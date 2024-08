Puigdemont confirma su regreso para la investidura de Illa: "He emprendido mi regreso desde el exilio"

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya y líder de Junts per Catalunya, que lleva siete años residiendo en Bélgica por las órdenes de detención españolas tras los sucesos del procés en 2017, ha asegurado a través de la red social X que ha "emprendido el camino de su regreso" para estar presente en la investidura que pactaron el PSC y ERC para hacer president al socialista Salvador Illa.

Su partido, que ha lanzado varios mensajes en los últimos días varios mensajes insinuando que Illa debería paralizar la investidura en caso de que se detenga a Puigdemont al cruzar la frontera, ha convocado a la ciudadanía, de la mano del Consell de la República, a un "recibimiento institucional" en el paseo de Lluís Companys de Barcelona a las 9 horas. Es una incógnita, en cualquier caso, cuál será la reacción del aparato judicial, aunque lo más probable es que se le detenga, toda vez que existe esa orden de detención y por el momento no se le ha aplicado la amnistía.

"En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo confirme su asistencia, sería irrelevante, pero no estamos en condiciones de normalidad democrática", asevera el líder posconvergente en el vídeo que ha publicado en X. "El diputado Lluís Puig y yo mismo no podemos asistir libremente", continúa: "Primero, porque llevamos encima una larga persecución por permitir que los catalanes votáramos en referéndum, y segundo porque el Tribunal Supremo se niega a obedecer la ley de amnistía, aprobada, en vigor y que es de obligada aplicación. Este desafío se tiene que responder".

Puigdemont continúa diciendo que "no existe ningún otro camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política", en la que el expresident enmarcaría la eventual detención que podría tener lugar este miércoles. Además, insiste en que "si nos creemos la ley de amnistía [...], no podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunkerizado algunos jueces del Tribunal Supremo".

A continuación, lanza un dardo tanto al Gobierno español, como al que a todas luces será el próximo Gobierno de Cataluña. "Parece no inquietarles demasiado [esa actitud de rebelión]". "Pero hay muchos catalanes", sigue, "que queremos vivir en un régimen democrático pleno y que queremos disfrutar de lo mismo que disfrutan los países y las sociedades más democráticas del mundo". Entre otras cosas, completa, "una justicia imparcial, que no tenga agenda política y que no interfiera para impedir la voluntad popular que se expresa siempre a través de los parlamentos".

Al final del mensaje, insiste en que su detención sería "arbitraria" y una evidencia de la "anomalía democrática", que "tenemos el derecho y el deber de combatir no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas".

Investidura de Illa

La investidura de Salvador Illa, que pactaron el PSC, ERC y Comuns, está programada para este jueves a las 10 horas. En este punto, cobra una gran importancia el artículo 146 del Reglament del Parlament de Catalunya, que especifica que, una vez el candidato a la presidencia de la Generalitat tome la palabra, el president de Parlament de Catalunya solo podrá suspender la sesión "durante 24 horas".

De modo que, por mucho que el también posconvergente Josep Rull tomara la decisión de suspender el pleno por una hipotética detención de Puigdemont o por cualquier otra razón, solo podrá prolongar esa suspensión durante esas 24 horas, siempre y cuando ya haya empezado su exposición inicial Salvador Illa. Si no, no existiría límite.

Se prevé, en cualquier caso, una jornada de alta tensión política en Catalunya. El Consell de la República Catalana ha convocado el recibimiento antes mencionado, pero también la formación de extrema derecha Vox ha alentado a "recibir como se merece" al expresident de la Generalitat.