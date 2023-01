Procesado Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, acusado de defraudar 2,5 millones en ayudas públicas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha procesado al exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y a sus dos exsocios por su participación en un posible delito de fraude de subvenciones y otro de estafa, en referencia a una ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria, llamada préstamo Reindus. El juez considera que se evidencian "motivos suficientes" para atribuir estos delitos a los tres procesados.

El auto del magistrado afirma que Serrano y sus exsocios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López se concertaron en 2016 para obtener, "sin tener la debida solvencia", un préstamo de casi 2,5 millones para la construcción de una fábrica de pellets, Biowood, en la localidad onubense de Niebla, pero esta cantidad se destinó a fines distintos.

Serrano dejó Vox después de que la Fiscalía presentara una querella contra él en 2020 por este presunto fraude. En las declaraciones tras su renuncia aseguraba: "No me he apropiado de un solo céntimo de dinero público y, como no puede ser de otra forma, a lo largo del proceso de investigación que se inicia, resultará acreditada, sin lugar a dudas, mi inocencia".

La investigación se inició tras la denuncia del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Biowood no está construida

El juez ha reseñado que los acusados constituyeron la empresa porque conocían la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria "una imagen de solvencia", pero la empresa no se ajustaba a la realidad, y se incluían "fondos propios no reales" que facilitaban acceder a la subvención.

De los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de Biowood, sólo corresponde la cifra de 654.851 euros, ya que sólo se ha ejecutado la nave principal y el edificio de oficinas, según el informe del Ayuntamiento de la localidad.



Pagaba las deudas del resto de sus empresas

El juez señala que una vez que recibió la ayuda "ya no era necesario mantener la apariencia" y en los días siguientes comienzan los gastos "para fines no comprendidos" en el anexo. Entre ellos, el pago de deudas de las empresas de Serrano, como las de su sociedad Serrano Abogados.

Un ejemplo de esto son varias transferencias al empresario Manuel Gavira Gómez, "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos, afirma el auto.



Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión". Además, se realizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros. Biowood también "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus".

Por otra parte, el juez ha archivado la causa contra un notario que participó en la operación para recibir la subvención, ya que "no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno".