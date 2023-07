El PSOE facilitará que ERC y Junts tengan grupo parlamentario propio a cambio de presidir el Congreso

La hoja de ruta del PSOE y de Pedro Sánchez de cara a formar Gobierno tiene en su punto de mira una fecha. El 17 de agosto se constituyen las Cortes. Es decir, los diputados y senadores celebrarán sesiones plenarias con sus nuevos integrantes salidos de las urnas el 23 de julio.

Es una primera cita clave para despejar la investidura, según diferentes fuentes consultadas por Público. Ese día los socialistas pretenden visibilizar que cuentan con una mayoría parlamentaria suficiente. Para ello, tienen que contentar de alguna manera a sus potenciales socios de Gobierno: ERC, Junts, PNV, BNG o EH Bildu.

La intención del PSOE es retener la Presidencia del Congreso, un cargo de máxima relevancia. Actualmente esa función recae en Meritxell Batet. Las fuentes consultadas apuntan a que lo lógico sería que ella siguiera en su puesto, al igual que Alfonso Rodríguez Gómez De Celis, vicepresidente primero. Pero cualquier escenario está abierto y será Sánchez quien decida. También quieren en el PSOE, obviamente, conservar la mayoría de la Mesa de la Cámara Baja.

Los socios catalanes de ERC y Junts no cuentan con los requisitos necesarios para formar por sí mismos un grupo parlamentario propio. Pero eso puede cambiar si la mayoría de la Mesa del Congreso lo considera. Y aquí el PSOE lo tiene claro. Facilitarán que las fuerzas soberanistas lo tengan si estos grupos les aseguran su voto favorable para la Presidencia del Congreso. Así lo aseguran fuentes de la dirección socialista.

¿Cómo se elige la Mesa y la Presidencia del Congreso?

De acuerdo con lo que especifica el Reglamento del Congreso, para que los diputados puedan constituir un grupo parlamentario propio tienen que reunirse algunos requisitos que no cumplen ERC y Junts, pero que podrían aliviarse mediante la negociación con el PSOE.

La primera cifra mágica a la que no llegan las dos formaciones independentistas catalanas es la que abre la puerta a formar grupo propio de forma directa. Si un mínimo de 15 diputados quieren hacerlo, no existen inconvenientes, pero Esquerra y Junts tienen solo siete cada uno.

El Reglamento, sin embargo, también apunta dos excepciones. Una de ellas se resume en que, habiendo obtenido un mínimo de cinco diputados, la candidatura en cuestión haya logrado, al menos, el 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se haya presentado.

Ninguno de los dos partidos cumple el requisito. ERC se quedó, en Barcelona, con un 12,33% y en Girona no llegó al 15% por unas pocas décimas. Junts, por su parte, apenas superó el 11% en Tarragona y no alcanzó el 10% en Barcelona.

La otra opción para constituir un grupo parlamentario propio es parecida. Pueden hacerlo las candidaturas que hayan logrado, de nuevo, cinco escaños y como mínimo el 5% de los votos en toda España. Ni ERC ni Junts superan el 2% por separado.

¿Qué es lo que se va a negociar?

Pero existen rendijas para las formaciones que se quedan fuera de los límites. En la primera de ellas y en el caso de que haya más de un partido implicado, está permitido que cada una de las partes sume sus respectivos diputados para escalar hasta la cifra de los 15. En este caso, ERC y Junts podrían unificar sus siete escaños y sumar otro, por ejemplo el del BNG. 15 diputados y vía libre.

También está permitida la cesión temporal de diputados hasta que se cumpla el mínimo requerido. Y más aún: no hay que olvidar que la Mesa del Congreso tiene la potestad para permitir o no la formación de grupos parlamentarios, por lo que, tal y como señala la Agencia EFE, podría dar luz verde a ERC y Junts para ello, a pesar de que no lleguen a los mínimos exigidos, como ya ocurrió en 2011 con UPyD.

En paralelo, tras la última sesión de la Diputación Permanente de la legislatura, la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra ha reclamado el derecho que tiene, tal y como ha dicho, su formación de que prevalezcan los 136 escaños logrados en las elecciones y que, por tanto, el PP sea el máximo aspirante a la presidencia del Congreso y la formación de la Mesa. "Todos nuestros planteamientos", ha asegurado, "se van a sostener en la representación que tenemos".