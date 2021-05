El último intento, tras el que ya había sido el último intento, tampoco ha funcionado. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha logrado alcanzar un acuerdo a última hora con los agentes sociales para prorrogar el mecanismo de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), por lo que esta ampliación no irá al Consejo de Ministros que se celebra este martes, cuando queda menos de una semana para que expire la última prórroga.

El departamento dirigido por José Luis Escrivá, el Ministerio de Trabajo, y las principales patronales y sindicatos han estado negociando durante el fin de semana para alcanzar un acuerdo en esta materia, ya que el día 31 de mayo los ERTE dejan de estar en vigor.

Tras no alcanzar un consenso suficiente, el lunes el departamento dirigido por Yolanda Díaz medió para forzar una última reunión de urgencia para que se lograra un acuerdo y la prórroga de los ERTE pudiera llevarse este martes al Consejo de Ministros (el último consejo ordinario de mayo).

Tampoco se pudieron desencallar las negociaciones en esta reunión de urgencia, pero el diálogo social, consciente de la importancia de renovar el mecanismo, se dio una última oportunidad este mismo martes, y estuvieron negociando mientras se desarrollaba la reunión del Consejo de Ministros con el objetivo de lograr un acuerdo in extremis que entrara en el orden del día del Ejecutivo.

Finalmente no ha podido ser. El sistema de exoneraciones de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social planteado por Escrivá sigue bloqueando cualquier acercamiento de posiciones, y tanto los sindicatos como las patronales acusan al ministro de Inclusión de dinamitar el diálogo social en esta materia.

Escrivá ha propuesto poner en marcha un sistema de incentivos por el que se recompense (se hagan mayores exoneraciones) a los trabajadores que se reincorporan del ERTE y vuelvan a su actividad laboral, en detrimento de los que siguen cubiertos por esta fórmula. Los agentes sociales insisten en que no es una cuestión de incentivos, sino que muchas empresas directamente no pueden recuperar a sus trabajadores de los expedientes temporales de regulación de empleo porque su actividad todavía no se ha recuperado.

En este sentido, denuncian que el sistema planteado por el ministro perjudica tanto a los trabajadores como a las empresas. Tras no haberse alcanzado un acuerdo este martes, tanto fuentes del diálogo social como del Gobierno avanzan que se seguirá negociando de cara a la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario a finales de esta semana (previsiblemente el viernes).

Sin embargo, a día de hoy las posiciones siguen muy alejadas, y los agentes sociales están especialmente irritados con Escrivá, al que acusan de no tener ninguna voluntad de acuerdo y de no ceder en sus posiciones.