El juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, duda de que el excomisario José Villarejo contactara con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy para mantenerle informado sobre los avances en la operación parapolicial diseñada para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el auto en el que se procesa por estos hechos al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento, el magistrado de la Audiencia Nacional no descarta que Villarejo hiciese esa afirmación para ganar "notoriedad y repercusión". "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el Sr. Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro", sostiene el juez.

El juez indica que Villarejo podría haberse inventado las conversaciones con Rajoy, para intentar ganar repercusión

Basándose en sus "cuarenta años de ejercicio profesional", al instructor, según indica en su resolución, no le resulta "desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".

No considera concluyente que el número de teléfono que el excomisario asegura que le dieron para contactar con Rajoy, "hubiera sido titularidad de un partido político nacional". A su juicio, ese dato "no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba" Villarejo.

El magistrado hace esta reflexión al descartar, por "innecesarias, inútiles, y en algún caso, además impertinentes", las diligencias solicitadas por la Fiscalía, que, como el resto de acusaciones y algunos imputados como Fernández Díaz o su número dos, Francisco Martínez, solicitaron prorrogar la investigación.

La Fiscalía pidió requerir al PP que informase sobre quién tenía asignado un número de teléfono con el que, según dijo Villarejo, se comunicaba con Rajoy. El juez, crítico con las solicitudes del ministerio público, señala que la Fiscalía tiene derecho a "interesar más diligencias, en el caso de que se facilite algún número vinculado con cualquier otra institución, organismo, club, comunidad, grupo, conjunto o sociedad, buscando partícipes y cómplices allí donde le apunte" Villarejo.

Ve "más preocupante" que "se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones" tres años después de iniciar las pesquisas y considera que es ahora cuando se necesita "la valoración sosegada del magistrado, que no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante, de aquello que ni aporta ni añade".

El juez ha desestimado todas las solicitudes formuladas por la Fiscalía, que también pidió la imputación del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y del comisario Mariano Hervás, segundo de la Unidad Central de Apoyo Operativo en el momento de los hechos.

Citación de Ignacio Cosidó

El juez rechaza también la petición del fiscal por la cual pedía imputar al Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía, a quien han involucrado en el entramado tres coimputados. El juez considera que es innecesario citar al exdirector policial debido a que no existen indicios contra él, cuando figura en las agendas de Villarejo y le llamó para sumarse al operativo ante el interés del presidente del Gobierno según informan fuentes de La SER.