La Xunta infló 666.000 euros el precio de un contrato que la prima de Feijóo dio a la empresa de la hermana del líder del PP

La gerente de los hospitales de Santiago, Eloína Núñez Masid, prima de Alberto Núñez Feijóo, incrementó en 666.000 euros el precio de un contrato para la vigilancia y seguridad de los hospitales bajo su mando que acabó en manos del grupo Eulen, el conglomerado de empresas cuya directora para Galicia y el noroeste del Estado es su prima, Micaela Núñez Feijóo, a su vez hermana del presidente del Partido Popular.

La modificación se debió a que un concurso anterior, anunciado hace ahora un año por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con idéntico objeto pero por un valor inferior y un plazo superior a los que finalmente obtuvo Eulen, fue declarado desierto por falta de ofertas. La Administración sanitaria gallega repitió el procedimiento, y asegura que no existe irregularidad alguna en el cambio de las condiciones del contrato que adjudicó a la empresa de la hermana del líder del PP.

Eloína Núñez Masid, médico de profesión, tiene plaza de técnico superior de salud del Sergas en Ourense y ejercía de directora de atención primaria cuando su primo, a los tres meses de llegar a la presidencia de la Xunta en 2009, la nombró gerente del área sanitaria de la provincia. Desde su cargo, Núñez Masid firmó la creación y asignación de una plaza del Sergas para su marido. Ocho años después, Feijóo la ascendió a la dirección de todos los hospitales de la capital de Galicia y la comarca de O Barbanza, en la costa sur de A Coruña.

Concursos en favor de Eulen

El pasado agosto, Público reveló que Eloína Núñez había tramitado dos concursos en favor de Eulen. Uno de ellos, para la contratación de guardias de seguridad de los centros de salud del Sergas bajo su mando, por un valor estimado —el máximo que puede alcanzar la factura con prórrogas e imprevistos— de 4.870.332,65 millones de euros en un plazo de 24 meses. La prima de Feijóo firmó todos los trámites del procedimiento, incluyendo la designación de los y las miembros de la mesa de contratación, salvo la adjudicación final que se llevó la compañía de su prima.

Ocho meses antes, en septiembre de 2023, Núñez Masid había suscrito otro concurso con idéntico objeto, pero con un plazo de ejecución de 48 meses y un valor estimado de 9.074.577,08 euros. Es decir 4.537.288,54 euros en 24 meses, lo que supone 333.044,11 euros por bienio menos que los ofertados en el procedimiento posterior, o 666.088 si el plazo de ejecución se contabiliza a cuatro años, como contemplan las prórrogas del contrato y las estimaciones sobre sus posibles sobrecostes.

Alberto Nuñez Feijóo y su hermana Micaela, en una imagen de archivo. — Cedida

En esa ocasión, la prima de Feijóo también designó a los miembros de la mesa de contratación, que fueron los mismos que acabaron adjudicando el contrato a Eulen y que el 11 de octubre del año pasado declararon desierto el concurso por "inexistencia de licitadores", según contempla la documentación a la que ha tenido acceso este diario. El primer procedimiento fue además fruto de un recurso de la Unión Sindical Obrera (USO) que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia acabó desestimando.

Competidoras

Al concurso final que se llevó la firma de la hermana de Feijóo se presentaron, además de Eulen, Prosegur y Securitas, sus competidoras directas y líderes en el sector de la seguridad en España. Eulen se impuso gracias a su oferta económica.

Según fuentes conocedoras de los procedimientos de contratación mediante los que las administraciones contratan la prestación de servicios o la compra o alquiler de bienes, la no concurrencia de empresas a un concurso público es una sobradamente incidencia habitual. Pero la normativa que los regula establece que la entidad licitadora debe analizar las circunstancias por las que su oferta ha quedado desierta, y las obliga a motivar las modificaciones en las condiciones de una nueva licitación, que incluso están facultadas a tramitar mediante procedimientos menos garantistas.

El Sergas asegura que no tenía obligación de explicar en el anuncio de la segunda licitación que el primer concurso había quedado desierto

El Sergas ha indicado por escrito a Público

que el incremento del importe de licitación con respecto al primer expediente se debió a que, "en vista de que el anterior quedó desierto por no concurrir ninguna empresa, se hicieron determinados cambios y revisiones en los elementos que componen el objeto del contrato para que, de esta manera, se ajustase correctamente a importes de mercado".

También "se optó por reducir el plazo (...) para, de este modo, poder incluir las subidas pactadas por convenio e incrementos salariales y que estos cubriesen toda la duración del contrato", y, "a mayores, se realizaron una serie de cambios (...) con el mismo objetivo de favorecer la concurrencia de las empresas a la licitación, lo cual se consiguió, dado que a la nueva concurrieron tres" compañías.

Diferencia real

El Sergas defiende que la diferencia de importe de 666.000 euros entre los dos expedientes "no es real", ya que el primero "se licitó por cuatro años con un importe de 6.258.329,02 euros, que se corresponden con 1.564.582,25 euros anuales", y el segundo, "por dos años por importe de 3.358.850,10 euros, que son 1.679.425,05 euros" anuales.

Eloína Núñez, segunda por la izquierda, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el centro, en una visita de éste a un hospital de Santiago el pasado noviembre. — Xunta de Galicia

Sucede que esos cálculos están hechos sobre precio de licitación y no sobre el valor estimado de los dos contratos, que la gerencia de Núñez Masid estipuló incluyendo en las cláusulas de ambos las modificaciones y prórrogas previsibles. Tampoco toman en cuenta el 21% del impuesto del valor añadido (IVA) del precio final real de la factura. Considerando tanto el valor estimado calculado por la propia Administración sanitaria como el IVA obligatorio, resulta una diferencia de más de 166.500 euros anuales, que se eleva a 666.000 euros en los cuatro ejercicios previstos en el primer concurso.

Por último, las citadas fuentes aseguran que el Sergas no tenía obligación de explicar en el anuncio de la segunda licitación que la primera había quedado desierta, dado que aquélla se tramitó "por el procedimiento abierto". Y añaden que ese expediente sí "hace mención expresa a que la anterior licitación quedó desierta" en un "informe de necesidad" que, sin embargo, la Administración no ha facilitado y que no figura ni entre la documentación que ofrece la plataforma de contratación pública de la Xunta ni en la del propio Sergas.

Eulen

Por su parte, Eulen no ha querido pronunciarse sobre las informaciones que desde hace años relacionan a Micaela Núéz Feijóo con el incremento del volumen de adjudicaciones de la Xunta al grupo que preside María José Álvarez.



Según las investigaciones de este diario, Eulen ha recibido más de 54 millones de euros en contratos de la Xunta con los gobiernos del PP en Galicia. Los de Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla; Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, y Murcia, con Fernando López Miras, han registrado una tendencia similar.

Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, destituyó hace cuatro meses a Eloína Núñez como gerente de los hospitales de Santiago, pero acaba de nombrarla subdirectora xeral en la Consellería de Política Social e Igualdade, la segunda entidad de la Xunta después del Sergas que más contrata con Eulen.