PSOE y Junts podrán alargar la negociación de la ley de amnistía hasta el 7 de marzo

La Mesa del Congreso da el visto bueno para prolongar el plazo que tiene la Comisión de Justicia para presentar el nuevo dictamen de la ley de amnistía. Lo hace a solicitud del Partido Socialista (PSOE), que remitió una petición al órgano rector de la Cámara Baja para solicitar ese tiempo 'extra'. Los socialistas se han esmerado en recalcar que la solicitud no implica que haya que agotar el plazo o que el diálogo con Junts per Catalunya no esté avanzando.

Con la prórroga, socialistas y posconvergentes tendrán un nuevo tiempo de descuento para acordar los términos finales de la ley de amnistía, algo que parecía claro antes de que Junts tumbara el texto final de la ley cuando se votó en el Congreso el 30 de enero, pero que las dos formaciones ni siquiera han sido capaces de lograr en los quince días que, en un principio, dio la Mesa para resolver la cuestión.

Este miércoles, día 21 de febrero, termina el plazo que designó el órgano presidido por Francina Armengol para que la Comisión entregara el nuevo dictamen. Fueron 15 días, al estar tramitándose esta ley por la vía de urgencia. La falta de acuerdo entre las dos principales formaciones implicadas en la negociación —habida cuenta de que ERC no ha dado señales de querer entorpecer la aprobación de la ley— ha llevado a la Mesa a aplicar el artículo 91 del Reglamento y ampliar el plazo otros 15 días.

