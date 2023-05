El PP de Madrid retuerce la asistencia de Bolaños a los actos del Dos de Mayo: "Ha pretendido venir de okupa"

Un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central ha sido el protagonista de los actos institucionales del Dos de Mayo, día de la comunidad madrileña. Esta vez ha sido un rifirrafe a cuenta de la asistencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no quiso invitar a la ceremonia. Finalmente, Bolaños ha acudido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Ejecutivo madrileño le reservó un asiento en primera fila pero le dejó fuera de la tribuna del desfile que precedió al acto en el interior de la Real Casa de Correos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no escatimó en ataques a lo que calificó como una "autoinvitación" del ministro de la Presidencia. "Ha pretendido venir de okupa a la Real Casa de Correos. No es bueno colarse allí donde a uno no lo invitan", aseguró. Más irónico ha sido el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, que, cuestionado por si le parecía bien que finalmente Bolaños haya asistido al acto de la Comunidad, respondió así: "Si él viene acompañando a la ministra de Defensa, perfecto".

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, respondió minutos después y defendió que Bolaños acudía a los institucionales del Dos de Mayo "como representante del Gobierno de España", al igual que Margarita Robles. "Es un ejemplo más de la artificialidad de la señora Ayuso y de la búsqueda de conflictos de la nada en una región con un paro juvenil de un 32%, por encima de la media de España", dijo Lobato sobre el choque de las últimas horas entre el ministerio de la Presidencia y la Comunidad de Madrid.

A Feijóo le "parece bien" la asistencia de Bolaños

También se pronunció sobre la polémica el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Criticó "la falta de institucionalidad tan grande" durante toda la legislatura, llamó "faltón" al Gobierno por no tener "la delicadeza" de avisar a las comunidades autónomas cuando un ministro visita el territorio, pero reconoció que —en contra de la posición de algunos dirigentes del PP de Madrid— le "parece bien" que "los ministros tengan su espacio" en los actos del Dos de mayo.

Feijóo alabó la gestión de Díaz Ayuso, poniendo el acento en la bajada de la presión fiscal. "Me siento muy orgulloso de lo que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid", aseguró.

Las líderes de Más Madrid en la Comunidad y en el Ayuntamiento, Mónica García y Rita Maestre, escaparon de la polémica de la jornada e insistieron en que este "es el último año del PP aquí", defendieron en declaraciones a los medios de comunicación. "Este es el último día de mayo que celebramos con un gobierno del PP de Madrid", repitió Maestre en varias ocasiones.