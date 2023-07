Pepe Álvarez (UGT): "Me preocupa la involución en derechos y libertades que se está produciendo en nuestro país"

¿Qué balance hace UGT de esta legislatura que prácticamente se ha terminado ya y que culmina también el 23 de julio con estas elecciones? ¿Cuál es el balance para los derechos de la clase trabajadora?

El balance es positivo. Si no fuera porque hay mucha gente que tiene muchas dificultades para llegar a final de mes, si no fuera porque somos un país que tiene 2,7 millones de parados, seguramente diríamos que es un balance muy positivo. Yo no recuerdo ninguna legislatura en la historia moderna de nuestro país donde se hayan conseguido tantos derechos, donde se haya conseguido que tantas personas hayan podido mejorar su calidad de vida y su situación económica.

La reforma laboral es una de las medidas que más se ha destacado desde los sindicatos. ¿Qué ha supuesto?

"La reforma laboral supone que hayamos dejado por debajo de la mitad el número de contratos temporales"

Supone que haya más de 3 millones de personas que tenían un contrato temporal y ahora tienen un contrato indefinido. Supone que hayamos dejado por debajo de la mitad el número de contratos temporales que se hacen en nuestro en nuestro país. Supone que la negociación colectiva hoy se pueda hacer sin el chantaje que representaba la cláusula que deshacía los convenios al principio de la negociación y había que empezar a partir de cero. Supone que los ERTES ya son una realidad para usarla cada día en nuestro país. Y supone toda una serie de leyes que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ver con la Ley Rider, que tienen que ver con la conciliación de la vida personal y familiar que se han ido implementando.

Hablan también los sindicatos de que ha habido un récord de acuerdos de la Mesa de Diálogo Social. ¿Por qué cree que ha sido? ¿Ha habido una predisposición mayor de este Gobierno con respecto a otras legislaturas a acordar con los agentes sociales?

Hay dos cosas. Una primera, la pandemia nos ha obligado a todos a hacer un proceso de negociación inédito en nuestro país. Porque algunas veces nos olvidamos que en esta legislatura hemos pasado una pandemia gravísima. Eso creo que nos ha ayudado a utilizar la negociación, la concertación como método para poder abordar los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Y en segundo lugar, también los sindicatos hemos apostado por el acuerdo con el Gobierno, pero también con la patronal. Porque nos parecía que en un país normal, y este no sé hasta qué punto lo es, cuando llegas a un acuerdo entre sindicatos y patronal en general suele tener un respaldo político de la misma magnitud. Luego hemos visto que no, que ese respaldo no lo tuvo la reforma laboral. A unos les parecía que nos habíamos quedado cortos, a otros porque les parecía que era una reforma muy dura, muy compleja.

Hemos visto además hasta qué punto hay personas que después de saber lo que sabemos de lo que ocurrió aquel día con la equivocación del señor Casero, no sé cómo continúan en la vida pública. No sé cómo se puede ser tan cínico y hablar de pucherazo en una votación, hablar de que había habido un fallo tecnológico informático y luego resulta que el interfecto, el señor Casero diciendo que no, que todos sabían qué es lo que había pasado. Pero bueno, hay muchos acuerdos que son de una importancia similar al que estamos hablando. Como la reforma de las de las pensiones, sin ir más lejos.

¿Tiene la sensación UGT de que los buenos datos económicos o los buenos datos de empleo son valorados por la ciudadanía?

Es evidente que hay una parte de la ciudadanía que sí, y hay otra que no. Hay factores que están en estos momentos irrumpiendo de manera absolutamente tremenda en todo el planeta, en la Unión Europea. Y España no es una excepción. Por tanto la mentira, la frase fácil se ha abierto camino en este mundo. Y a eso hay que sumarle que, efectivamente, en España hay mucha gente que vive mal y yo creo que ese es un factor que no podemos obviar. Por eso yo lo decía al principio.

¿Qué ha quedado esta Legislatura en la agenda de UGT? ¿Qué se podría haber aprobado, en qué se podría haber sido más ambicioso?

Han quedado muchas cosas, pero seguramente lo interesante ahora no es ver lo que ha quedado, sino ver qué posibilidades tenemos de futuro. Nosotros con todas estas reformas hemos construido un peldaño de derechos que, repito, a alguien le parece mucho, a otros poco. Pero en todo caso es un peldaño de derechos que queremos consolidar. Por eso es tan importante que las próximas elecciones del 23 de julio los ciudadanos y las ciudadanas apuesten por consolidar ese peldaño de derechos y a partir de ahí, construir nuevos. Si no se consolida el peldaño, nos veremos la próxima legislatura viendo que no nos quiten lo que hemos conseguido. Si somos capaces de situar ese peldaño de derechos, podremos continuar avanzando.

