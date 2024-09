El PSOE exige a Feijóo que explique los contratos de la Xunta de Galicia a su hermana en la comisión de investigación

El PSOE insiste en pedir explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las adjudicaciones de la Xunta de Galicia a la empresa donde es directiva su hermana. Este lunes, concretamente, los socialistas han exigido al dirigente popular que comparezca en la comisión de investigación impulsada por el BNG en el Parlamento gallego.

Las informaciones desveladas por Público desde hace meses sobre Eulen y Micaela Núñez Feijóo han puesto en alerta al PSOE. Su portavoz, Esther Peña, ha destacado que las investigaciones periodísticas son "muy preocupantes" y arrojan "importantes sospechas".

"Queremos pedirle a Feijóo que no use la mayoría absoluta del PP para escabullirse de la comparecencia de esta comisión de investigación", ha señalado en una rueda de prensa ofrecida en Ferraz. Para el PSOE, "si está todo en orden" como ha señalado Feijóo de manera pública, entienden que no debería haber ningún problema.

"El señor Feijóo ha puesto el listón muy alto, ha hecho declaraciones fuera de tono, basadas en información publicadas en medios digitales y ahora es el momento de saber si Feijóo supera ese listón o está por debajo", ha añadido Peña. La portavoz socialista ha destacado que si no se produce esa comparecencia, Feijóo "estaría mandando un mensaje terrible, de que también en Galicia tiene algo que ocultar".