El PP usa Venezuela en el Congreso para atraer al PNV y dibujar el espejismo de una mayoría alternativa de derechas

El Partido Popular (PP) se ha llevado el gato al agua en la proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela. El Gobierno ha perdido una nueva votación. Y lo ha hecho manos de una mayoría alternativa de derechas (PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria), aunque de muy compleja cohesión, por lo que es muy difícil que pueda repetirse en operaciones de más envergadura.

Lo cierto es que el Ejecutivo ha mantenido una posición de liderazgo en la Unión Europea en lo referente a Venezuela. No en vano, es España el país que ha terminado acogiendo al líder opositor venezolano. Una vez se conoció la noticia, el PP se movió para tratar de tomar, de nuevo, la delantera con esta iniciativa. El Gobierno siempre se opuso y arguyó, por encima de todo, que apoyarla significaría ir en contra del criterio que, por el momento, defiende la Unión Europea (UE): buscar una solución política sin considerar ganador a ninguno de los candidatos.

En Génova, de todos modos, han puesto contra la espada y la pared a alguna de las formaciones que constituyen el bloque de investidura, evidenciando las divergencias ideológicas entre las distintas fuerzas que lo conforman. Aitor Esteban defendió este martes su apoyo a la PNL, aunque fue crítico también con el PP, al que le pide que "no utilice Venezuela como una herramienta". En cualquier caso, los jeltzales han dado su sí, como Coalición Canaria. Junts per Catalunya se ausentó de la votación para acudir a la Diada Nacional de Catalunya.

¿Ha puesto en alerta al Gobierno la votación del PNV sobre Venezuela? La respuesta, según las fuentes consultadas, es que no. Consideran que la alianza con el partido vasco es fuerte. Siguen gobernando con estabilidad en Euskadi y según estas mismas fuentes el PNV es una fuerza política siempre constructiva, con capacidad de diálogo y de argumentación en sus propuestas.

Sobre la PNL en sí, la enmarcan en las líneas de política exterior que sigue el PNV tradicionalmente pero restan importancia a la misma. Sí que hay voces socialistas que muestran cierta sorpresa por el giro dado por Aitor Esteban en apenas unos días. La semana pasada el portavoz del PNV afeó públicamente al PP, concretamente a Miguel Tellado, que Venezuela les importara "una higa" y que solo pretendían dañar al bloque del Gobierno.

Fuentes del entorno del PNV señalan que hay una lucha de poder latente en el partido entre Madrid y Euskadi. En este sentido, Esteban necesita "de vez en cuando sacar cabeza" para marcar posición propia y no presentarse siempre exclusivamente como un aliado de la coalición progresista y del bloque que favoreció la investidura.

Su voto a favor a la iniciativa popular, como el de Coalición Canaria, en cualquier caso, sí constatan algo que ya saben todos los partidos —en especial, los que conforman el Gobierno de coalición— y que es la verdadera espada de Damocles de la legislatura: existe una mayoría de investidura, pero no una mayoría de izquierdas en la Cámara. Tampoco existe, ni mucho menos, una mayoría cohesionada de derechas. Al contrario. Por mucho que puedan coincidir en alguna votación concreta, como la de Venezuela, es solo un espejismo. Las distancias ideológicas entre Junts per Catalunya y PNV con Vox son abismales y, en la mayoría de los casos, insalvables.

Negras sombras sobre los Presupuestos

Respecto al papel de Junts, en las filas socialistas siguen apretando para que den su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En Moncloa son conscientes de las dificultades, eso sí, por la celebración del Congreso del partido independentista y los cálculos en su estrategia que irremediablemente tienen que hacer. Por ello, han ido ya aterrizando el argumentario de que una posible prórroga presupuestaria no sería un escenario negativo.

Antes de ello vendrá la votación del techo de gasto, que ha vuelto a ser aprobado en el Consejo de Ministros este martes. En julio, el partido de Puigdemont ya lo tumbó, provocando que los trámites se frenasen. En el Gobierno apelan a que Junts tiene muchos alcaldes en Catalunya que se verían perjudicados económicamente si no se aprueba ahora. Pero en todo caso recuerdan que si estos objetivos de déficit no salieran adelante se aplicarían los que hay en vigor, con lo que no sería un freno definitivo a los PGE.

Las señales que llegan de Junts no son positivas, tal y como expresó en el Congreso Míriam Nogueras. Expresamente no ha anunciado su voto en contra pero durante la sesión de control al Gobierno ha criticado que de los "40.000 millones que Europa permite que España se gaste como déficit, 35.000 se los quedará el Gobierno".

Fuentes parlamentarias del entorno de Sumar explican que en estos momentos la vida parlamentaria se mantiene en una suerte de stand by, algo que exaspera a muchos diputados. Al principio de la legislatura, la baja producción legislativa se atribuyó a que todo dependía de la aprobación de la ley de amnistía. Después, al clima electoral por las elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas. Ahora, son los congresos de las distintas formaciones lo que tiene al ralentí la legislatura.

"No se verá qué senda toma la legislatura hasta diciembre o enero", deslizan las fuentes consultadas. PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y también Sumar tienen procesos internos que les obligan a moverse más bien poco hasta reforzar o rediseñar su estrategia y, en los casos más extremos, constatar cuál es su dirección política.

La única negociación abierta y con amplia participación de las fuerzas parlamentarias es la de los Presupuestos, aunque el protagonista absoluto es Junts per Catalunya. Otras fuerzas, como Podemos o Esquerra Republicana, serán también severas en las condiciones, pero la incógnita a estas alturas de la políticas tiene más que ver con los incentivos que pueden tener los posconvergentes para aprobarlos.