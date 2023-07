Jaume Asens, el alma soberanista de los Comuns que buscará el "sí" de Puigdemont a Sánchez

Tras más de ocho años de una intensa actividad en primera línea, el pasado 16 de junio Jaume Asens (Barcelona, 1972) anunció que dejaba la política institucional y que no sería el cabeza de lista de Sumar En Comú Podem en las elecciones generales del 23J. De hecho, no participó en ningún acto de campaña de la candidatura que, finalmente, lideró Aina Vidal y que pudo mantener los siete diputados obtenidos cuatro años atrás en una lista encabezada por él.

Celebrados los comicios, su nombre ha vuelto al primer plano mediático, puesto que Sumar le ha encargado que trate con Junts y, fundamentalmente, con Carles Puigdemont para explorar las posibilidades reales de reeditar el gobierno de coalición en el Estado. La continuidad de Sánchez en la Moncloa depende, en gran parte, de la formación independentista. La elección de Asens no es casual y fuentes próximas al antiguo diputado comentan que las conversaciones con Puigdemont y Junts mantendrán la "discreción" y, por lo tanto, se harán alejadas de los focos.

Exponente del alma más soberanista de los Comuns, firme partidario del referéndum de autodeterminación como vía de resolución del conflicto catalán, dirigente clave en la defensa de los indultos a los presos independentistas y en la reforma del código penal que comportó la supresión del delito de sedición, muy bien conectado con gran parte del mundo independentista, además Asens mantiene una buena relación personal con Puigdemont y, sobre todo, es amigo desde hace décadas de Toni Comín, mano derecha del expresident en Bélgica y en el Parlamento Europeo.

Conectado con los movimientos sociales y el independentismo

Licenciado tanto en Derecho como en Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB), durante su etapa académica Asens se inició en el activismo y conoció a personas como Ada Colau, con quién dos décadas más tarde participaría en la fundación de Guanyem, el embrión de la futura Barcelona en Comú con la cual haría el salto a la política institucional el 2015. En aquella época universitaria también pasaría por el sindicato Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI). Además, a finales de los noventa cursaría estudios de Ciencias Políticas y Sociales en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), donde coincidió con Toni Comín, con el cual trabó una amistad que se ha mantenido desde entonces.

Como abogado, se centró en la defensa de los derechos humanos y de todo tipo de activistas

Dedicado profesionalmente al Derecho, como abogado se centró en la defensa de los derechos humanos y de los movimientos sociales y representó a ecologistas, insumisos, okupas, defensores del derecho a la vivienda, independentistas, activistas vecinales, ... A raíz del 15M, como tanta otra gente empezó a plantearse la necesidad de actuar políticamente más allá del activismo y se implicó tanto en Procés Constituent -un movimiento impulsado por el economista Arcadi Oliveres y que pretendía aglutinar todo el soberanismo de izquierdas-, como en Podemos -le permitió tejer una estrecha relación con Pablo Iglesias- y en 2014 fue uno de los fundadores de Guanyem, junto con el ahora ministro en funciones Joan Subirats y Ada Colau, en aquel momento portavoz de la PAH y futura alcaldesa de Barcelona.

La victoria electoral de Barcelona en Comú en las municipales de 2015 lo convirtió en uno de los pilares del equipo de Colau durante su primer mandato. Como teniente de alcaldía, lideraría áreas como Derechos de Ciudadanía, Participación o Transparencia. En unos años marcados por los momentos más intensos del Procés, como el 1-O y la represión posterior, en todo momento defendió la implicación del espacio de izquierdas en el referéndum, cosa que le costó críticas de los exponentes de los sectores de los Comuns más contrarios al independentismo, como por ejemplo el exdiputado Joan Coscubiela.

A punto de defender a Cuixart

El último fin de semana de octubre del 2017, ya con la aplicación del 155 aprobada por el Senado y con el Govern de la Generalitat destituido, Asens redactó unas notas jurídicas dirigidas a asesorar su amigo Toni Comín -conseller de Salut- que lo ayudarían a él -y de paso, a Puigdemont- en sus primeros pasos del exilio belga. Paralelamente, como regidor lideraría la acusación particular del Ayuntamiento contra las cargas policiales que se produjeron en la ciudad durante el 1O.

Muy crítico con el encarcelamiento de dirigentes independentistas y la represión desatada por el Estado, desde aquel otoño del 2017 Asens ha hecho algunas visitas a Bélgica y ha sido la persona que ha ejercido de puente entre los Comuns, Podemos y el expresident de la Generalitat. Además, fue el encargado de organizar la visita de Pablo Iglesias en la prisión de Lledoners, donde pudo entrevistarse, entre otros, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y con el entonces secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

En aquella época ya estuvo a punto de dejar su tarea institucional, puesto que como reconoció en una entrevista a Crític se planteó dimitir como regidor para ejercer la defensa de Jordi Cuixart, en aquel momento presidente de Òmnium Cultural, en el juicio del Procés. "Para mí, que he estado toda la vida trabajando defensas políticas, resulta muy extraño no tomar parte en este juicio. Me ha cogido a contrapié. Mi alma de abogado querría estar y ante la propuesta de Cuixart me planteé donde era más útil", comentaba.

Firme partidario de los indultos

Meses más tarde, Asens cambiaría el escenario principal de su actividad política y haría el salto al Congreso, después de liderar la candidatura de En Comú Podem en las generales de abril y noviembre del 2019. Una vez allí, Iglesias lo situaría como líder del grupo parlamentario de Unidas Podemos y desde el primer momento el abogado y político haría bandera de la necesidad de los indultos a los dirigentes independentistas -las condenas a prisión del Supremo habían llegado en octubre de aquel año- y de reformar el código penal para suprimir la sedición y modificar los desórdenes públicos. El fundador de Podemos lo llegó a definir como "una de las personas cruciales para construir una salida democrática al conflicto en Catalunya".

Cuando se aprobaron los indultos los vio como un "primer paso imprescindible" para resolver el conflicto catalán

A pesar de que no simultáneamente como él quería, ambas cuestiones tirarían adelante. Primero, en junio del 2021, los indultos, que Asens celebró diciendo que "no son la solución al conflicto catalán, pero sí un primer paso imprescindible" y defendiéndolos como un símbolo de "fortaleza" democrática y no de "debilidad", como criticaban la derecha y la extrema derecha estatal. La reforma del código penal tendría que esperar hasta diciembre del año pasado y sería uno de los principales elementos de la desjudicialización del conflicto que se habían fijado los gobiernos catalán y español en la mesa de diálogo entre gobiernos.

A pesar de gobernar en coalición, en su etapa en el Congreso Asens no ha evitado críticas al PSOE en cuestiones como por ejemplo el espionaje al independentismo a través de Pegasus -y la negativa a investigarlo a fondo- o la no derogación de la Ley Mordaza, una de las reclamaciones bandera del espacio de izquierdas. Al mismo tiempo, como confesaba en una entrevista en Público, "lo que nos une con el PSOE no es el amor sino el espanto, de lo que puede venir". "Muchas políticas que estamos haciendo serían inimaginables si no estuviéramos en el gobierno y si no estamos, seguramente la alternativa podría ser un gobierno del PP y Vox", advertía también en aquella conversación.

Precisamente, su tarea actual puede ser fundamental para evitar un escenario de bloqueo y cerrar un acuerdo con Junts -a pesar de que ahora mismo parece difícil- que impida una repetición de las elecciones que dé una segunda oportunidad a PP y Vox de llegar al poder.