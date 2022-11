Ayuso convoca unos servicios mínimos imposibles para paliar los efectos de la huelga de médicos por las Urgencias extrahospitalarias

Los médicos de Madrid no dan su brazo a torcer. Este fin de semana tuvo lugar una huelga del personal sanitario de los Puntos de Atención Continuada (PAC) —antes denominados Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) o Servicios de Atención Rurales (SAR) y popularmente conocidos como urgencias extrahospitalarias— organizada por varias entidades y a partir de este lunes arranca otra de carácter indefinida convocada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) con los facultativos como protagonistas del parón.

Los PAC son puntos de guardia que empiezan a funcionar por las tardes y están abiertos hasta las 08.00 de la mañana, hora en la que se reabren los centros de salud. En poco más de una semana, ha quedado demostrado que no hay personal suficiente para abarcar casi 80 centros, puesto que la plantilla no ha aumentado y es la misma que antes trabaja en los 41 SAR de la Comunidad de Madrid.

Para la huelga que arranca este lunes y que ha tenido una protesta organizada a las 11.00 de la mañana en la puerta de la Consejería de Sanidad, el Gobierno ha estipulado unos servicios mínimos del 100%. "Son servicios mínimos abusivos y que coartan el derecho a la huelga de los médicos", asevera la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, a la vez que adelanta que se estudiarán medidas legales contra el movimiento del Gobierno.

"Lamina un derecho básico como es el de poder secundar una huelga ante el caos provocado por la propia Comunidad de Madrid. Esta huelga surge de esta imposición por parte de la Consejería de un plan que consideramos matemáticamente imposible con los médicos de tan solo 41 SAR. Esto, de facto, está desmantelando la atención rural urgente de la Comunidad de Madrid", ha denunciado la secretaria general de AMYTS.

"Desde que se decidió implantar unilateralmente este modelo de urgencias extrahospitalarias lo único que se ha conseguido ha sido desprotección y peligro para los pacientes y profesionales. Y desde AMYTS ya lo advertimos en cuanto conocimos las intenciones de la Consejería de Sanidad", asegura el sindicato en un comunicado que sirve para recordar que fue la única organización de la Mesa Sectorial de Sanidad que no aceptó las condiciones del Gobierno de Ayuso para la apertura de los PAC.

Los objetivos de la huelga pasan por cambios en la manera de funcionar, como por ejemplo "absoluta voluntariedad en la permanencia o adscripción a estos nuevos puestos" designados por la Consejería, "iniciar de forma inmediata un proceso de movilidad interna de Atención Primaria que permita a los

profesionales acceder al 100% de las plazas disponibles", así como frenar "el empeoramiento de la calidad y seguridad asistencial derivado de esta pérdida de

efectivos", aseguran desde AMYTS en un escrito.

Este fin de semana tuvieron lugar los primeros movimientos huelguistas contra este plan. Si la situación ya era dramática en estos centros dado que la plantilla no podía cubrir el 100% de los puestos, la huelga reflejó la incapacidad del Ejecutivo de Ayuso de gestionar estos centros. El 44% de los PAC durnte este fin de semana no tuvo médicos, el 13% no dispuso de enfermeras y el 20% no tuvo celadores, aseguran desde el sindicato SummAT, de los profesionales del SUMMA 112.