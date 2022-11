El PSOE carga contra las 'ayusadas': "Ya está bien, debería ponerse a trabajar"

"Ya está bien". El PSOE ha explotado este lunes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La ministra de Educación y portavoz de la dirección socialista en Ferraz, Pilar Alegría, ha cargado contra la mandataria autonómica tras decir esta en una entrevista televisiva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere encarcelar a la oposición como en Nicaragua. "Ya está bien de ayusadas, debería ponerse a trabajar, porque tiene mucho trabajo que hacer en esta Comunidad", ha destacado.

Ayuso, en Telecinco, ha acusado este lunes a Sánchez de preparar un golpe contra el Rey, con el objetivo de instaurar la República, y de "querer tener a la oposición en la cárcel". Preguntada Alegría en rueda de prensa por estas declaraciones, la ministra ha destacado que las diferencias ideológicas con la dirigente del PP son "absolutas". Pero que por encima de ello está el "respeto".

"Lo que no puede ser es que nos salga con una ayusada nueva para que no se hable de lo importante. Si se enferma cualquier hijo, no lo podrá atender un médico", ha dicho a los periodistas. Alegría ha criticado la "incapacidad para gestionar" de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que culpabilice "a los mejores profesionales de este territorio", como los médicos y el personal educativo. "Menos ayusadas y más trabajo", ha insistido la portavoz de la Ejecutiva socialista.

Justo este lunes comienza una huelga del sector sanitario en Madrid. En Ferraz consideran que el objetivo claro de Ayuso, a la que acusan de tener "patente de corso" para decir cualquier cosa, es tapar la situación que vive la Comunidad de Madrid en estos momentos. En la cúpula del PSOE también consideran, especialmente desde la espantada de Feijóo y el CGPJ que es la que realmente manda en el PP.