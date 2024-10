El PSOE andaluz, a la gresca

El PSOE de Andalucía ha solventado en público esta semana parte de sus cuitas internas, relativas sobre todo a peleas del pasado sin cerrar que han contribuido, entre otros asuntos, a reducir sus expectativas de voto en los últimos tiempos.

Dirigentes y exdirigentes se enredaron en una gresca dialéctica, que se prolongó hasta este viernes, a través de los medios de comunicación y las redes sociales después de que unas declaraciones de la expresidenta Susana Díaz, a quien Juan Espadas, secretario general, ganó en 2021 las primarias, soliviantaran a la dirección y a dirigentes provinciales, que replicaron a la expresidenta.

La tensión sirvió al PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que tiene mayoría absoluta, para proseguir —en el Pleno parlamentario de esta semana— con su estrategia de erosión del PSOE, otrora hegemónico en Andalucía.

La polémica se produjo también en las cercanías de dos hitos orgánicos: el Congreso federal, que se celebra en Sevilla a principios de diciembre y que dará paso, después, al regional, en el que Juan Espadas, el secretario general, quiere repetir, mientras sus críticos se plantean qué hacer.

Díaz se descartó para la ocasión —"ya hace tiempo que la pantalla del proceso en Andalucía la pasé"—, pero sí agitó las aguas: "La gente quiere recuperar la ilusión. Percibo que la gente tiene ganas de volver a ganar unas elecciones, de volver al Gobierno en Andalucía, que no se resigna", según recoge Europa Press.

Los socialistas andaluces están así metidos en sus debates orgánicos. Nadie discute a Pedro Sánchez en Andalucía, pero la pérdida de la Junta y los posteriores resultados electorales, en los que el PP ha sido la primera fuerza y el PSOE no ha logrado remontar, han dejado maltrecho el liderazgo de Espadas y generan inquietud en las filas de una federación que gobernó en Andalucía durante 37 años consecutivos.

Las declaraciones de Díaz

Susana Díaz, hoy senadora por designación autonómica, hizo sus declaraciones el pasado martes, después de que se conociera la lista de delegados andaluces al Congreso federal, en la que ella no estaba incluida. Díaz manifestó que a ella no le habían preguntado si quería ir al Congreso y que la dirección tendría que explicarlo.

Díaz también se desquitó con José Luis Ábalos, hoy en el ojo del huracán —Anticorrupción ha reclamado que se le investigue—, quien vino a pedir su relevo, como secretario de organización del PSOE federal, tras las elecciones de diciembre de 2018, en las que el PSOE andaluz, aunque primera fuerza, acabó por salir de la Junta después de que el PP de Moreno firmara con Ciudadanos y Vox sendos pactos.

Díaz lanzó un mensaje sobre aquellas primarias que perdió con Espadas tres años después, en junio de 2021, que no sentó nada bien. "Ábalos se pegó 15 días en un hotel para ganarme las primarias. Lo sabe todo el mundo, que llamaban allí a la gente para cambiarle el voto", dijo Díaz, según recoge Europa Press.

Fuentes cercanas a Espadas afirmaron a Público sobre su posición en este asunto: "Sobre la deriva en la que ha entrado Susana no tiene interés en polemizar en absoluto. Ella sabe que ha faltado al respeto a la militancia cuestionando las primarias y eso es muy grave. Si quería ir de delegada no tenía más que haberlo dicho y pedido a Javier Fernandez [secretario general del PSOE de Sevilla]. Irá, si quiere al Congreso, como invitada, sin problema alguno. Ella busca la notoriedad que le dan sus tertulias para vender lío en Andalucía. No estamos por la labor. Hay cosas más importantes a las que dedicarse".

Reyes, Pezzi y Durán

La polémica continuó durante la semana, tras las referencias de Díaz a Ábalos. La dirección del partido defendió la legitimidad de aquellas primarias y también lo hizo el secretario general del PSOE de Jaén, Paco Reyes, uno de los pesos pesados del partido en Andalucía.

Este manifestó el miércoles: "Las declaraciones de Susana Díaz son una falta de respeto a la militancia del PSOE en Andalucía. Susana Díaz sabe que perdió las primarias con Juan Espadas por lo mismo que perdió las primarias con Pedro Sánchez: porque los militantes no la votaron, votaron más a Pedro Sánchez y a Juan Espadas. Hay que arrimar el hombro todos, desde el primero al último de los militantes del partido, tengan trienios, sexenios, tengan historia o no historia a sus espaldas", dijo Reyes.

También, en las redes sociales Manuel Pezzi, presidente del PSOE andaluz, arremetió contra Díaz. En un largo tuit, Pezzi manifestó: "Buscar ahora, ayudando al ruido de la derecha, historias soñadas y excusas, no ayuda. Susana Díaz será recordada siempre porque con ella y por ella, perdimos el gobierno de la Junta de Andalucía. Citar ahora a Ábalos es una triquiñuela".

"Estoy convencido que este 1 de diciembre de 2024 en la clausura de nuestro Congreso Federal en Sevilla, saldrá un partido reforzado y unido en torno a Pedro Sánchez, aunque un pequeño grupo que añora el pasado que ellos protagonizaron quiera evitarlo. La militancia tiene la palabra", agregó Pezzi.

El expresidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, le replicó, también en redes sociales: "Muy mal debemos estar en el PSOE-A cuando su presidente coloca un post recordando la última victoria electoral, pero que dio, como resultado de la suma de votos, el primer gobierno del PP en España apoyado por la extrema derecha, y la pérdida del mismo por el PSOE".

"Desgraciadamente solo era otro más de los varios post diseñados solo y exclusivamente para criticar, por cierto sin posibilidad de respuesta, a su gran obsesión de los últimos tiempos que no es otra que ajustar cuentas, el sabrá porque, con Susana Díaz", escribió Durán.

El tercero en discordia en aquellas primarias de 2021, Luis Ángel Hierro, muy crítico con Espadas, también terció en la polémica: "Compañero Manuel Pezzi, lo de la viga en el ojo propio va como anillo al dedo a tu post. Dios, que perteneces a la Ejecutiva que más elecciones ha perdido en Andalucía. Por favor ¿Hay alguien tripulando el PSOE de Andalucía? ¿Quiere alguien mirar para adelante?".