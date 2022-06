El PSOE busca ubicar a Moreno en la derecha y Sánchez dice que los votos a PP y a Vox son "intercambiables"

Además de movilizar a los suyos, sacarlos de la depresión y del agotamiento después de tres años y medio en la oposición tras 37 años de Gobierno y de las peleas internas, los socialistas buscan estos días amarrar el voto, frenar ese porcentaje de sufragios que han virado, según revelan algunos sondeos, del PSOE al PP de Juanma Moreno.

En el mitin de Juan Espadas, candidato del PSOE a la Junta, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en Cuevas del Almanzora (Almería), los discursos giraron en torno a cuatro ejes: por un lado, el intento de ubicar al PP en la derecha, pegadito a Vox y no en el centro en el que se quiere colocar Moreno; por otro, sacar el orgullo del PSOE andaluz y activarlo para movilizar el voto; además, presentar el Ejecutivo de Sánchez como el modelo a seguir, y, por último, lanzar propuestas de esperanza a los andaluces para los próximos años, sobre todo para jóvenes, pensionistas y parados.

"Agradezco a esos socialistas que siempre votan al PSOE. Hay muchos motivos para sentirnos orgullosos del país en que vivimos", arrancó Sánchez su intervención, mientras prometía que el AVE iba a llegar a Almería, una provincia que se siente maltratada por la falta de infraestructuras.

Sánchez se preguntó si un partido que vota en contra de mejorar el Salario Mínimo o en contra de la formación profesional de los jóvenes, es capaz de defender los intereses de Andalucía. "El partido que mejor defiende los intereses de Andalucía es el PSOE", proclamó. Luego, llamó a "todos aquellos que quieran avanzar y consolidar las conquistas sociales en Andalucía a votar el próximo 19 de junio al rojo del PSOE". "Hay motivos, razones y mucho orgullo para ello", dijo Sánchez. "No hemos hecho todo, pero todo lo bueno, lo hemos hecho nosotros en Andalucía", dijo en otro momento. "Estoy orgulloso de militar en el PSOE desde 1993", lanzó también.

Para Sánchez el PP andaluz es el mismo PP al que tiene que enfrentarse en el Congreso de los Diputados: "Escucho a la oposición –lanzó el presidente– alegrarse de los datos de empleo en Andalucía: que se alegren también de la subida del SMI en Andalucía y en España: todos esos avances los hemos hecho a pesar de la oposición. Esto es lo que pasa siempre con la derecha y la ultraderecha siempre".

Y remachó: "Las sociedades se definen por sus valores. Siempre que gobernamos los socialistas se producen los avances y las conquistas sociales. Con la ultraderecha en la ecuación las cosas no son tan evidentes, tenemos que saber que votar a la derecha o a las ultraderecha son votos intercambiables, porque al final se van a acabar entendiendo".

Sánchez habló mucho de empleo y de condiciones laborales en la Comunidad en que el paro es un problema endémico y estructural y resumió las "consecuencias de sus políticas" en tres cifras: 20, 50 y mil. 20 millones de afiliados a la seguridad social, 50% de contratos indefinidos y mil euros de salario mínimo.

"Que España haya logrado batir todos los récords de empleo desde hace 15 años dice muchas cosas buenas de España y la oposición dice que los datos son falsos. Cuando ellos gobernaron hubo recortes, entonces devaluaron los salarios", abundó el presidente.

Revolución verde

Un afónico Espadas apeló al orgullo de partido, capaz de renovarse y de mirar al futuro. "El PSOE de Andalucía es el corazón del PSOE de España y cuando late el PSOE de Andalucía vibra todo el partido en el país", dijo. "El PSOE tiene un proyecto renovado, con personas con experiencia municipalista. El próximo gobierno va a estar lleno de socialistas para echar una mano, para trabajar por los andaluces, estar a la altura de esta tierra".

Espadas también quiso empujar a Moreno a la derecha: "No es capaz de decir alto y claro que no se puede gobernar con quien no respeta la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los derechos humanos. Quien calla otorga".

"Moreno Bonilla lleva 4 años con apoyo de la ultraderecha y ahora quiere meterlos en el gobierno. Vamos a salir a la calle a parar esa derecha rancia, en blanco y negro porque queremos color y diversidad", agregó el candidato del PSOE.

Espadas apeló al voto feminista: 2Moreno Bonilla justifica y calla ante la ultraderecha que le apoya y que se dedicó a quitar en Cantoria las señales de que es un municipio libre de violencia de género".

"Toda Andalucía será libre de violencia de genero porque tendrán un gobierno que luche sin ambages y sin pasos atrás. Las mujeres decidirán en estas elecciones sobre la igualdad efectiva, si avanzamos o volvemos a tiempos oscuros donde su futuro se decidía dejándolas dentro de las casas", llamó Espadas.

Al candidato del PSOE le gusta la gestión y hablar de propuestas y de medidas. Incluso, este domingo, después de su abstención en la ley de regadíos de Doñana, en contra del criterio del Gobierno, con la que logró el efecto no deseado de proteger a Moreno, que estaba asumiendo un desgaste por ese tema, habló de medio ambiente y de un futuro de energías renovables para Andalucía.

"Apostamos por la inversión pública en los próximos 4 años con 12.000 millones transferidos por el Gobierno de España para proteger el litoral, la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, ser vanguardia en política energética en Europa, apostar por las renovables, hacer comunidades energéticas solares para reducir la factura, colocar paneles solares en zonas industriales y edificios públicos", dijo Espadas.

"Nos comprometemos –prosiguió– con el empleo de calidad y con el desarrollo de nuevos sectores verdes y de una reindustrialización que Andalucía necesita. Reduciremos a la mitad las tasas de paro con buena gestión pública y de la mano de sector privado".

"La derecha nunca creyó en el medio ambiente, luchó contra los parques naturales y aún está intentando enterarse de qué va el cambio climático. No saben lo que es el verde y mucho menos la revolución", añadió el candidato del PSOE.