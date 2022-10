El PSC mantiene la "mano tendida" a Aragonès para los presupuestos pero le reclama que explique cómo gobernará

Tres días después del anuncio de la salida de Junts per Catalunya del Govern, el PSC mantiene inalterable su discurso y sigue ofreciendo "mano tendida" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, para sacar adelante los presupuestos para el próximo año, aunque ERC insiste en que no piensa negociar las cuentas con los socialistas. En cualquier caso, al menos a nivel público, el PSC no plantea un escenario de elecciones catalanas a corto plazo, sino que se centra en la pantalla de unas cuentas que, de entrada, elevarían el techo de gasto de la Generalitat en más de 3.000 millones. "Catalunya no necesita elecciones, necesita estabilidad", sería la idea en la que ha insistido la portavoz del PSC, Elia Tortolero.

Después de que la ejecutiva de la formación liderada por Salvador Illa se haya reunido durante toda la mañana, Tortolero ha detallado que una de las conclusiones del encuentro ha sido que nos encaramos a un "momento muy complicado" a nivel europeo y que " son necesarios gobiernos fuertes y estables" para afrontarlo, justamente lo que Catalunya no tiene después de "más de 500 días de confrontación permanente entre los socios". La dirigente remarcó que "hoy Pere Aragonès tiene 33 diputados, y un gobierno mucho más débil que el que tenía la semana pasada".

En este sentido, los socialistas catalanes mantienen su política de mano tendida, pero le reclaman al president "que nos explique cómo y con quién piensa gobernar", sobre todo si mantiene el veto en el PSC. "El mayor reto que tenemos ahora son los presupuestos. Catalunya no puede dejar perder los 3.098 millones de más que incorporan y que son imprescindibles para hacer políticas sociales, sanitarias y educativas", ha insistido Tortolero, para quien sería un "error" que se prorrogaran, una posibilidad planteada por varios dirigentes republicanos. Pese a las declaraciones de los últimos días de los principales dirigentes de ERC, se muestra confiada en que finalmente "recapaciten" y puedan negociar unas cuentas que sin el apoyo del PSC difícilmente pueden aprobarse en el actual contexto político.

Ronda de contactos con entidades

Paralelamente, la ejecutiva del PSC también ha aprobado iniciar una ronda de contactos "intensa y extensa" por todo el territorio catalán, para reunirse con entidades y organizaciones sindicales, empresariales o sociales, entre otros, y captar su opinión y demandas en relación con la situación actual. "Es el momento de escuchar a las entidades", ha insistido Tortolero, quien ha subrayado que con los contactos habituales que ya mantienen con organizaciones catalanas "nos encontramos con que la gente quiere estabilidad y quiere presupuestos".

La predisposición de los socialistas para llegar a acuerdos puntuales con el Govern, aunque sea en temas tan trascendentes como las cuentas, en ningún caso se traducirá en su hipotética entrada en el ejecutivo, una opción inviable políticamente a corto plazo tanto para ellos como, sobre todo, para ERC. De hecho, aparte de pedirle a Aragonès que detalle "cómo piensa hacerlo" a partir de ahora, después de que la salida de Junts lo haya debilitado mucho a nivel parlamentario, Tortolero ha vuelto a reclamar al presidente que convoque la mesa de partidos en Catalunya.

Por último, ha respetado la decisión de Quim Nadal de entrar en el Govern como conseller de Recerca i Universitats, pero ha recordado que ya hace años -en 2015, en concreto- que dejó de ser militante del PSC, partido con el que fue alcalde de Girona durante 23 años (1979-2002) y conseller de los dos gobiernos tripartitos.