No es solo España: el golpismo de medios españoles en América Latina

El juego sucio, las mentiras y el espíritu antidemocrático y golpista de buena parte del poder mediático español que está quedando claramente en evidencia estos días no es algo que se limite solo a España: es una larga tradición que se ha expresado de forma incluso más cruda en lo que respecta a América Latina, tanto con el apoyo abierto al golpismo en varios momentos y países, como con la difusión de mentiras y bulos contra las izquierdas en plena campaña electoral por parte de medios de comunicación españoles o de sus brazos en el continente latinoamericano. Os dejo algunos ejemplos de esto.

La derecha mediática en España siempre ha tenido una actitud colonial y ha llevado a cabo defensas indisimuladas de procesos golpistas en América Latina. Un ejemplo muy claro y paradigmático, por remontarnos un poco atrás, es el discurso que mantuvo el diario ABC sobre el golpe de Estado de Pinochet al presidente de Chile Salvador Allende en 1973.

Portada de ABC del 12 de septiembre del 73, al día siguiente del golpe: CAE ALLENDE. "Contra el caos creciente, contra la vía al socialismo de Allende que ha arruinado al pueblo chileno, contra la amenaza de una dictadura marxista, contra el desastre absoluto social, económico y político del país; en defensa de la paz, del orden, de la ley, de la libertad, de las conquistas sociales de los trabajadores, del diálogo y la convivencia normales se ha alzado el Ejército de Chile, columna vertebral de la nación y única posibilidad de salvación, hoy, para el entrañable país hermano".

Portada del 13 de septiembre, un día después: Imagen de militares tomando el Palacio de Gobierno: "La atención del mundo vive pendiente de Chile. En la imagen de nuestra portada, los soldados en el momento de tomar el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia, consumando así el Golpe de Estado. Golpe de Estado que ha frenado a tiempo el inevitable deslizamiento del país desde la anarquía y el caos a la dictadura marxista. La vía al socialismo de Allende ha terminado entre el fango, la sangre y la tragedia".

Aunque qué podíamos esperar de un periódico que le dedicaba portadas a Hitler por su cumpleaños. En fin. Más allá de esto de ABC, para quien le interese profundizar en el tema, hay un trabajo que está accesible en internet, titulado 11 de septiembre de 1973: la prensa española y el golpe de estado en Chile, hecho por dos académicos chilenos de la universidad de Tarapacá, Alfonso Díaz Aguad y Raúl Bustos González, que es muy interesante y contiene mucha información y mucha hemeroteca sobre esto. Ahí queda la recomendación.

Pero no solo diarios como el ABC y las cabeceras de la derecha mediática española han apoyado abiertamente el golpismo en América Latina. Os voy a contar un par de cosas del diario El País, del Grupo PRISA. 13 de abril de 2002. 48 horas después del golpe de Estado al presidente de Venezuela Hugo Chávez, que fue secuestrado por militares golpistas que nombraron presidente de facto al jefe de la patronal venezolana, Pedro Carmona. Editorial de El País: "Golpe a un caudillo. Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica revolución bolivariana".

"Las fuerzas armadas, encabezadas por el general Efraín Vásquez, han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal venezolana. Hay que elogiar la decisión de la cúpula militar de ceder el poder a un civil, aunque resulte singular que el elegido sea el presidente de la patronal".

Explícitamente no, lo siguiente. Viene a decir que "la situación" justificaba el golpe y alaba a los militares golpistas por actuar "con celeridad" al nombrar presidente de facto al jefe de la patronal venezolana, -"un golpe rápido y limpio", es lo que en el fondo dice ahí El País- entre otras perlas que no he reproducido porque tampoco iba a dejar el editorial entero, pero por ejemplo llamaba "huelga general" al cierre patronal de 3 días que hizo la élite empresarial venezolana para provocar una situación de caos y desabastecimiento que tumbara al gobierno. Además, ese mismo día 13 de abril de 2002, El País publicó otra "noticia" en la que blanqueaba la figura de Pedro Carmona, el jefe de la patronal venezolana al que los militares golpistas colocaron en el poder tras secuestrar a Chávez.

