La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra la cúpula del 'procés' ha provocado todo un terremoto político, social y judicial, como se preveía. El tribunal que preside el magistrado Marchena ha imputado los delitos de malversación y sedición —no así el de rebelión— a los políticos y activistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre. La pena más grande la ha recibido el expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión. La reacción de la sociedad civil en Catalunya tras conocerse la sentencia fueron de carácter masivo: manifestaciones y cortes de circulación en las principales ciudades de la región.

También las reacciones políticas. Los líderes de los principales partidos dieron a conocer su posición a lo largo de la mañana. El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, con un comunicado oficial desde La Moncloa, en el que no admitió preguntas, como tampoco lo hizo el líder del PP, Pablo Casado que acudió al Congreso. Por su parte, su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, también eligió la Cámara Baja para fijar su posición. Por su parte, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no compareció ante la prensa, sino que escribió un largo comunicado en su muro de Facebook.

Todos mostraron su conformidad con la sentencia —en el caso de Ciudadanos y PP hubo voces que lamentaron en privado que no se incluyera el delito de rebelión, acarreando penas más duras— a excepción de Iglesias, que mandó acatarla pero criticó lo que, a su juicio, es "la judicialización de un conflicto político" cuyos "presos políticos" no merecen estar en prisión.

Una de las frases más repetidas desde hace semanas es que esta sentencia supone un antes y un después para el conjunto del país. Adquiere especial relevancia, además, que se haya hecho pública en plena precampaña, con la repetición electoral a las puertas. Un cálculo que el PSOE ya sopesó antes de convocarlas. Se realizan futuribles sobre cuánto y cómo puede afectar la sentencia de cara al 10 de noviembre, especialmente en Catalunya, pero desde la dirección de Ciudadanos y el PP señalan a Público que no creen que les afecte en sus expectativas electorales.

El caso del PP: solo un diputado de 48 posibles

El Ejecutivo de Mariano Rajoy salió muy perjudicado —tanto a nivel autonómico como nacional— tras la gestión policial del referéndum del 1 de octubre, la reacción a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) proclamada por Carles Puigdemont en octubre y la posterior aplicación del 155. La "herencia recibida" fue uno de los mantras de la nueva dirección del PP durante la pasada campaña; un argumento que no acaba de explicar su debacle —de 137 diputados a 66— y que ahora se cuidan en utilizar.

En Génova esperan que el voto conservador y no independentista se aglutine en torno a su partido si los 'populares' juegan bien sus cartas. No solo confían en revalidar el escaño de Barcelona, sino que hablan incluso de obtener otro más en esa circunscripción e incluso un tercero por Tarragona. "Las perspectivas son positivas, la sentencia no afecta en nada a las expectativas electorales. El PP tiene mucho que decir en estas elecciones", señalan fuentes de PP catalán a este diario.

Pablo Casado evitó, en la rueda de prensa tras hacerse pública la sentencia, hablar de "golpe" a la Constitución, como sí lo hizo Albert Rivera, y aseguró que la actuación de la justicia había sido "ejemplar", a pesar de las criticas a la Abogacía del Estado en el pasado por no incluir el delito de rebelión en la acusación.

Sin embargo, su portavoz en el Congreso y número uno en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha mostrado este martes su desacuerdo con las palabras del presidente del PP. En una entrevista en la Cadena Cope ha asegurado que no comparte la interpretación que hacen los magistrados sobre el fin último de los hechos juzgados, que para ella no eran una mera "ensoñación" destinada a "presionar". "Me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia", ha señalado.

Ciudadanos: en caída libre desde el 21-D

Las encuestas publicadas recientemente no auguran un buen resultado para Ciudadanos en el conjunto del Estado. En el mejor de los casos les sitúan cuartos por detrás de Unidas Podemos, a pesar del 'efecto Errejón', y con Vox pisándoles los talones. Sin embargo, desde la dirección del partido 'naranja' se muestran más positivos. "Estos días estamos de subida en todos sitios... vamos a ver hasta dónde llegamos", afirman. Catalunya fue la comunidad que les vio nacer y en la que se coronaron en diciembre de 2017, al recibir Inés Arrimadas más de un millón de votos en los comicios autonómicos celebrados el 21 de diciembre.

En las generales celebradas el pasado 28 de abril, los de Rivera fueron quinta fuerza por detrás de Esquerra Republicana, PSC, En Comú Podem -la marca de Podemos en la región- y Junts Per Catalunya. Obtuvieron 477.000 votos y 5 diputados, el mismo número que en los comicios de 2016, a pesar de que entonces le votaron 100.000 personas menos.

Sin embargo, en las últimas elecciones municipales, Ciudadanos se quedó en 178.330 sufragios, cosechando casi un millón de votos menos que en las autonómicas de 2017, perdiendo así el 85% su fuerza. Desde la formación lo atribuyen a que "no se vota del mismo modo" si son generales, autonómicas y locales y que Cs no tiene la misma implantación a nivel local que otros partidos que "llevan décadas asentados".