Moreno tacha a la oposición de "alarmista" por la sanidad pero no retira la orden que abre la puerta a privatizar la Primaria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tachó este jueves en el Parlamento autonómico, de "alarmista" a la oposición por su discurso sobre la sanidad en Andalucía. Moreno defendió el "esfuerzo" que, en su opinión, hace su gabinete para fortalecer la sanidad pública –sacó una vez más los datos en bruto de incremento presupuestario, un 40% más en términos absolutos que en 2018, y de más sanitarios– y se preguntó, con ironía: "¿Si invertimos más que nunca, cómo estamos peor que nunca? Somos los que hemos apostado por la sanidad pública".

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, le había planteado antes la misma pregunta: "¿No le parece paradójico que un presupuesto que ha crecido, eso no se traduzca en mejores indicadores de la salud? Con ese incremento, hay más listas de espera, mayor tiempo de demora para que te atiendan y para un diagnóstico. Con esos datos sobe la mesa, es incontestable que la salud de la población ha empeorado. Hay un gasto mayor y la mala salud nos sale cada vez más cara, porque hay que pagar las derivaciones y los conciertos. Las explicaciones que ustedes dan, no se traduce en una mejora de la atención sanitaria y no lo perciben tampoco los profesionales, que están muy enfadados con razón".

Tanto Nieto como el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, le reclamaron al presidente de la Junta que retirase la orden, aún en tramitación, que abre la puerta expresamente a derivar pacientes de Atención Primaria a clínicas privadas –previo pago de 60 euros por consulta de la Junta a las empresas– y permitiría también a facultativos de la privada utilizar los centros de salud y los hospitales públicos en sus tareas.

Sobre la privatización de la Atención Primaria, el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), de nueva creación, ha hecho estas cuentas: "Los médicos de la pública ganamos entre 150-200 euros al día brutos, dependiendo del nivel de carrera profesional, trienios, población asignada y complemento de rendimiento profesional. Una consulta privada donde se atendieran 20 pacientes supondría unos ingresos privados de 1.300 euros al día (28.600 euros al mes). Una consulta con 35 pacientes serían 2.275 euros al día (50.050 euros mes). Un pedazo de negocio. ¿Cuántos médicos podría contratar el SAS con ese dinero? Pues entre 5 y 6 durante un mes en el primer caso, unos diez en el segundo, que podrían atender entre 5 y 10 veces ese número de personas".

El presidente no dijo que la fuera a retirar. Al respecto de este borrador, manifestó varias cosas. Primero, afirmó que la norma había comenzado su tramitación en agosto, hace meses: "Han llegado tarde una vez más. ¿Dónde estaba su formación [en referencia a Por Andalucía, un grupo parlamentario en el que conviven tres partidos, Podemos, IU y Más País]? ¿Dónde estaban sus alegaciones? Nadie dijo nada de privatización. Nadie dijo nada. [Son] conejos de la chistera".

Lo cierto es que, aunque la Consejería de Salud no comunicó a los sindicatos (sí a los empresarios) que la orden estaba en marcha, CCOO se las arregló para presentar alegaciones, tras enterarse por cauces no oficiales. También las presentó la asociación de consumidores Facua. Ambas organizaciones sí analizaron en sus escritos que la orden, en términos generales, favorecía la privatización de la sanidad. No se refirieron, sin embargo, expresamente al precio de la Atención Primaria.

Derivaciones "a mansalva"

Después, Moreno afirmó en varias ocasiones, durante su debate con Espadas, que ya con el PSOE se produjeron derivaciones "a mansalva" a la privada y recordó los 256 millones que la Junta de Andalucía tuvo que pagar por deudas que los tribunales le reconocen a una de las empresas que mantienen hospitales privados desde, en efecto, la época socialista. En Cádiz y Huelva hay zonas atendidas por hospitales concertados.

"Hemos tenido que pagar eso que hicieron durante muchos años, mandando pacientes a la sanidad privada. Es el mismo cuento de siempre. Venden mercancía averiada. Es un eslogan de campaña que han utilizado siempre contra nosotros. El problema es que la sociedad andaluza ha cambiado, tiene una visión más crítica, más formada. Y ya no se cree esos cuentos de que viene el lobo", le dijo Moreno a Espadas.

Espadas le había respondido a Moreno a la pregunta –"¿si invertimos más que nunca, cómo estamos peor que nunca?"– que el presidente había lanzado antes: "Ustedes gestionan muy mal". "¿Por qué fallan en la gestión? –agregó Espadas– Escuche más a los profesionales sanitarios, que algunas clave le darán. Andalucía está a la cola en gasto sanitario. Su problema es de gestión, no es de recursos y por eso no se ve en la realidad que usted cuenta. Usted ha dejado de ejecutar el 60% de las inversiones, 3.400 millones en el cajón".

Moreno le replicó con contundencia: "Hacer referencia a la mala gestión viniendo de dónde viene usted… Si hay alguien que ha gestionado mal los intereses públicos, son ustedes [en referencia al PSOE y los ERE]. No es casual que estén allí [en el banco de las oposición]. Es fruto de una falta de confianza, [producto de] la mala gestión. ¿Le parece buena gestión tener 500.000 andaluces en lista de espera [ocultos en un cajón]. ¿Pagar a la sanidad privada [deudas de] 256 millones? Los tuvimos que pagar porque hubo un descontrol ¿Cuántos hospitales podríamos haber hecho con ese dinero? La diferencia es que cuando uno pone orden, no se pierde el dinero, que fue lo que pasó en su etapa. Están atrapados en el pasado. Es muy difícil reclamar cosas que no se han cumplido".

Espadas le insistió en la gestión: "Retire la orden por la que usted pone precio a la privatización de la Atención Primaria. Usted introduce por primera vez un precio a un servicio y es la puerta para un deterioro de la sanidad, que recibirá menos recursos para destinarlos a la privada. Los pacientes saben que algo no está funcionando bien. Hay un problema de gestión. No debe negarlo, debe afrontarlo e intentar resolverlo. A ver si el problema está en que solo habla con la gente de bien. En Andalucía hay gente que tiene problemas y que merece que los atienda".

Moreno regresó luego a la idea del esfuerzo y de que las cosas están mejor que antes, cuando gobernaba el PSOE: "Estamos volcados. Es verdad que tenemos un problema de falta de médicos. En Andalucía venimos poniendo soluciones, lideramos las plazas MIR. El 70% de los profesionales se quedan, el 78% en Primaria, cuando antes no llegaba al 50%. Y hemos estabilización de profesionales. Hay problemas en el conjunto de la sanidad pública española y le estamos haciendo frente. Las 17 CCAA derivan pacientes. No hay ninguna que no lo haga. No se vaya a la actitud más hiperbólica. Se pasa tanto de frenada que termina por perder la credibilidad".

Desde que llegó al Gobierno, el PP ha incrementado en términos absolutos el gasto año tras año en conciertos sanitarios, que ya existían con los gobiernos del PSOE. De 410 millones al cierre de 2018, último año de los socialistas en la Junta, se había pasado a 523, un 27% más, al final de 2021. En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global (sobre todo por la pandemia) destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018, cuando el PSOE dejó la Junta, al 4,49% de 2021. Esta cifra es aún de las más bajas del país, por lo que el margen en este terreno, si se quieren ampliar los conciertos, es muy amplio.