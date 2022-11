El PSOE busca desgastar a Feijóo al presentarlo como un títere de Ayuso

La ruptura de negociaciones para el CGPJ y las últimas declaraciones de la presidenta madrileña sobre Sánchez, no desautorizadas por el máximo dirigente del PP, ejemplifican esta deriva para Ferraz y Moncloa. Los socialistas presentan al dirigente popular como un líder que no manda, que no tiene autoridad en su partido y que cede a las presiones.