La prohibición de los desahucios Unidas Podemos responde al PSOE: "Tenemos que gobernar para todos, no solo para rentistas, fondos o la banca"

La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, responde a unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que pedía a Unidas Podemos "responsabilidad" y unidad de acción en el seno del Ejecutivo: "Hay que gobernar para todos, no solo para los que nos han podido apoyar con sus votos". "Cuando te desahucian no te preguntan a quién has votado", contesta Belarra.