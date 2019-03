El PSOE asumirá "las listas de Sánchez"

Este domingo, el Comité Federal del PSOE aprobará sin votos en contra las candidaturas socialistas a las Cortes, al Parlamento Europeo, a las Comunidades Autónomas y a las Alcaldías de más de 50.000 habitantes, acatando lo que ya se denomina en el partido “las listas de Sánchez”, porque ha sido el líder socialista quien ha estado detrás de la elaboración de casi todas las listas.

Ni lo más viejos del lugar recuerdan que un secretario general del PSOE se haya involucrado tanto en un proceso similar, pero Pedro Sánchez tenía claro desde el primer momento que quería buscar personas de su confianza, que sigan su dictado y que ni filtren ni traicionen.

La experiencia anterior vivida por el líder socialista ha tenido que ver mucho en esta determinación de no hacer la más mínima concesión a la mayoría de los que en su día apoyaron la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General -aunque hay excepciones- y de vetar nombres concretos como los de Antonio Pradas, Elena Valenciano o Ignacio Urquizu.

Sánchez lo tuvo tan claro desde el principio que no dudó en ofrecer puestos en las listas a los miembros de su Gobierno y a todos los componentes de la Ejecutiva Federal y, por las buenas o por las malas, se les ha buscado sitio en las candidaturas a todos ellos.

Fuentes del sector que apoyó a Díaz admiten que se ha cobrado la factura de lo ocurrido en las primarias, pero no darán la batalla por ahora. La acumulación de procesos electorales hace inviable forzar cualquier división interna y de eso también se ha servido Sánchez para hacer las candidaturas a su antojo, con poca resistencia por parte de las federaciones.

Pero que no se visualice en la votación del Comité Federal o que no se plasme en declaraciones públicas no evita que haya un malestar latente en un importante sector del partido que no comparte la “purga” de Sánchez.

De hecho, la división subsiste en muchas federaciones y no faltan críticas internas a cómo se ha desarrollado el proceso de confección de las candidaturas. Así, imputaciones de “cesarismo” o “sectarismo” a Sánchez son habituales en boca de algunos dirigentes que no apoyaron al actual secretario general, y que acusan al líder socialista de haberse burlado de lo que ha votado la militancia en las asambleas o de cómo se han confeccionado algunas listas, en concreto, las europeas.

La sangre, no obstante, no llegará al río y más allá de dejar constancia de algunas discrepancias, las federaciones territoriales asumirán las listas que proponga hoy la dirección federal que, con toda probabilidad, serán aprobadas por asentimiento.

Si Ferraz mantiene los cambios que propuso a las federaciones pero que no contaron con el respaldo de la militancia , Alfonso Gómez de Celis irá de dos en la lista por Sevilla y Francisco Salazar de cuatro, desplazando a Antonio Pradas, que fue el más votado por las bases. También se retocará la candidatura de Palencia, que encabezará Luz Martínez Seijo; la de Teruel, y habrá un nuevo numero dos por Zaragoza. También podrían darse modificaciones en las candidaturas de Ourense y Tenerife.

No obstante, las federaciones discrepantes con los criterios de Ferraz siguieron negociando todo el sábado y todavía se espera algún gesto que acerque posiciones o que pueda dar una salida a los que quiere excluir la dirección federal.

Además, a las nueve y media de la mañana está convocada la Ejecutiva Federal con un solo punto en el orden del día: propuesta de candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo, que es cuando Sánchez dará a conocer los nombres de esta lista, en la que también se ha implicado personalmente.

Una hora después, se reunirá el Comité Federal, que empezará con la intervención de Pedro Sánchez, para seguir con la ratificación del dictamen de la Comisión Federal de Listas sobre candidaturas electorales. En la misma reunión también se designará la delegación para la aprobación del programa electoral, que será dirigido por Cristina Narbona y Carmen Calvo.