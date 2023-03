Yolanda Díaz garantiza primarias en Sumar: "Las candidaturas las va a decidir democráticamente la ciudadanía"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mandado un mensaje este miércoles sobre el debate en torno a las primarias de cara a la futura coalición de izquierdas para las elecciones generales. Como ya había apuntado este medio, Díaz está de acuerdo con la celebración de primarias para designar candidaturas en estos comicios, como pide Podemos y como también defienden formaciones como Izquierda Unida.

"He dicho siempre que los liderazgos los decide la ciudadanía y, como lo he dicho, lo viene trabajando Sumar. Muchas formaciones están hablando de esto. No tengan dudas de que las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía, no creo que este sea el obstáculo del debate que tenemos entre manos", ha explicado la vicepresidenta durante una entrevista este miércoles en RNE.

De esta manera se refería Díaz a la petición de Podemos de que se celebren unas primarias abiertas para decidir las candidaturas en una eventual coalición de la formación morada con Sumar y con otros partidos. De hecho, los de Ione Belarra han pedido también una negociación bilateral con la ministra de Trabajo y cerrar un pacto antes del próximo domingo, 2 de abril, cuando está previsto que anuncie si va a ser candidata o no a presidir el Ejecutivo.

Díaz se ha referido también a su designación como vicepresidenta por parte de Pablo Iglesias, cuando este decidió salir del Gobierno para concurrir a las elecciones autonómicas de Madrid en 2021. "A mí me han designado a dedo y yo dije que era una demócrata y también dije que era libre. La designación que se me ha hecho fue a dedo cuando yo estaba en una cumbre internacional", ha recordado.

En este sentido, ha añadido que "me ha pesado (la designación) porque soy una demócrata. Recuerden ustedes, tardé muchas horas en poner un tuit, yo no hago las cosas así. Me pesó, lo acepté y creo que estoy cumpliendo con el mandato que tengo, que es ser la vicepresidenta del Gobierno de España".

La titular de Trabajo ha recordado que, aunque no forme parte de Podemos, está inmersa desde principios de enero en unas negociaciones con este y con otros partidos para cerrar una candidatura conjunta a las elecciones generales. "Yo no formo parte de Podemos, pero hay que respetar a las formaciones políticas y tengo que respetarme a mí misma".

Pocos minutos después de la entrevista de Díaz ha hablado la ministra de Igualdad y número dos de la formación morada, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, en el que se celebra la segunda jornada de la moción de censura de Vox. "Ya les hemos dicho que lo que hemos propuesto a Yolanda es que llegue a un acuerdo. El partido que Yolanda está montando junto al PCE o Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso necesitamos un acuerdo, unas primarias que nos permitan ir juntos", ha dicho.