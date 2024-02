El PSOE ya da por descontado que los Presupuestos dependen de la amnistía

Junts per Catalunya es clave en cualquier negociación de la legislatura. Y cada una de ellas puede interferir en las otras. Es lo que dejan caer fuentes del Gobierno en relación a los diálogos que mantienen con la formación que dirige Carles Puigdemont sobre la ley de amnistía y, por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado. Son dos conversaciones independientes, pero entreveradas. Desde el Gobierno insisten en que Junts "no ha vinculado" explícitamente las dos negociaciones, pero dan por hecho que si no sale la amnistía, Junts pondrá problemas con los Presupuestos.

"Colorín, colorado". Son dos palabras que resuenan en Moncloa. Las pronunció, a mediados de enero, Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, cuando le preguntaron por la posibilidad de que se lleve a cabo un referéndum de autodeterminación. Turull deslizó que si el Estado se negaba en rotundo, "colorín, colorado". Los posconvergentes remarcan constantemente que no pertenecen a ningún bloque de la política española con lo que se desligan de ese 'bloque de investidura' y sugieren que no se sienten en la obligación de sostener al Gobierno.

De todas formas, según ha podido saber Público, el Ejecutivo parte de la base de que, si Junts no tiene la amnistía, "dirá que no a los Presupuestos", pero con la misma convicción asegura que la amnistía saldrá adelante, aunque ni mucho menos de forma inmediata.

De hecho, la prórroga que pidió el PSOE a la Mesa del Congreso para poder alargar la negociación con Junts para la amnistía hasta el día 7 de marzo y que levantó una gran polvareda —el PP acusó a la Mesa de manejar los tiempos de la Cámara Baja a su antojo— se aprovechará, previsiblemente, "hasta el último minuto". En ningún escenario contemplan los socialistas que Junts vuelva a rechazar la ley de amnistía por incompleta, pero sí apretarán hasta el final.

Los junteros, en este sentido, siempre ha defendido que la amnistía tiene que cobijar a la totalidad de las personas implicadas en el 1 de octubre y seguiría negociando en ese sentido. Es una incógnita, por el momento, si continúa sobre la mesa la exclusión de las referencias a los delitos de terrorismo de la amnistía. Fue la principal razón por la que Junts votó en contra de la ley. Sin embargo, el PSOE trazó ahí una monumental línea roja.

Nogueras levanta la liebre

Más allá de las negociaciones que se producen entre bambalinas y que, según otras fuentes parlamentarias consultadas, todavía son incipientes y "extraoficiales" —en la terminología que ha usado una de ellas—, Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, ha levantado la liebre en el Congreso. En una pregunta al presidente del Ejecutivo en la sesión de control, le ha acusado de "no cumplir" con Catalunya a nivel presupuestario.

Es un movimiento con el que ha obligado a pronunciarse en público a Sánchez. "¿Cómo pretende convencer a los catalanes si nunca ha cumplido?", le ha esgrimido Nogueras. El presidente del Gobierno, en su turno de respuesta, ha discrepado con la versión de la portavoz y ha asegurado que "el Gobierno siempre ha cumplido con Catalunya". Ha recordado, entre otras, inversiones como la de Rodalies.

En privado, Junts mantiene la discreción, aunque no niega los contactos con el PSOE. "Veremos", sugieren.

Por el momento, hay tiempo. Tras el rechazo del Senado a la senda de déficit, el Gobierno ha vuelto a aprobar los objetivos de estabilidad, que deberá volver a someterse a votación en Congreso y Senado, donde, previsiblemente, el Partido Popular volverá a tumbarla. El Ministerio de Hacienda ya avisó de que, en el caso de que los populares vuelvan a tumbar la senda, el Ejecutivo podrá elaborar los Presupuestos con los últimos objetivos que se remitieron a Bruselas.

Más allá de Junts

Las fuentes de distintos grupos parlamentarios consultadas insisten en que hay intercambio de documentos con el Gobierno, pero que el rechazo del PP a la senda de déficit y, a su vez, la ralentización de las negociaciones para la amnistía después del giro de Junts cuando se llevó a pleno han tranquilizado las negociaciones.

"Todo está pendiente, por el momento, de qué pasa con el techo de gasto", rezan, por ejemplo, en el entorno de Coalición Canaria, otro de los votos que el Gobierno no tiene asegurado. Las negociaciones, en cualquier caso, se agudizarán en las próximas semanas. El PNV ya las daba esta semana por comenzadas.