Presentan la primera querella por torturas del franquismo en la comisaría de Via Laietana

Irídia ha presentado la primera querella por torturas ejercidas en la jefatura de Via Laietana durante el franquismo. Se trata del caso de Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, que en 1970 fue detenido y torturado durante 20 días en la jefatura de la Policía Nacional, todavía hoy en funcionamiento.

La entidad de defensa de los derechos humanos se querella por un delito de lesa humanidad contra seis miembros del cuerpo de la Policía y exige una investigación en el marco de la nueva Ley de Memoria Democrática. "La finalidad es que se investiguen de forma eficiente los crímenes del franquismo, que los responsables sean juzgados y las víctimas, reparadas", ha afirmado la abogada de la entidad Laura Medina.



La iniciativa se ha presentado en una rueda de prensa conjunta de una decena de entidades memorialistas, en el marco de la campaña Via Laietana, 43 Fem justícia, fem memòria, que reclama una vez más la reconversión de la comisaría donde se practicaron torturas y represión durante el franquismo en un espacio de memoria. "Denunciamos que espacios de torturas y atrocidades siguen siendo lugares de impunidad como si nada hubiera pasado", ha señalado el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

La jefatura fue el "centro desde donde se organizaba toda la represión policial en Catalunya" durante la dictadura, ha dicho Antich, quien ha criticado la "continuidad" sin interrupciones del uso de este espacio, así como del cuerpo que lo ocupa. El próximo domingo 20 de noviembre, a las 12 horas, con motivo de los 47 años de la muerte del dictador Francisco Franco, las entidades harán un acto de protesta ante la comisaría. "Ejemplifica lo oscuro de la dictadura y el franquismo, fue un centro del horror en el corazón de Barcelona", ha apuntado el presidente.

La querella interpuesta quiere ser la primera de otras que sirvan para denunciar unos crímenes que no prescriben, han informado las entidades. Hasta ahora, se han presentado alrededor de 80 querellas en todo el Estado para denunciar los crímenes del franquismo, que "nunca se han investigado de forma efectiva" aunque existe "la obligación internacional" de hacerlo, ha dicho Medina.

Carles Vallejo, quien interpone la demanda, ha explicado que ha denunciado pensando en "los miles de personas anónimas que a lo largo de los 40 años de dictadura y la transición sufrieron la tortura y la represión más feroces", aunque ha dado el paso cuando se ha sentido capaz, después de tantos años. "Hablar del pasado, de la tortura, es traumático. Muchos compañeros no han podido dar ese paso", ha explicado. El objetivo es que con su testimonio se haga efectivo también el "derecho de memoria" de las nuevas generaciones.



Via Laietana, 43, un espacio de memoria

Ya hace años que el movimiento por la memoria histórica reclama que se resignifique ese espacio para luchar contra la impunidad y que la represión franquista no quede en el olvido. Las entidades han recordado "la anomalía democrática" que este espacio siga siendo una comisaría y han lamentado que hasta ahora no se haya hecho un cambio de uso, pese a las reiteradas campañas y denuncias públicas.



Las conversaciones entre Estado, Generalitat y Ayuntamiento no han dado fruto

Pilar Rebaque, de la Comisión de la Dignidad, ha apuntado que aunque en 2019 se aprobó una proposición no de ley en el Congreso para sacar adelante la propuesta, "las conversaciones entre Ayuntamiento, Generalitat y Estado no prosperaron". Por eso, el movimiento sigue presionando para que deje de ser una sede policial y abra las puertas a la ciudadanía. La activista ha confiado en que con la nueva Ley de Memoria el Gobierno sea "más sensible" con un tema que despierta resistencias en Interior y entre los sindicatos policiales.

Las entidades exigen que el cambio se haga lo antes posible porque temen la destrucción de pruebas válidas en investigaciones sobre la "tortura sistémica y generalizada" que tuvo lugar dentro. Asimismo, han apuntado que en la mayoría de países europeos, espacios similares ya se han reconvertido en lugares por la memoria.

Las otras entidades que participan en la campaña son la Amical de Mathausen, la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, el Ateneu Memòria Popular, la Comisión de la Dignidad, Comisión de la Memoria Histórica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, el European Observatory on Memories, la Fundación Cipriano Garcia, CCOO Catalunya y la Mesa de Catalunya de Entidades Memorialistas.