"Es importante que el 23J la ciudadanía apueste por consolidar ese peldaño de derechos"

¿En qué? Por ejemplo, en la jornada laboral. En España llevamos desde el año 84 con una jornada laboral que no se ha modificado desde el punto de vista legislativo. Nosotros queremos que se modifique y queremos que en esta legislatura lleguemos a la jornada laboral de 35 horas semanales. ¿Va a ser fácil? Pues seguramente que no. Pero tampoco era fácil pasar de contratos temporales a contratos indefinidos. Tampoco era fácil conseguir la revalorización de las pensiones y lo hemos conseguido. Tenemos pendiente también una reforma en España, que es la participación de los trabajadores en las empresas que no podemos obviar por más tiempo. En Alemania funcionan los consejos de empresa, que son verdaderos órganos de dirección de las empresas donde participan los trabajadores, participan los accionistas y la dirección de la empresa. Está el caso de Holanda, donde los trabajadores nombran miembros a los consejos de administración de las empresas. Todos los países europeos tienen algún tipo de participación de los trabajadores. Ese es uno de los temas que nosotros creemos que se debe de hacer en nuestro país para proteger a los trabajadores de esas empresas, pero también para proteger al país.

Yo decía con cierta sorna cuando Ferrovial decidió irse de España que cuando llegara a Holanda tendrían que poner a un sindicalista en el Consejo de Administración porque la ley les obliga a tener un sindicalista en el Consejo de Administración. Igual si en España hubiéramos tenido un sindicalista en el Consejo de Administración, hubiera generado una reacción para que no se tuvieran que ir de España. A mí me parece que esa es otra de las cuestiones fundamentales.

Y tenemos que hablar de empleo. Pero sobre todo tenemos que hablar de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, que es evidente que no funcionan. Hoy una persona se va al desempleo y puede estar dos años y no llamarle nadie, aunque tenga 42 años. Yo conozco algún ejemplo. Ni los llaman para formarlos, ni los llaman para ofrecerles ningún trabajo. Claro, con eso es muy difícil que las listas de desempleo caigan en nuestro país. Tenemos que hablar de empleo porque los convenios colectivos han de respetarse. Y ahora que estamos en la temporada turística, a cualquier ciudad de España que voy en cualquier restaurante que entro, siempre hay un camarero que se acerca y me dice: señor Álvarez, acuérdese que aquí trabajamos diez horas y que toda la ciudad trabaja diez horas y que si no trabajamos diez horas no nos contratan. Esa es la cara de la moneda por la que hay dificultades para encontrar personal en el sector de la hostelería. Hay que hablar de la edad de jubilación, pero no para subirla.

Justo eso le iba a preguntar. Han causado mucho revuelo unas declaraciones muy recientes del Círculo de Empresarios sobre retrasar la jubilación hasta los 72 años.

Bueno, esto que nadie se lo tome a broma. A pesar de que es un colectivo que se representa a sí mismo. Pero que nadie se lo toma a broma. Porque fíjese, llevamos mucho tiempo bromeando sobre la reforma francesa. Y esa reforma francesa, que alguien ha comparado con la española, casi nadie se ha percatado de que en Francia para jubilarte tienes que llevar 43 años de cotización si lo quieres hacer con el 100% de la pensión. En España son 38. En Francia te podrás jubilar a partir de los 64, mermando tu pensión. Si no tienes 43 años cotizados en España, te puedes jubilar a los 62 mermando tu pensión la parte proporcional que toca. Con esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando Feijóo ha dicho que le gusta la reforma de Macron, ¿en qué está pensando? ¿En los 72 años?

"Que nadie se tome a broma lo de retrasar la edad de jubilación a los 72 años"

Porque fíjese, si suma 38 y cinco años, salen 43. Y justamente es pasar la jubilación de los 67 a los 72. Con estos temas hay que ir con mucho cuidado porque hay una voluntad de una parte del empresariado, seguramente, además del empresariado más burócrata, que no conoce la realidad de las fábricas o que no ha pisado seguramente cómo se trabaja una cadena de montaje y cuál es el estrés que hay. O en un hotel cuando tira de las sábanas no piensa que detrás hay una camarera de piso que le ha hecho su cama y lo que padece su columna. Por eso nosotros en esta legislatura, de hecho teníamos que haberlo hecho en el mes de junio, queremos hablar de la jubilación. Pero sobre todo porque hay que introducir coeficientes de reducción de la edad de jubilación en función de las profesiones en las que has trabajado, porque a los 67 años efectivamente no se llega en condiciones de poder continuar trabajando, depende la profesión en la que trabajes.

Hace como un mes, en una rueda de prensa que ofrecieron con CCOO, pedían a todos los partidos que clarificasen precisamente sus posiciones sobre cuestiones como el SMI, la reforma laboral o las pensiones. Después de todo este mes han salido los programas electorales, ha habido muchas entrevistas y demás. ¿Considera que que lo han hecho ya y que están claras las posiciones de los partidos sobre estos temas que hemos venido hablando?

