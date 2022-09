Moreno 'regala' 93 millones de euros al año a los 17.000 andaluces que más tienen

La obsesión fiscal de Juanma Moreno, profundamente ideológica –de derechas, por escribirlo en términos clásicos– le ha llevado a "regalar", según diferentes análisis, a los más ricos, a los que más tienen, 16.785 andaluces, 93 millones de euros al año –unos 5.500 euros de media por cabeza–: esta es la cifra que recaudó el Estado en el año 2020 en Andalucía por el impuesto del Patrimonio, que solo pagan quienes poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros.

Esta decisión de Moreno llega después de haber acometido la pasada legislatura una rebaja de IRPF regresiva, que eliminó tramos, y favoreció más a quienes más ingresan y a eliminar también el impuesto de sucesiones para millonarios –en Andalucía solo lo pagaban cuando llegó él al Gobierno quienes heredaban más de un millón de euros–. Con ella, el presidente de la Junta, abanderado del diálogo y de las buenas formas, se ubica en la senda de la derecha más liberal, la de Madrid, única Comunidad que –a fecha de 2020, últimos datos oficiales disponibles– bonificaba al 100% el impuesto a los grandes patrimonios.

Lo venía avisando el presidente: la receta que tiene para Andalucía, una Comunidad con un paro estructural de unos diez puntos por encima de la media española, es la de la competencia fiscal, el trayecto de Madrid. "Creo que el modelo de Madrid ha funcionado y es un modelo de éxito", dijo. Moreno quiere competir con Isabel Díaz Ayuso (PP, presidenta de Madrid) en este campo de la fiscalidad porque, aseguró, "en un mundo global y competitivo las comunidades con menos presión fiscal son más atractivas a la inversión".

¿Su idea? Moreno cree y confía en que bajando impuestos de esta manera, aparte de favorecer de manera directa y a las claras a las clases más pudientes, también se generará un círculo virtuoso, en que las inversiones y los millones de euros regarán Andalucía: Moreno afirmó que no tendrá "impacto negativo" en las cuentas de la Junta y que logrará atraer "capacidad inversora". "Voy a tener más contribuyentes, más IRPF y voy a ingresar más", proclamó el líder de andaluz. Moreno agregó que está "cansado de que muchos empresarios andaluces residan en Madrid": "Andalucía tiene muchas rentas altas, se pasea por algunas zonas del litoral de Andalucía verá que es sede de latos ejecutivos, que pasan ahora con el teletrabajo hay un montón de personas que están instalados medio año en Andalucía, y les pregunto por qué no te censas aquí, por el impuesto del patrimonio, me dicen. Eso es lo que hemos quitado. Y eso va a generar, lo vamos a ver el año que viene, [más ingresos]", dijo Moreno.

¿Es esto así? ¿Suprimir el Impuesto del Patrimonio provocará algún tipo de beneficio social? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado Cabeza, no: "Suprimir el impuesto patrimonial es una medida regresiva y antisocial que beneficiará una acumulación de riqueza sin contrapartida social alguna", afirma a Público.

"Hoy –agrega Delgado– las formas de hacer dinero predominantes no se derivan de la esfera de "lo productivo" sino de la revalorización de activos patrimoniales. Esto ha llevado a qué después de 2008, mientras se recortaba casi todo lo social y empeoraban las condiciones de vida de la gran mayoría de la población dentro del Estado español, y especialmente en Andalucía, el valor del patrimonio de las 200 grandes fortunas se ha más que duplicado, aumentando de 2011 a 2020 en 137 mil millones de euros según un Informe anual de El Mundo".

"Este enriquecimiento de los más ricos –añade el profesor– es consecuencia de la mera revalorización de activos, financieros, inmobiliarios y otros, de del aumento del precio de las acciones y títulos, inmuebles, etc, adquiridos muchos de ellos con lo obtenido por revaloriza iones anteriores. "Lucro sin contrapartida" le ha llamado José Manuel Naredo en su libro La Taxonomía del Lucro. Formas de hacer dinero que engordan a una oligarquía parasitaria que ve así aumentar su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Por eso tiene cada vez menos sentido hablar de un pacto de rentas dentro de la esfera que se llama productiva mientras se está dejando fuera el aumento real de la riqueza, que se da en la esfera patrimonial. En este contexto, sería cada vez más necesario un impuesto patrimonial que grave la principal fuente de enriquecimiento en esta etapa del capitalismo".

Robin Hood de los ricos

Para la izquierda andaluza, el anuncio de Moreno revela sus prioridades más inmediatas y supone un "regalo" para los más ricos. Para Juan Antonio Delgado, de Podemos, Moreno "una vez más actúa como presidente de las grandes fortunas y patrimonio: Es el Robin Hood de los privilegiados: se lo quita a las clases medias para dárselo a los ricos".

Toni Valero, coordinador de IU, acusó a Moreno de apuntarse al dumping fiscal: "[El anuncio] redunda en una política fiscal injusta en la que la mayor carga impositiva recae de nuevo sobre la gente trabajadora, y donde las grandes fortunas cada vez aportan menos".

"Se apunta al dumping fiscal –añadió Valero– en contra del acuerdo de financiación autonómica que firmó su propio partido, que ahora se salta a la torera con una medida que deja a las claras sus intenciones: seguir gobernando a favor de quienes más tienen, en perjuicio de tantas casas de familias y de pequeñas y medianas empresas que hoy lo están pasando muy mal".

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, manifestó: "El resto de los andaluces tendremos que pagar los agujeros, con los servicios sociales, esos servicios son el patrimonio real de los andaluces. Este es el Gobierno de los ricos. Que nos quiera vender Moreno que esto es para las familias ante la inflación es una falta de respeto. Esto es una cesión de soberanía, este gobierno del PP ha decidido dilapidar todo lo que de soberanía fiscal nos quedaba en esta tierra".

Para Isabel Ambrosio, diputada del PSOE, la iniciativa "lo que persigue es beneficiar a unos pocos, a esos altos ejecutivos que no viven en Andalucía y a los que puede atraer". "Su responsabilidad –agregó Ambrosio– en primer lugar, debería ser la mejora de los servicios públicos, el mejor patrimonio de los andaluces". "Es una propaganda continua", dijo Ambrosio, que, afirmó, busca "beneficiar a quien más tiene" mientras que "no hay contraprestación para quienes más lo necesitan", según recoge Europa Press.

El PSOE ya eliminó en su momento, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, este impuesto. Sin embargo, luego, ante la crisis económica, el mismo Zapatero lo recuperó.