El PSOE vuelve a amenazar a Unidas Podemos con reformar la ley del 'solo sí es sí' en solitario si no hay acuerdo

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de la ley del solo sí es sí siguen en marcha con el objetivo de llegar a un acuerdo que contente a ambas partes. Fuentes de ambos partidos aseguran que, de momento, "no hay novedades". Sin embargo, los socialistas no descartan presentar una proposición de ley en el Congreso unilateralmente si las conversaciones no llegan a buen puerto, como ha advertido este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Pienso que vamos a conseguir ese acuerdo, pero si las cuestiones técnicas no llegan a buen puerto en la voluntad de ambas partes es evidente que la ley definitivamente habrá que reformarla", ha sentenciado Montero, quien puntualiza que la discusión entre PSOE y Unidas Podemos se centra en "ajustes técnicos"

La ministra ha defendido que "es una buena ley, una conquista del feminismo y de las mujeres", pero ha lamentado que las rebajas de algunas penas a agresores provocadas por su aplicación hayan "reabierto viejas heridas" a las víctimas. Por esa razón, Montero ve necesario corregir la norma para "evitar que se produzcan rebajas de condenas", pero siempre con la mirada puesta en "preservar el núcleo de esta ley, el consentimiento", un requisito que, según la ministra, se encuentra en todas las propuestas que el PSOE ha remitido a Unidas Podemos.

En el PSOE existe la confianza de que las negociaciones fructifiquen y pueda registrarse la iniciativa legal lo antes posible -incluso antes de que termine esta semana- con el apoyo de los dos socios de Gobierno, según han declarado fuentes del partido a EFE.

Las negociaciones de la reforma se hicieron públicas este lunes junto con un documento propuesto por expertos del Ministerio de Justicia que, entre otros aspectos, plantea retomar las penas anteriores a la ley del solo sí es sí y elevar las mínimas cuando haya violencia o intimidación.

La propuesta de Justicia no vuelve a separar los delitos de abuso y agresión, ni tampoco elimina el concepto de consentimiento del texto, pero sí establece escalones en el delito de agresión sexual en función de si el agresor utiliza la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima para perpetrar los hechos. Esto es, una agresión sexual se castigaría con penas más graves si se lleva a cabo con violencia o intimidación, de manera que estas dos circunstancias pasarían de ser agravantes a integrarse en un nuevo tipo penal.

La introducción de la violencia y la intimidación es, precisamente, el mayor escollo entre los socios de Gobierno, ya que para el Ministerio de Igualdad significa diluir en la práctica la centralidad del consentimiento y "volver al modelo anterior", puesto que la víctima debería pasar de nuevo por el "calvario probatorio" de demostrar que las relaciones no eran consentidas. Igualdad descarta esta idea y asegura que desde diciembre ha enviado hasta cinco propuestas al PSOE para reformar la ley, en las que se abren a "algún retoque" en las penas mínimas.

El ministerio defiende, sin embargo, que esta modificación no servirá para frenar la rebaja de condenas, algo en lo que coinciden expertos consultados por EFE, que apuntan que la eventual nueva reforma solo se aplicaría a quienes delincan después de su entrada en vigor, mientras que los ya condenados podrían seguir pidiendo revisiones en base a la ley del solo sí es sí si es más beneficiosa.

Siguiendo esta premisa, Podemos ha organizado un acto este domingo en Madrid para exigir que el consentimiento se mantenga como eje central de la norma, al que acudirán la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, que compartirán escenario bajo el lema "¿Consentiste o no? Solo sí es sí".