El PSOE teme que la tensión entre Sumar y Podemos impida mayorías progresistas en autonómicas y municipales

Los socialistas asisten expectantes a las disputas sobre la candidatura de sus socios de Gobierno. Los tiras y afloja entre Podemos y Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, son ya una evidencia pública. Y al PSOE le afecta directa e indirectamente. El mensaje que se traslada públicamente es que haya un entendimiento lo más amplio y sólido posible. Al mismo tiempo, en Ferraz temen que las tensiones afecten de forma negativa a los gobiernos progresistas que puedan conformarse el 28 de mayo.

En este contexto, la sensación en la cúpula del PSOE es que las negociaciones para llegar a un acuerdo se estirarán en el tiempo. Es decir, que hay muchas posibilidades de que al proceso electoral municipal y autonómico no se llegue con los deberes hechos; algo que a juicio de los socialistas sería negativo. Consideran que el sistema electoral, especialmente en algunos territorios, perjudica la fragmentación. Y mucho más en las generales. "El escenario político hoy es uno y en mayo será otro", deslizan fuentes de la dirección del partido para apremiar a sus socios a entenderse antes de que sea tarde.



Con frecuencia recuerdan en la dirección del PSOE algunos hechos concretos que sucedieron a nivel electoral en 2019. Un ejemplo es Zaragoza. Allí, en las elecciones municipales se presentaron hasta tres candidaturas a la izquierda de los socialistas: Zaragoza en Común, Podemos y la Chunta Aragonesista. Esta última no entró en el Ayuntamiento, provocando, a juicio de los socialistas, que no se pudiera ganar al PP la Alcaldía. El PSOE fue allí la fuerza más votada y la diferencia entre bloques fue de un solo concejal.

La preocupación en el PSOE no es tanto porque pueda haber mayor fragmentación en el mes de mayo si no hay acuerdo entre Díaz y Podemos. Porque realmente Sumar no se presenta a este proceso. Pero sí que ha tejido lazos con fuerzas que compiten con Unidas Podemos en algunos territorios, como Madrid con Más Madrid o el País Valencià con Compromís.

Con tanto ruido a su izquierda y con el futuro incierto del espacio de Unidas Podemos, la desafección podría hacer decantar la balanza hacia la derecha, a juicio de los socialistas. Para la cúpula del PSOE, salir a votar es fruto de muchos factores. Uno de ellos es la "ilusión". "Este año hay dos citas electorales. Si no se genera ilusión por igual para las dos, la primera se puede resentir. Por eso hay que tener responsabilidad", afirman fuentes consultadas por este medio.

A nivel autonómico, el PSOE gobierna con Podemos en Aragón, País Valencià y las Illes Balears. Solo en este último territorio hay cerrado un acuerdo amplio entre Podemos e IU. En el País Valencià se sigue negociando a contrarreloj y en Aragón ya está descartado. Las dos principales fuerzas que componen Unidas Podemos sí han cerrado acuerdos en otros territorios como Madrid, Navarra, Extremadura, Cantabria, Murcia, Castilla la Mancha y Canarias.

Muchas elecciones, a tenor de las encuestas, pueden jugarse por un puñado mínimo de votos que decantarían la balanza entre izquierda y derecha. El PSOE nunca ha ocultado su sintonía con Díaz, especialmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una sincronización que ya se vio durante la pasada semana con motivo de la moción de censura presentada por Vox y Ramón Tamames.

La cuestión de Podemos y Sumar protagonizó este lunes varias preguntas en la habitual rueda de prensa que celebra Ferraz a comienzos semana. "No suelo entrar a valorar cuestiones orgánicas. Sí les digo que es importante que esos partidos puedan llegar dentro de ese paraguas de la unidad a ese acuerdo. Espero y deseo que los responsables hagan gala de esa responsabilidad", destacó la portavoz de la dirección socialista, Pilar Alegría.

Más claro fue el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en una entrevista publicada en Público este domingo. "Nos gustaría es que sean capaces de llegar a un entendimiento, porque no es bueno que se pierdan votos progresistas en las urnas. Y ese entendimiento entre Unidas Podemos, o Podemos y Sumar lo que deseamos es que lo solucionen y que puedan aglutinar ese voto de izquierda que no es del PSOE. Que puedan ir en torno al proyecto que sea y que sean capaces de cerrar las heridas que vemos que tienen y presentar un proyecto sólido donde nos sirva para poder mantener esa mayoría progresista y liderar un Gobierno progresista".

Sobre si una candidatura de Díaz podría beneficiar electoralmente al PSOE, hay diferentes visiones dentro del partido. Algunas voces socialistas consideran que la vicepresidenta segunda puede llegar a recoger votos de un espacio donde probablemente el PSOE no puede llegar. Otras voces creen que si ella pretende un espacio más "centrado" o de carácter más socialdemócrata sí que puede suponer un trasvase de votantes.

El próximo 2 de abril Díaz presenta de manera oficial el proyecto de Sumar y su aspiración, o no, de ser candidata a la Presidencia del Gobierno. Un acto al que están invitados todos los partidos que tengan disposición a unirse. No está invitado, por esas razones obvias, el PSOE. Ya han confirmado su presencia tanto desde IU, como desde los comunes. También dirigentes de Más Madrid y Más País, incluido Íñigo Errejón, que no forman parte del espacio actual de Unidas Podemos. Los socialistas, a buen seguro, no quitarán ojo de lo que suceda en el Polideportivo Magariños, lugar elegido para la ocasión.