"El programa de Vox deja absolutamente sin ningún derecho de ningún de ningún tipo a la migración"

No, no, para nada. Vamos, ya no hablo del programa de Vox porque lo he podido analizar, que en sí nos deja absolutamente sin ningún derecho de ningún tipo a la migración. Y especialmente también quiero referirme a la inmigración latina. Este guiño que hacen a los latinos es para ver si los pueden explotar más. No es porque piensen respetarlos, los van a respetar igual que al resto de inmigrantes. Pero el PP no nos ha explicado qué piensa hacer con la reforma laboral, ha dicho sustancialmente que está bien. ¿Qué quiere decir? O está bien o no está bien. Y si está bien, ¿la van a mantener? Si no cambian radicalmente las circunstancias en nuestro país, si no hay algún elemento que obligue a que eso sea así, que sería lo razonable que tenían que decir.

Pero hay una cuestión muy preocupante en la propuesta del PP que aparece que no nos han clarificado. Porque el señor Feijóo habló en algún momento de la mochila austriaca y resulta que la mochila española, que no la austriaca, depende cómo leas el programa, la encuentras. Porque hablan de que una parte de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social vayan a una mochila. Supongo que lo que piensan es que sea con el dinero nuestro que pagamos a la Seguridad social para tener derecho a la pensión. Igual está alguien pensando que va a pagar la indemnización y hacer la mochila austriaca pero sin que pague el empresario, sino pagando el trabajador a cuenta de su cotización de la sociedad.

Y en relación con las pensiones, pues más bien han dicho todo lo contrario. Y nosotros el acuerdo de pensiones es un acuerdo muy serio. Es un acuerdo que garantiza a los pensionistas que se la van a revalorizar de acuerdo con la subida del IPC este año. 23, 35 euros hubiera sido la revalorización con la reforma de Rajoy. 1.190 con la reforma que hemos acordado del actual Gobierno en una pensión de 1.000 euros. Esta es la cuestión que nos tienen que decir. Y si la van a revalorizar no pueden quitar el sistema financiero que acompaña a ese proceso, que es el que va hasta el año 2050 y que efectivamente carga sobre las empresas. Las empresas van a ser las que van a tener que cotizar más. Se abre el tope máximo. Por tanto, las personas que ganan más van a tener que cotizar más para poder mantener el sistema. No lo van a hacer los empresarios, lo van a hacer las empresas, que hay una diferencia sustancial. Las empresas son el fruto del capital y del trabajo, por tanto, también la parte de los trabajadores.

Álvarez, en otro momento de la entrevista. — Público

En este contexto electoral, la semana pasada llamó la atención un manifiesto que usted firma, junto con Unai Sordo y también muchísima gente de la cultura. En este sentido, la pregunta es muy directa. ¿Qué riesgo puede suponer para la clase trabajadora un Gobierno entre PP y Vox a nivel estatal?

Yo lo he venido situando. La parte de la clase trabajadora tenemos una parte muy específica que tiene que ver con los derechos ganados durante este periodo de tiempo, que tiene que ver con una legislación que claramente nos ha ido fortaleciendo. Pero este manifiesto va mucho más allá. Y a mí como ciudadano, como representante de un sindicato de clase, me preocupa extraordinariamente la involución en derechos y libertades, la involución desde el punto de vista cultural que ya se está produciendo en nuestro país. Por tanto, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que estos procesos, como ha ocurrido en Estados Unidos, como está ocurriendo en Italia con el Gobierno de Meloni, tienen consecuencias desde el punto de vista de la política internacional de nuestro país, sobre todo de nuestra situación en la UE.

Lo tienen en la censura. Ninguno de nosotros pensaba que nunca jamás se iba a retirar una película de la cartelera porque dos mujeres o dos muñecos, en este caso, se den un beso. ¿Quién pensaba que con las banderas LGTBI íbamos a tener alguna plaza, algún ayuntamiento en nuestro país libre de banderas LGTBI? O que los ayuntamientos impidieran incluso que se pudiera manifestar nuestra repulsa absoluta a los crímenes machistas.

"¿Saben los ciudadanos de este país con quién el PP estuvo a punto de reventar la reforma laboral? Con Bildu"

Y no digo nada cuando entramos en los derechos de manifestación, hasta dónde se puede llegar. Y creo que explicar eso es solamente decirles a los ciudadanos y a las ciudadanas, que seguramente que algunos de buena fe, pues están pensando mira, esto de Bildu no me gusta, la ETA está por el medio. La ETA hace diez años que desapareció, afortunadamente. Pero es que me gustaría que reflexionaran. ¿Saben los ciudadanos de este país con quién el PP estuvo a punto de reventar la reforma laboral? Con Bildu. Porque Bildu y ERC votaron con ellos. No votaron con la mayoría que luego salió y aprobó. Pero es que compraron a dos diputados de una formación política navarra, con la que habíamos estado trabajando para conseguir los votos. Y finalmente no lo hicieron. Esta es la realidad que los ciudadanos tienen que ser conscientes a la hora de votar. Por tanto, consolidamos y avanzamos o vamos a ver qué es lo que ocurre y cuánto de lo que hemos conseguido lo tenemos que volver a pelear.



