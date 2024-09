Los aliados de Sánchez rechazan un escenario sin Presupuestos y que se gobierne de espaldas al Congreso

Pedro Sánchez inauguró una perspectiva este sábado, en el Comité Federal del PSOE, inexplorada hasta la fecha. En abierto y sin ambages, aseguró que su Gobierno podrá prosperar incluso "sin el concurso del poder legislativo". En otras palabras, sin la necesidad de negociar con el bloque de investidura en el Congreso, lo que es lo mismo que decir que puede sacar adelante la legislatura sin aprobar leyes.

Son unas palabras que han caído muy mal entre sus aliados, que, de todos modos, en su mayoría consideran que es demasiado pronto para hablar de un escenario en el que no se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sacar adelante las cuentas públicas son los deberes de más envergadura que tiene el Ejecutivo a corto plazo. Este próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará de nuevo la senda de estabilidad, que en su día ya rechazó Junts, y la llevará al Congreso en las próximas semanas con tal de cumplir los tiempos establecidos.

De todas formas, una vez superado el verano ha ido cogiendo cuerpo la idea de que Sánchez pueda dar continuidad a la legislatura prorrogando los anteriores Presupuestos, una idea que rechazan sus fuerzas amigas en la Cámara, aunque todas las fuentes consultadas expresan dudas acerca del proceso que conducirá a ellos.

"Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo", fueron las palabras exactas de Sánchez. Esa apelación a ser "constructivos" es una de las claves de la intervención, según señalan fuentes socialistas.

El mensaje se interpreta, según deslizan dirigentes del PSOE, como una presión a Junts. Tanto en la cuestión presupuestaria como a nivel general. Otras voces del Ejecutivo consideran que el mensaje iba dirigido especialmente a PP y Vox, para que abandonen toda esperanza de que haya elecciones anticipadas en algún momento pese a su actitud "destructiva".

En el PSOE son conscientes del momento precongresual del partido de Carles Puigdemont, además de en ERC, aunque con esta fuerza la relación tras la investidura de Salvador Illa es más cercana. Por ello, están expectantes ante esos cónclaves y en cierto modo tratan de "cuidar" las formas con ambos, especialmente con Junts. "Tienen que ordenar un poco todo y ver qué camino quieren seguir", señalan.

Sánchez volvió a dejar claro que si no hay PGE para 2025 va a seguir gobernando. En Moncloa y Ferraz argumentan que los actuales, en vigor y prorrogados desde 2023, son "muy buenos, progresistas y expansivos". Y además elaborados por la coalición de Gobierno, aunque en este caso por PSOE y Unidas Podemos.

La derecha ha criticado que Sánchez dijera hace unos años que sin cuentas públicas aprobadas no se pudiera gobernar. Fue en 2019, cuando gobernaba el PSOE en solitario y en minoría. Adelantó entonces las elecciones. Pero, se defienden los socialistas, la situación era diferente ya que una prórroga hubiera supuesto tener que gestionar unos PGE de Mariano Rajoy. Además, añaden las fuentes consultadas, en aquellos tiempos el contexto económico era distinto al actual, con un crecimiento y unos datos favorables.



En su rueda de prensa de este lunes, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha querido enfatizar un mensaje: "El reto más importante del Gobierno son los Presupuestos". Y, para ello, el socio minoritario del Ejecutivo apela a "seguir trabajando" con todos los aliados en la "agenda democrática, social y territorial compartida". Así, Urtasun ha salido casi al rescate del bloque de investidura tras las palabras de Sánchez el sábado.

Fuentes tanto del Bloque Nacionalista Galego (BNG), como de EH Bildu, dos de los aliados en el Congreso, explican, en conversación con Público, que no contemplan —en la línea de Sumar— ningún escenario en el que no se aprueben esos Presupuestos. En varios momentos de la legislatura, los distintos actores de la mayoría de investidura han señalado que las cuentas de 2025 son casi de vida o muerte, a pesar del hueso para cualquier negociación que representa Junts per Catalunya.

Dentro del espacio de Sumar existe un grupo de trabajo en el que las distintas formaciones que lo componen elaboran un documento para aunar sus prioridades de cara a una futura negociación con el PSOE. Tanto en palabras de Urtasun, como de Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, el acceso a la vivienda es el pilar fundamental. Otros partidos como Compromís inciden en que se incluya también en los Presupuestos un paquete de medidas transitorias para compensar a las regiones infrafinanciadas.

"Tenemos que retomar las negociaciones en el punto que quedaron el año pasado", subrayan los abertzales, que no quieren que "todo lo avanzado" en cuanto a "medidas económicas y justicia social para la clase trabajadora" caiga en saco roto. En el BNG son drásticos: "El PSOE firmó con nosotros un acuerdo de investidura muchos de cuyos puntos solo se pueden ejecutar con unos Presupuestos". Algo más escépticos se muestran en Podemos y Esquerra Republicana no con la necesidad de que se aprueben las cuentas, algo que han defendido siempre, sino con la capacidad del PSOE de sacarlas adelante.

Los aliados exigen el fin de la "parálisis"

En lo que sí que coinciden todas las fuentes consultadas —algunas de ellas lo han defendido en público— es en la necesidad de superar la "parálisis" en la que, aseguran, está instalada la legislatura. A Sánchez se le recrimina que no logre amarrar los apoyos necesarios para aprobar leyes, pero sobre todo la postura conformista que reflejan sus palabras del sábado: dar continuidad a la legislatura "con o sin el concurso del poder legislativo".

"Es como si un ciclista sin bicicleta dice que va a correr el Tour de Francia", deslizan desde Esquerra Republicana. El ciclista sería Sánchez y la bicicleta, la mayoría de investidura. Es una metáfora que revela hastío con el que los distintos grupos parlamentarios encaran un nuevo período que esperaban algo más ágil tras el ciclo electoral que terminó con las elecciones catalanas del 12 de mayo, pero que se ha demostrado prácticamente peor en términos de aritmética.

En Podemos consideran "alarmantes y preocupantes" las declaraciones y una "falta de respeto a los diputados que han hecho [a Sánchez] presidente del Gobierno". "Tiene que asumir", zanjan, "que para gobernar tiene que llegar a acuerdos".

Sumar, con otras palabras, se ha posicionado en un lugar parecido. Urtasun ha hablado de la importancia de pactar y ha propuesto a las distintas fuerzas "intensificar los contactos" y "aprovechar" la legislatura para profundizar en la agenda social progresista.

En el PSOE recuerdan que su partido está cumpliendo los acuerdos firmados tanto con ERC como con Junts. En ambos se establecía una intención general y una voluntad de ofrecer estabilidad a la legislatura. Los socialistas rechazan, en ese contexto, que se les tenga que plantear una batalla frontal cada vez que se lleve algo al Congreso. En ese fino alambre se moverá ahora Sánchez los próximos meses.

Con todavía muchas preguntas por responder, el presidente ha iniciado el curso político con un mensaje tanto interno como externo, la convocatoria del 41 Congreso Federal del PSOE. Y a la vez, una proclama: "Hay Gobierno para rato". De qué manera y hasta cuándo durará ese rato se comenzará a resolver próximamente.