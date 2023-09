Puigdemont pide "negociar un acuerdo histórico" sobre Catalunya y una amnistía "con garantías"

El expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, marca el camino para encauzar las negociaciones hacia la investidura. Desde Bruselas, que se ha convertido en epicentro accidental de la formación del Gobierno español, ha apelado a los partidos españoles a habilitar "un proceso de negociación serio, honesto y ambicioso" que permita cerrar un "acuerdo histórico" y evitar el adelanto electoral.

Asegura, eso sí, que a día de hoy esas condiciones todavía no se dan. "La pregunta no es si nosotros estamos preparados para la negociación, es si los dos partidos están", ha afirmado 24 horas después de reunirse con la vicepresidenta Yolanda Díaz. En una sala de prensa abarrotada, Puigdemont ha asegurado que Junts mantiene la legitimidad del 1-O y que no renunciará a la unilateralidad para hacer valer los derechos de los catalanes.

Durante la rueda de prensa, de media hora de duración y sin preguntas, el líder independentista ha desgranado las condiciones sine qua non sobre las que basa el punto de partida para dicha negociación. Puigdemont exige el abandono de la vía judicial y "de la represión". Un mecanismo de mediación y de supervisión de las promesas pactadas. El respeto de los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos. Y la aprobación de una ley de amnistía.

