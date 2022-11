Podemos no da por seguro que Yolanda Díaz vaya a ser su candidata: "Es ella quien debe decidir"

Podemos ha hecho este lunes un balance de la Universidad de Otoño que ha celebrado este fin de semana para poner a la organización a punto de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Uno de los mensajes que más han trascendido ha sido la petición de "respeto" a Podemos por parte del exlíder del partido, Pablo Iglesias.

El exvicepresidente del Gobierno manifestó que su formación tenía que ser respetada en todos los ámbitos, tanto en el espacio progresista (por el resto de formaciones y actores políticos), como en el mediático y judicial, después de las falsas noticias y persecuciones de las que han sido víctimas sus dirigentes (y tras el veto del PP a Victoria Rosell en el Consejo General del Poder Judicial).

Javier Sánchez y Alejandra Jacinto, portavoces del partido, han sido preguntados por esta cuestión este lunes, tras la reunión de la ejecutiva celebrada por los de Ione Belarra. Sánchez ha precisado que "creemos que se tiene que respetar a Podemos y a todas las fuerzas democráticas. También nos referimos a que no se mienta sobre Podemos, a que no abramos un periódico o una tertulia y que se mienta contra Podemos. Han actuado las cloacas para destruirnos; cuando hablamos de que hay que respetar a Podemos hablamos de que ya no se toleran formas mafiosas".

El portavoz también se ha referido en concreto a Yolanda Díaz y a su proyecto, Sumar, que este fin de semana también ha sido un tema de Fondo en la Universidad de Otoño. Sánchez no ha dado por sentado que la vicepresidenta vaya a ser su candidata, aunque ha apostado abiertamente por una coalición "entre Podemos y el partido Sumar" , y ha insistido en que es Díaz la que tiene que decidir si será su candidata o no en las próximas elecciones generales.

"En Podemos estamos haciendo nuestro trabajo para presentarnos a municipales y autonómicas y para poder revalidar y ampliar los gobiernos de coalición progresista. Cuando Yolanda Díaz termine de organizar su partido político, escucharemos su propuesta. Nuestra voluntad es conseguir un acuerdo de coalición con Sumar, pero es ella la que decide", ha dicho el portavoz.

Sánchez ha querido aclarar que en el acto de cierre de la Universidad de Otoño "no se citó a Yolanda Díaz, se habló de Sumar. Nosotros queremos llegar a una coalición cuando acabe con el proceso que dijo que iba a iniciar. La reflexión que hizo ayer Iglesias fue mucho más amplia, donde se habló de una fuerza democrática que ha sigo golpeada por cloacas y medios de comunicación… Hay que tomar sus palabras en el conjunto de todo lo que dijo, no solo quedarse en una frase aislada".

"Podemos es la fuerza que transforma", ha proseguido, "la principal del espacio progresista, la fuerza que está en las municipales y autonómicas, otras fuerzas no sé si estarán; nuestros candidatos están elegidos a siete meses de las elecciones. Estamos haciendo el trabajo que hay que hacer en el territorio, y no sé qué sorprende tanto de decir que hay que respetar a Podemos", ha insistido Sánchez.

Como hizo Iglesias el domingo, el portavoz ha advertido de que "la izquierda necesita tener un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas, porque si no será muy difícil que haya un buen resultado en las generales". "Las palabras de Pablo (Iglesias) fueron claras, Podemos se tiene que respetar en el ámbito de las fuerzas progresistas", ha concluido.