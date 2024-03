El PSOE, sobre el caso de Ayuso y su pareja: "Sus explicaciones han sido un esperpento e insulto a la ciudadanía"

El PSOE insiste en pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos fiscales de su pareja. Al mismo tiempo exige al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que haga lo mismo. La portavoz de los socialistas, Esther Peña, se ha referido a las explicaciones que ha dado Ayuso estos días. "Han sido un esperpento y un insulto a la ciudadanía", ha destacado en una rueda de prensa ofrecida desde Ferraz.

"Sus explicaciones son remitirse a las mentiras y la conspiración", ha añadido. Sobre Feijóo, ha cargado contra su "silencio temeroso" para no acabar como Pablo Casado, exlíder del PP que salió de Génova tras acusar a Ayuso por el caso que afectaba a su hermano. Peña ha preguntado si Feijóo actúa con "miedo, cobardía o complicidad". Para los socialistas, Ayuso debe explicar si está disfrutando de casas o coches de lujo que han sido fruto del fraude fiscal.

Por otra parte, Peña ha pedido a Feijóo que "no banalice el machismo", al enmarcar las críticas a Ayuso como un acto machista. "Las mujeres no necesitamos que se sea condescendiente. Si piensa que le está haciendo un favor a la señora Ayuso, otra vez son excusas de mal pagador. Pida que deje su cargo de manera inmediata. Demuestre quién manda en el PP porque no está nada claro", ha afirmado.

"Creen que están por encima del bien y del mal", ha insistido la portavoz de Ferraz. Peña ha recordado que no es la primera vez que el entorno de Ayuso se ve envuelta en casos sospechosos. "Es asqueroso que se usase la pandemia para enriquecerse, las comisiones no tienen disculpa. Hay un hilo que, como sigamos tirando de él, va a haber disgustos, especialmente en el PP", ha añadido.

La portavoz del PSOE también ha querido mostrar la "solidaridad" de su partido con toda la redacción de eldiario.es tras las amenazas, conocidas este fin de semana, de Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso señaló que "iban a triturar y cerrar" este medio de comunicación por sus informaciones sobre la pareja de la presidenta madrileña. "El PP ha vuelto al silencio o salir en defensa del jefe de gabinete. Nos gustaría saber si cuando amenazó a este medio actuaba motu proprio o seguía órdenes", ha afirmado Peña.