En la relación directa que tienen las administraciones con los sindicatos tenemos un ejemplo en Castilla y León. Allí se ha confrontado abiertamente desde la Junta. Ha habido insultos, se les ha llamado ciénaga, se han quitado la financiación, han dado por roto el diálogo social. ¿Cómo está la situación allí? ?¿Hay riesgo también, como veníamos comentando, de que esto pase con Vox en una vicepresidencia del gobierno u otro puesto en el Gobierno de España?

Es bastante increíble. Lo de los insultos de estos mamarrachos es una cosa que la tenemos un día sí y otro también. Tampoco hay que darles más trascendencia que efectivamente denunciarlos, porque eso rompe el respeto. Luego, en la calle hay gente que se cree que tiene derecho a decir lo que le apetezca sin el más mínimo respeto a los derechos de cada una de las personas. Genera tensión y puede acabar con conatos, en algún momento, de agresiones que creo que no llevan a ningún sitio tensionar así la sociedad.

Pero más allá de eso, conviene decir la verdad de lo que hay en Castilla y León. Lo único que ha hecho la Junta es quitarles derechos a los trabajadores de Castilla y León. No es verdad que nos hayan quitado subvenciones porque la única subvención que teníamos nos la ofrecieron y les dijimos que no. Una cosa es subvencionar a los sindicatos y otra cosa es subvencionar actividad que hacen los sindicatos para el país, subvencionar el sistema de mediación en los conflictos laborales, no es ni subvencionar a los sindicatos ni a la patronal, es subvencionar un órgano que, por otra parte, ahorra bastante dinero al Estado porque no se lo gasta en los tribunales, porque si no, esos casos acaban todos o la mayoría en la justicia.

"Lo único que ha hecho la Junta es quitarles derechos a los trabajadores de Castilla y León"

Que los sindicatos hagan programas de reinserción de las personas que están en el desempleo, que les hagan currículums o que las puedan formar, no es subvencionar a los sindicatos. Es subvencionar una actividad que se ha dejado de hacer y subvencionar la protección de los trabajadores y las trabajadoras en relación con su salud y seguridad. Tampoco se subvenciona a los sindicatos. En todo caso, es pagar algo que tiene que hacer el Estado para proteger la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque la propaganda es una cosa y vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo. Si se aumenta el número de accidentes laborales o no en Castilla y León. Y qué responsabilidades tiene un consejero que no está cumpliendo con sus obligaciones de formar a los delegados de prevención de riesgos laborales, de dotarles de medios para que puedan desarrollar su trabajo. Porque estas cosas no le puede salir de gratis a nadie y menos a la ultraderecha.

Han denunciado incluso directamente desde UGT la llamada "lona del odio" de Vox en el centro de Madrid. Entiendo que es muy importante también que un sindicato como UGT se implique de esta manera en un momento concreto.

"No queremos que nadie perturbe justamente la democracia, la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas"

El viernes tuve la ocasión de hablar con una de las personas que pudo acceder a la tumba de su padre en el valle de Cuelgamuros. Los cuatro cadáveres que han identificado eran militantes de la UGT y fueron asesinados sencillamente por ser militantes de la UGT. Para nosotros esto no es una broma. Sabemos cómo empezó y sabemos cómo acabó. Y no queremos que nadie perturbe justamente la democracia, la libertad de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, a mí ver una lona donde se tira a la basura el feminismo, o lo que es lo mismo, los derechos de las mujeres, ver donde se tira a la basura las políticas que hemos estado haciendo contra el maltrato machista, el asesinato machista que en nuestro país nos avergüenza a todos y a todas, nos debería avergonzar cada día. Ver cómo se tiran los derechos LGTBI que a tantas personas les han dado felicidad y a nadie han molestado. Porque lo importante es dar felicidad a un colectivo de personas y no molestas a nadie. No tiene nadie por qué sentirse molesto porque otra persona sea feliz como quiera serlo. Entonces nos parece que hay que llevarlo ahí. También hay más símbolos en la lona que a mí me parece tremendo como el de la hoz y el martillo del PCE.

O el cambio climático con el tema de la Agenda 2030...

El cambio climático con la Agenda 2030, que representa derechos. Nos parece que la justicia tiene que ver esto desde una perspectiva de delito de odio, que es de lo que están cargados todos estos mamarrachos. De mucho odio.