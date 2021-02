El PSC se impondrá en votos en las elecciones al Parlament del próximo día 14, con un cierto margen sobre ERC y JxCat. Mientras, En Comú Podem será la cuarta formación con más apoyo social y Cs sufrirá un descalabro y quedará claramente por debajo del 10% de los sufragios. Este es el pronóstico que hace la encuesta flash sobre los comicios catalanes que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

El sondeo no ofrece estimación de escaños, por lo que se hace difícil afirmar si los socialistas serían realmente el partido con más representación en el Parlament, teniendo en cuenta que los diputados son más baratos -cuestan menos votos- en Lleida, Tarragona y Girona, donde tanto Esquerra como JxCat podrían tener más fuerza. En cualquier caso, apunta que los principales candidatos a presidir la Generalitat serían el socialista Salvador Illa y el republicano Pere Aragonès.

Según el CIS, el PSC recibiría el 23,7% de los sufragios, casi cuatro puntos por delante de ERC, que se quedaría en el 19,9%. Esto significa que los socialistas ganarían casi diez puntos en relación a los comicios del 21 de diciembre de 2017, pero retroceden dos décimas respecto al sondeo de enero. Esquerra perdería 1,5 puntos sobre el 21D y también pierde fuelle sobre el último pronóstico. JxCat, en cambio, recupera posiciones y obtendría el 14,6% de las papeletas, 2,1 puntos más de las que el CIS le daba hace un mes, pero todavía lejos -siete puntos- del 21D.

En cuanto al resto, destaca el hundimiento acelerado de Cs, que a cada nuevo sondeo pierde posiciones. De hecho, el estudio del organismo estatal lo sitúa sólo en quinta plaza y a poca distancia del PP, CUP y Vox. En cuarta posición se encuentra En Comú Podem, con el 8,9%, lo que le permitiría avanzar posiciones respecto al 21D. Cs se quedaría en el 7,9%, casi dos puntos menos que hace sólo un mes y, sobre todo, con menos de una tercera parte del apoyo obtenido hace poco más de tres años.

Vox, con el 6,9%, la CUP, con el 6,8%, y el PP, con el 5,8%, serían los otros partidos que obtendrían representación en el Parlament, mientras que el PDeCAT quedaría fuera, con sólo el 1,5% de los votos. El CIS, por lo tanto, confirma las opciones de la ultraderecha de Vox de estrenarse en la cámara catalana, mientras que tanto los anticapitalistas como los conservadores avanzarían posiciones respecto el apoyo actual. El independentismo quedaría por debajo del 50% de los votos, mientras que ahora mismo el 12,2% de los encuestados dicen que no votarán, si bien hay un 26,3% que no sabe qué hará y un 11,4% que no contesta. En cualquier caso, la participación quedará lejos del histórico 79% de 2017.