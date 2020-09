El PP evita, con ayuda de Vox y Cs, que el Parlamento vea una pregunta sobre el presunto caso de corrupción en Almería

El PP, con la ayuda de sus socios Ciudadanos y Vox, logró este jueves impedir que el PSOE sacase adelante una pregunta parlamentaria dirigida al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), sobre la investigación judicial abierta en Almería a cuenta de las comisiones y otras "gratificaciones" a cambio de suculentos contratos públicos presuntamente entregadas por una constructora a responsables municipales.

En una de las ramas de ese caso, la Policía ha implicado por su actividad cuando era alcalde de La Mojonera (Almería) a José Cara (PP), hoy alto cargo de la Junta: es presidente del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía. El PSOE quería apretar al y, de paso, a Marín, que además de vicepresidente de Juanma Moreno, es consejero de Regeneración Democrática con el asunto. Así, los socialistas, el pasado martes, registraron la siguiente pregunta: "¿Qué medidas y actuaciones piensa tomar ante "la participación como querellado [de Cara] en una investigación llevada a cabo [por la Policía] y a favor de la regeneración democrática y la transparencia de la vida pública?"

En la Mesa del Parlamento se votó si se tramitaba o no la pregunta. Allí, el PSOE tiene dos representantes, el PP, otros dos; Vox, uno, y Ciudadanos, otro –que estaba ausente– más la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet. Adelante tiene un representante, con voz, pero sin voto. Así que solo el PSOE votó a favor de que la pregunta prosperase. Y, por tanto, no se llevó a Pleno. Es decir, Vox y Ciudadanos ayudaron al PP y al vicepresidente Marín a esquivar el tema. "Se ha considerado que no hay vinculación con la acción de gobierno, porque se refiere a hechos ajenos a la actuación de Cara como director del IFAPA", aseguraron fuentes parlamentarias para explicar la actuación de Vox, PP y Ciudadanos.

Libertad de preguntar

El PSOE montó en cólera. El portavoz parlamentario, José Fiscal, convocó a la prensa y arremetió contra Marín. "Es gravísimo y vergonzoso que de nuevo se utilice al Parlamento para cercenar la libertad de preguntar sobre asuntos importantes y de máxima actualidad", señaló Fiscal. "Esta es la regeneración de la que hablaban algunos partidos que sostienen el gobierno. No sabemos lo que ocurrirá cuando preguntemos por la apertura de diligencias contra los contratos exprés que ha abierto la Fiscalía al Gobierno de Andalucía ante lo que nos parece un atropello a la ley y a los derechos de los trabajadores", agregó Fiscal. El dirigente socialista remachó: "Vamos a ejercer todos los derechos que estén en nuestra mano para que estos atropellos no se vuelvan a repetir".

Una cuestión similar ya la respondió Marín hace casi un año. Entonces, según recogió la agencia Efe, el vicepresidente dijo lo siguiente: "Si el presidente del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, José Cara, fuera imputado formalmente por corrupción será destituido, aunque se ha mostrado convencido de que eso no ocurrirá".

En un informe del pasado 22 de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional documentaba en un informe que Cara, cuando era alcalde, intervino en expedientes de permutas y subastas de terrenos en los que tenía "intereses económicos directos", un caso investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.