Las quinielas del PP para el 28M: los territorios donde todo pende de un hilo

Las "8.000 mociones de censura a Sánchez por todo España" que anunciaba el Partido Popular para el 28 de mayo se han convertido en muchos "tiros al palo". Es decir, victorias ajustadas que se jugarán por un puñado de votos en el último momento y ningún nuevo gobierno autonómico garantizado, ni siquiera sumando con Vox. El "efecto Feijóo" puede ser o no ser.

El País Valencià se ha convertido en la plaza más codiciada. Si el PSOE gana, reeditaría un tercer Botànic, con todo el simbolismo que implica ese pacto; si lo hace el PP y consigue gobernar, le arrebata a los socialistas un Ejecutivo y un territorio clave también para ellos —fue su feudo hasta 2015—. Todas las encuestas pronostican la victoria en votos del candidato popular, Carlos Mazón, pero necesitaría un pacto con Vox para ser investido presidente. La gobernabilidad de la Generalitat Valenciana se decidirá por bloques, el de la derecha y el de la izquierda, y todo está "ahí ahí", reconocen desde Génova.



El mejor de los escenarios para los populares es que los resultados de Vox, que presenta a un candidato, Carlos Flores, condenado por violencia machista, no le den la fuerza negociadora suficiente para exigir la entrada en el gobierno. Pero el promedio de todas las encuestas sitúa al PP en torno a los 35 diputados y a Vox por encima de los 13. Los de Santiago Abascal no piensan regalarle ni un solo gobierno al PP, su intención es repetir tantos pactos como el de Castilla y Léon como puedan y con este escenario los populares ya asumen como más que posible el pacto con la extrema derecha. "Gobernaremos con lo que podamos", decían fuentes de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo hace ya meses.



Incertidumbre también en la ciudad de Valencia: "A ver qué pasa". Para Génova el objetivo principal —sobre todo por las posibilidades con las que se ven a tres semanas de las elecciones— es mantener las alcaldías de Madrid, Zaragoza y Málaga, pero se ven con opciones de ganar en Valencia y Sevilla. Perder la capital andaluza sería el último golpe para socialistas después del 19-J. De nuevo, "es un tiro al palo que puede entrar o no".

Mismas sensaciones en Aragón, donde el PP da por sentada la victoria de Jorge Azcón, pero asume la dificultad para formar gobierno y sacar a Javier Lambán de la presidencia. Otro territorio para el que los populares preparan dos posibles relatos y, por si acaso, lo van introduciendo: "Podemos ganar en muchos sitios y no gobernar", apuntaban esta semana fuentes del equipo de campaña del PP, refiriéndose también a Baleares.

Castilla-La Mancha, más cerca que Extremadura

En Castilla-La Mancha la dirección nacional no es demasiado optimista con una victoria de Paco Núñez, conscientes del peso de Emiliano García-Page, aunque sí más que en Extremadura. Las expectativas sobre María Guardiola, que fue el primer nombramiento territorial que hizo Feijóo como presidente del partido, también se han ido enfriando a medida que se acercan las elecciones. Lo tiene "muy difícil", reconocen fuentes populares.

Donde sí se ven gobernando los populares es en La Rioja, pero lograr "solo" —subraya un dirigente popular— ese vuelco electoral no le da subiría a Feijóo a la ola ganadora que necesita para afrontar el segundo semestre del año, donde se jugará las generales.

Las mayorías de Ayuso y López Miras

Frente a los territorios donde el PP pelea por hacerse con el gobierno está la otra liga, la de Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras, que miran de frente a la mayoría absoluta. En la Puerta del Sol llevan meses rebajando las expectativas pero en las últimas semanas esto ha cambiado y la respuesta de los populares ya no es "está difícil", si no "está cerca". "También en el poste", dice un dirigente relevante de Génova. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid mostró la confianza con la que llega al 28M. Al ser preguntada este miércoles en una entrevista en la Cadena SER por si detrás del choque con Félix Bolaños había una estrategia electoral, respondía así: "¿A mí me hace falta? ¿Estoy en una posición para que a mí me haga falta algo de esto?".

Pero a poco más de veinte días para el 28M parece claro que al PP le hace falta todo porque no tiene nada ganado.