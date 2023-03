Los problemas industriales de la Bahía de Cádiz centran el encuentro entre Díaz y 'Kichi'

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, acudió por primera vez este viernes en visita oficial a Cádiz, una provincia inmersa en una crisis industrial y con tasas de paro por encima del 20%. El alcalde de la ciudad, José María González, Kichi (Adelante Andalucía), con quien Díaz mantuvo un encuentro después de haber participado con el sindicato CCOO –cómplice también de su visita de hace un año a Sevilla– en un coloquio, había reclamado en varias ocasiones la presencia de Díaz para poder abordar con ella los problemas laborales de la comarca.

"Después de cuatro años pidiendo un encuentro, la ministra se ha sentado con representantes de los trabajadores del metal y de quienes se han visto afectados por el cierre de Airbus Puerto Real. Y hemos conseguido que mire a los ojos, a la cara, que conozca en primera persona el gran problema del presente y del futuro industrial de la Bahía de Cádiz", afirmó Kichi tras el encuentro.

En la reunión, que duró una hora más o menos, estuvieron también representantes de los sindicatos UGT, CCOO, CGT Cádiz, CTM Cádiz Diego Rodríguez y USO, a los que Kichi insistió en incluir. "Cumpliendo con nuestro papel de mediador, hemos facilitado que los representantes sindicales les hayan contado las dificultades de quienes trabajan en las contratas, la falta de inspecciones de trabajo y los reiterados incumplimientos de los convenios laborales", dijo el regidor. Los trabajadores así le plantearon toda la problemática y una agenda de reivindicaciones. También se le recordó a Díaz, según las fuentes consultadas, la situación del personal subcontratado –limpieza– de la inspección de trabajo de Cádiz, que "llevan sin cobrar desde junio".

"Se lleva de aquí la radiografía real, contada en primera persona por los trabajadores, de lo que está pasando en el sector del metal y en la industria en general en nuestra comarca. Eso es importantísimo. Y se lleva también propuestas, ideas y una imagen clara de los retos a superar", afirmó Kichi.

Tras la reunión, Díaz puso un tuit en el que decía: "Todo un honor visitar el histórico Ayuntamiento de Cádiz, símbolo de los valores democráticos. Cádiz representa un gran ejemplo, querido Kichi, de cómo el municipalismo al servicio de la ciudadanía puede mejorar la vida de las trabajadoras y trabajadores". La ministra y el alcalde quedaron en volver a verse en "fechas próximas" con más calma.

Díaz eligió bien el día del desembarco en Cádiz, después de todos los problemas –huelga del metal, cierre de Airbus, entre otros–. La parte socialista del Gobierno había anunciado nuevas contrataciones en los Astilleros, fundamentales en la zona: 1.500 personas en total junto a los centros de Cartagena y Ferrol. La mayoría serán en la bahía gaditana: 735 empleos y 6.900 puestos indirectos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Tardanza

Sobre la presunta tardanza en venir a Cádiz, Díaz afirmó que le había dicho a Kichi de manera informal que aún no había ido a su ciudad, Ferrol, en la que se crió: "Es verdad que me demandan de muchos lugares y es un orgullo que los ayuntamientos y las administraciones quieran que la vicepresidenta segunda acuda allí, pero mi agenda es superlativa y a mi ciudad todavía no he podido ir, y he visitado en muy pocas ocasiones mi comunidad autónoma".

Díaz agregó en una atención a medios: "Siempre quiero estar donde hay problemas y a lo que vengo es, como hago siempre, a escuchar la realidad social que me van a plantear, que conozco muy bien porque he nacido en una grúa pórtico y algo de construcción naval sé". Aunque no sea su competencia, porque no es la ministra de Industria, afirmó que "todo lo que pueda hacer por la ciudad, por la gente y por el entorno de Cádiz" lo hará. "Se de dónde vengo, lo que represento y aquí me van a encontrar siempre".

Antes del acto con CCOO y UGT, Díaz había reivindicado la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez para "solucionar los problemas de la ciudadanía" frente a la "no política" y al "ruido". "Frente a los que no tienen propuesta política, y la única es dejar caer el país o que nos vayamos; frente a esa no política de la destrucción y el ruido, el Gobierno de España está solucionando los problemas de la ciudadanía", defendió Díaz.