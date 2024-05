El PP ignora el informe de UCO e insiste en el cerco a la esposa de Sánchez

El Partido Popular no ve relevante que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encuentre indicios del delito de tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Así se desprende de un informe que ha desvelado este martes el diario El País y al que Miguel Tellado, portavoz de los populares, ha restado importancia. "Exonerar a alguien de una responsabilidad penal solo le corresponde a un juez, no a un informe de la UCO", defendió durante la habitual rueda de prensa en el Congreso tras la junta de portavoces.

"Nosotros seguimos pensando que la actuación de la esposa del presidente es, cuanto menos, ni estética ni éticamente razonable, cuanto menos. Y será un juzgado, no la Guardia Civil, quien tenga que delimitar las actuaciones", aseguró Tellado. El portavoz y diputado del PP ha subrayado que "hay un juzgado que ha abierto diligencias" y que "la esposa ha tenido que contratar un abogado para defenderse".

El informe de la UCO fue encargado por el juez Juan Carlos Peinado después de abrir diligencias contra Gómez por una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los de Alberto Núñez Feijóo no solo lo ignoran sino que insisten en su cerco a la esposa de Pedro Sánchez.

Tellado ha presentado este martes un documento con cien preguntas dirigidas al presidente del Gobierno —no son preguntas parlamentarias sino que se trata de un documento político en vísperas de la declaración de Sánchez en el Congreso— y hasta una treintena se refieren a Gómez y su actividad profesional. También incluyen a su hermano y a la empresa de su padre.



Los populares creen que este es el asunto que más daño hace al líder socialista y no lo van a dejar ir. "El PP no se va a echar atrás", ha asegurado Tellado.