El PSOE carga contra Nacho  Cano y Ayuso: "Es intolerable el ataque indiscriminado al colectivo policial"

Las palabras del productor musical Nacho Cano contra la actuación de la Policía Nacional tras ser detenido este martes han generado un profundo malestar en el PSOE. También las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo han transmitido desde las filas socialistas. "Es intolerable el ataque indiscriminado al colectivo policial", ha señalado el partido que lidera Pedro Sánchez en un mensaje transmitido a los medios de comunicación.

Los socialistas recuerdan que la detención de Cano se ha producido por cometer irregularidades en la contratación de personal para su musical Malinche. Presuntamente, apuntan en el PSOE, habría cometido varios delitos: contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y en favor de la inmigración irregular. "Todo ello, por tener a varias personas con el permiso denegado trabajando hasta 60 horas semanales y sirviendo copas en el bar de su espectáculo para ganar dinero extra", añaden.

Cano se despachó en su rueda de prensa: "El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar"; "Si me encuentran muerto en una cuneta, ya sabéis quién ha sido"; "Las fuerzas del Estado están actuando contra un ciudadano libre determinado por un contexto político absurdo. Eso es lo que está pasando: van a por mí, no puedo pensar otra cosa".

Este miércoles, Ayuso ha salido en su defensa. Los socialistas destacan que la presidenta madrileña es amiga de Cano y dijo de él que iba a traer a Madrid "empleos, suelo y turismo". "Su inmenso trabajo no puede verse embarrado porque la política así lo decida, la destrucción personal con fines políticos es estalinismo. La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún Gobierno", ha asegurado Ayuso. También ha defendido al músico Santiago Abascal, líder de Vox, que ha asegurado que "los españoles están indefensos ante los criminales".

"Desde el PSOE mostramos nuestra sorpresa y nuestro malestar por las furibundas críticas de la derecha al trabajo de la Policía Nacional, garante de nuestros derechos. Son intolerables las faltas de respeto hacia el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más aún, de quien dice defenderles y les reivindican siempre, salvo cuando ponen freno a los desmanes que presuntamente cometen o que pretenden cometer", apuntan desde Ferraz.

En las filas del PSOE critican que los policías que han llevado a cabo estas actuaciones no pueden defenderse. "Exigimos respeto por el trabajo de la Policía. España no se merece a una derecha ultra y a una ultraderecha que se ve por encima de la ley", concluyen.