"Un hombre tranquilo tras el huracán. El líder empresarial Pedro Carmona, presidente de la junta cívico-castrense que conducirá a Venezuela hacia unas nuevas elecciones 'a corto plazo', prometió una democracia 'amplia, pluralista, de fuertes valores democráticos', diferente a la practicada por Hugo Chávez. De 60 años, frugal, pausado, aficionado al submarinismo y al golf en el Club Izcaragua, esquía en los Alpes. Ayer convocaba a 'la tranquilidad y la confianza. El País ha entrado en una nueva etapa en la cual prevalecerá un criterio plural'. 'Siento un gran pesar por las víctimas', dijo en sus primeras declaraciones. Carmona, de pequeña estatura, delgado, sin estridencias, usa trajes a medida y raramente pierde el control o las buenas maneras". En definitiva: El País fue uno de los medios que con mayor entusiasmo apoyó el golpe de Estado fallido a Chávez en 2002.

Tanto que en 2013 llegaron a publicar en portada -lo contó el otro día Inna- una falsa foto de Hugo Chávez intubado agonizando en una cama de hospital.

Un dato que ayuda a comprender mejor este posicionamiento de El País y del grupo PRISA, además, por supuesto, de la defensa de los intereses económicos y empresariales de la oligarquía española en América Latina: uno de los mejores amigos de Felipe González era el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, previo a la llegada al poder del chavismo. Se lo presentó Enrique Sarasola, el padre de Kike Sarasola del que ya os hablé recientemente aquí en La Base.

Está publicado que Carlos Andrés Pérez le prestaba a Felipe González su avión presidencial. Y que tras el "caracazo", la revuelta popular que Carlos Andrés Pérez reprimió militarmente causando cientos o miles de muertos (276 dice la cifra oficial, pero más de 3.000 dicen organizaciones de derechos humanos) Felipe González le llamó y le ofreció su apoyo y un préstamo de 600 millones de dólares. Algunos que se dicen a sí mismos progresistas, en la política y también en los medios, siempre han estado del lado de las oligarquías latinoamericanas y contra los proyectos soberanistas y de izquierdas en esa región.

Os dejo un ejemplo mucho más reciente, y de otro instrumento de la supuesta progresía mediática (porque ya se está quedando hasta generoso el término progresía para ciertos medios de comunicación): La Sexta y su apoyo al golpista venezolano Juan Guaidó.

La Sexta y en particular Ferreras no solo protege a Inda para que mienta contra Podemos y contra la izquierda española. Su panfleto Okdiario también tuvo un papel muy activo en el apoyo al golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, que puso como presidenta de facto a Jeanine Añez, hoy condenada a 10 años de cárcel. Ya os conté recientemente, si recordáis, que en esas fechas Okdiario envió a Bolivia a uno de sus empleados, Alejandro Entrambasaguas, para hacer intoxicación mediática a favor del movimiento golpista. De hecho, Entrambasaguas fue acusado de varios delitos en el país andino. Pero, de nuevo, no solo es la ultraderecha mediática la que se posiciona así en América Latina.

Hemos visto algunos ejemplos de apoyo mediático a golpes de Estado en Venezuela y Bolivia. Vamos a terminar con un último ejemplo que ya os conté en los programas en los que hablamos de las elecciones en Colombia pero que creo que es muy interesante recuperar hoy. Lo mismo que hicieron aquí Inda, Terradillos, Ferreras y compañía difundiendo el falso informe PISA contra Pablo Iglesias en plena campaña electoral para dañar a Podemos, lo hizo el Grupo Caracol en plena campaña electoral en Colombia para intentar perjudicar la candidatura de Gustavo Petro. Caracol es uno de los principales conglomerados mediáticos de Colombia, cuyo brazo radiofónico, Caracol Radio, está controlado por el Grupo PRISA.

Recordemos que los policías corruptos españoles que fabricaron los informes contra Podemos viajaron a Venezuela a presionar a ciertas personas para obtener cualquier información, aunque fuera falsa. Y, en el sentido contrario, ahora mismo hay un lobbie de la ultraderecha venezolana que se ha afincado en el barrio de Salamanca en Madrid, en una zona que ya se conoce como "little Caracas", e incluso han fundado su propio medio de comunicación, The Objective, en el que, para- más inri, escribe Antonio Caño, el ex director de El País que reconoció haber trabajado desde ese periódico para evitar un pacto de izquierdas en España en 2016.