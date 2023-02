El PSOE echa por tierra la propuesta de ERC de no responder a Tamames: "Nos tomamos muy en serio la moción"

El PSOE no va a dejar pasar la oportunidad de la moción de censura de Vox. "Lo vamos a tratar con la seriedad que se merece", ha asegurado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. ERC propuso a los grupos parlamentarios del bloque de la investidura no intervenir en el debate para no "participar" de las "mandangas" de la extrema derecha, dijo este martes Gabriel Rufián, pero el PSOE intervendrá para arrinconar al PP y a Vox.

"Vamos a poder contrastar dos modelos de gobierno, los dos posibles", subrayó Patxi López en su habitual rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la junta de portavoces. La estrategia de los socialistas será destacar tanto como puedan que "ahora y en el futuro solo va a haber dos posibilidades". "Un gobierno progresista o uno de la derecha y la ultraderecha, el gobierno de la gente o el de los privilegiados".

Y si el PSOE aprovecha su turno de intervención, el frente común que busca ERC se cae. "Si el PSOE va a hacer uso de la palabra, entiendo que haremos uso de la palabra", afirmó Joan Baldoví, portavoz de Compromís. Ciudadanos también ha anunciado que usará el debate para hablar de temas centrales como sanidad, educación o economía. "Esto que dice Rufián de que no van a intervenir…No creo que se lo vaya a perder", ironizó el portavoz adjunto de la formación, Edmundo Bal.



Como ya contó Público, Unidas Podemos también tenía dudas acerca de su participación en el debate y estudia la posibilidad de minimizar sus intervenciones con el objetivo de vaciar de contenido la moción.