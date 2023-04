Sandra Gómez, candidata del PSOE en València: "El PP burdo de la corrupción sigue en el presente"

¿Cómo afronta la campaña electoral y la cita con las urnas del 28M?

Con más fuerza que nunca. La verdad es que siento que el proyecto del PSOE está fuerte. Sinceramente, yo ya he hecho muchas campañas, llevo varias a mis espaldas jugando cada vez un papel. Nunca había visto tan bien al proyecto del PSOE en la ciudad de València. No es casualidad que estemos aquí, con la Conferencia Municipal del PSOE. Es porque hay una apuesta muy importante para que recuperemos como partido este Ayuntamiento. El trabajo que hemos realizado estos ocho años es una referencia más allá de nuestra Comunitat, también a nivel nacional. Cómo le hemos dado la vuelta tanto a la Comunitat como a la ciudad, que estaban absolutamente lastradas por la corrupción, la mala gestión del PP y el desmantelamiento de los servicios públicos. Y cómo hemos remontado en ocho años todo eso.

¿Qué diferencia a Compromís y al actual alcalde, Joan Ribó, de la candidatura y el proyecto socialista que usted encabeza?

"Es necesario un cambio de liderazgo en el Ayuntamiento"

Lo único que quiero decir en ese sentido es que ha habido un trabajo compartido en estos ocho años. Estamos agradecidos y contentos con el espacio común y el proyecto que hemos trabajado conjuntamente. Pero sí que es cierto que ahora empieza un punto importante en el que se necesita generar un relevo en un liderazgo para que haya más fuerza, empuje y ganas de llevar la ciudad de València en el momento que está. Es una ciudad vibrante, llena de empuje, de energía y es el momento de que haya ese cambio o relevo de liderazgo. El PP es el pasado, nosotros no somos la continuidad, somos el futuro. El PSOE quiere representar el futuro de la ciudad y con un proyecto que se centre en las cuestiones importantes. Nos hemos caracterizado por haber resuelto los problemas más importantes de la ciudad como PSOE. Hemos reducido un 75% la deuda pública, hay 90.000 personas más trabajando, somos capital del turismo inteligente y capital verde. Todas estas cuestiones que pertenecen a un Gobierno compartido, tengo que decir, con humildad y orgullo que detrás está la mano del PSOE. Si hemos conseguido todo eso compartiendo Gobierno, qué podrá hacer el PSOE cuando lideremos el próximo Ayuntamiento de València.

En todo caso, teniendo en cuenta la actual fragmentación que hay, entiendo que no habría problemas en reeditar un equipo de Gobierno municipal compartido.

Efectivamente. Nosotros aspiramos a tener la mayor fuerza posible. Eso es incuestionable, como todos los partidos políticos. Aspiramos a que la inmensa mayoría de valencianos y valencianas se fijen en nuestro proyecto y en el PSOE para liderar la ciudad y el futuro para la mayoría. Eso es por lo que se caracteriza el PSOE, por tener un proyecto para la inmensa mayoría, donde cualquier persona se puede sentir representada y cómoda, que no es sectario y que no habla solo para los suyos. Que es amplio y representativo.

Le he leído en alguna entrevista que hay incertidumbre sobre la continuidad los siguientes cuatro años de mandato del alcalde Ribó.

No lo he dicho yo. Lo ha dicho el propio alcalde y el portavoz de Compromís en algunas entrevistas. Ponen encima de la mesa esa cuestión. Lo único que quiero decir es que todos los valencianos sabrán que cuando cojan la papeleta del PSOE me estarán votando para ser su alcaldesa estos cuatro años. No va a haber un cambio, no va a haber nada raro. Aquí hay una certeza y seguridad de que me están votando a mí como alcaldesa. Son ellos mismo quienes han generado esa incertidumbre y debate de que no se sabe bien quién acabará siendo alcalde o alcaldesa.

En los sectores progresistas, también en el PSOE, se suele poner como ejemplo de modelo de ciudad a València en comparación al Madrid de José Luis Martínez Almeida. ¿Qué diferencias ve?

"En València tenemos uno de las ratios de deuda por habitante más bajos de toda España"

Si hablamos de gestión y solvencia, a veces dice la derecha que gestiona mejor. Perfecto, vamos a entrar en ese marco. Nosotros recogimos el Ayuntamiento con 1.000 millones de euros de deuda y hoy estamos en casi 300 millones. Hemos reducido un 75%. Hoy tenemos uno de las ratios de deuda por habitante más bajos de toda España. Madrid, en cambio, tiene uno de los ratios de deuda por habitante más altos. Nosotros hemos cerrado el anterior presupuesto de 2022 con 90 millones de súperavit. En Madrid lo han cerrado con un déficit de 350 millones. En los últimos datos de empleo, València vuelve a bajar el paro un 0,72% y vuelve a generar empleo neto. En el caso de Madrid la cuestión es inversa. Suben sus desempleados en un 0,65%. Por tanto, cuando hablamos de gestión de cuentas públicas o de modelo económico, si solo hablamos de gestión pura y dura, lo estamos haciendo mejor.

Lo digo porque la derecha muchas veces ha jugado con ese mantra, de que ellos se encargaban de la economía y de que las cosas funcionen mejor. Es mentira. Madrid y València es el gran ejemplo. Aparte de que apostamos por un modelo de ciudad abierto, diverso, progresista y donde cualquier persona se pueda sentir cómoda. No representamos una política sectaria y oscura como el PP. Vi con mucha tristeza cómo en Madrid se borró el mural de mujeres referentes con motivo del 8 de marzo. Eso sería impensable en una ciudad como la mía en la que aspiramos ser sede de los Gay Games en 2026. Ya no es solo una cuestión de gestión sino de modelo. Es una ciudad abierta, cosmopolita, abierta, diversa y amable. Frente a una ciudad sectaria y gris como representa hoy el Ayuntamiento de Almeida.

La vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía, especialmente en las grandes ciudades. ¿Qué se ha hecho desde el Ayuntamiento y qué se va a hacer si es alcaldesa?

"Hay que elegir entre un Ayuntamiento que se pone al lado de sus familias y viviendas o uno que se pone del lado de los especuladores"

La nueva Ley de Vivienda es una buena ley porque además nos da competencias a los Ayuntamientos para poder aplicarla y modularla. Yo ya he dicho que como alcaldesa la aplicaré. El principal reto que tenemos hoy las ciudades es garantizar que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir en ellas. Es objetivo que se está encareciendo de forma exponencial el alquiler. Es incuestionable que hay fondos buitre que llegan a ciudades como la mía y expulsan a sus vecinos de sus barrios acumulando cantidades ingentes de vivienda que luego no ponen en el mercado. Por tanto, había que poner límite y coto a todo eso. Nosotros lo hemos hecho de dos formas. La primera, generando más vivienda pública, con más de 1.400 nuevas. Y en segundo lugar poniendo recargas fiscales a todos estos fondos y sociedades que se dedican a negociar y hacer negocio con lo más sagrado que tienen las familias, que es su hogar. Ahora vamos a poder hacerlo con más énfasis con la nueva ley. Ya ha dicho el PP que no la va a aplicar. Creo que es otro motivo más para decidir qué modelo de ciudad queremos en estas elecciones. Un Ayuntamiento que se pone al lado de sus familias y viviendas o un Ayuntamiento que se pone del lado de los especuladores.

También se han tomado medidas sobre movilidad sostenible. València ha sido elegida como capital verde europeo. ¿Se ha transformado la ciudad? ¿Qué queda por hacer en este sentido?

Se ha transformado la ciudad para intentar dejar de lado el modelo de una ciudad diseñada en torno a carriles, grandes avenidas y carreteras. Ha pasado a ser una ciudad diseñada a escala humana, sostenible, resiliente, renaturalizada y más amable. Genera más espacios compartidos. Y eso no significa que las ciudades no vayan a dejar de tener conexiones entre sus barrios. Lo digo por todas estas teorías de la conspiración sobre que se crean guettos. Simplemente es priorizar el transporte público. Para que sea accesible, tiene que ser más rápido que el privado, más barato y más cómodo. Eso es una cuestión fundamental hacia lo que tienen que ir las ciudades en el futuro. En segundo lugar, queremos ciudades más peatonales, más amables. Estamos en el antiguo cauce del río Turia. Aquí iba una gran autovía que conectaba València con las entradas y salidas. Un alcalde socialista valiente, Ricard Pérez Casado, que renunció a ese proyecto para hacer el jardín más grande de Europa. Los 24 años del PP al frente del Ayuntamiento paralizaron esa conversión de la ciudad. Quiero recuperarlo como alcaldesa de la ciudad, hacer proyectos que hagan una ciudad a escala humana.

Sandra Gómez, en otra imagen tras la entrevista. — Alberto Saiz

València va a ser pionera también en un proyecto para la jornada laboral de cuatro días. ¿Qué esperan?

Aquí tengo una postura propia. En lo que estoy trabajando como PSOE es en que la gente tenga horarios más razonables. Con la jornada de los cuatro días ha pasado una cosa, y es que la gente que trabaja en servicios o atención al público ha pasado a trabajar un domingo. Por tanto, ya es algo que tiene sus consecuencias. Lo que queremos la inmensa mayoría es llegar a un horario razonable, recoger a nuestros hijos del colegio y que nuestro día no pase solo por trabajar sino por vivir y trabajar. Es muy importante apostar porque la ciudad sea una referencia en conciliación. Yo misma impulsé como primera medida el primer plan de corresponsabilidad, que precisamente trata de hacer más fácil la vida a la gente. A través de hacer públicos los cuidados, garantizando la educación de cero a tres años. O el cuidado a nuestros mayores. Y con programas, ayudas o subvenciones para que nuestras empresas poco a poco vayan apostando por la jornada intensiva.

El barrio del Cabanyal se convirtió durante los gobiernos del PP en una suerte de símbolo de resistencia en todo el Estado. ¿Qué ha hecho este Ayuntamiento con el barrio?

Sí, sí. Es otro gran ejemplo de lo que supone el PP y lo que es el PSOE. El PP quería destruir un barrio para que la gente del centro pudiera llegar cinco minutos antes a la playa en coche. Así de bruto y de burdo. Aparte había detrás unos intereses especulativos e inmobiliarios de expulsar a las familias humildes que vivían a cinco minutos del mar para que entrara otro tipo de empresas y familias. Pero la excusa era la gran avenida. Había un mantra, que como soy del Cabanyal me empeñé en romper, sobre que había que conectar València con el mar. Para empezar, no hay que hacerlo en vehículo privado. Y el Cabanyal está tan en València como puede estar el centro. Formamos parte igual. Por tanto, lo que hay que hacer es rehabilitar la fachada marítima. Es en lo que nos hemos centrado en estos ocho años. Gracias a la protección del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pudimos salvar gran parte de nuestro patrimonio. Es verdad que el PP destruyó parte pero pudimos salvar la mayoría.

"El barrio del Cabanyal otro gran ejemplo de lo que supone el PP y lo que es el PSOE"

Hemos estado ocho años dedicados a rehabilitar el patrimonio y hacer que el barrio sea otra vez habitable. Porque hubo una operación de mobbing inmobiliario público, donde el Ayuntamiento acosaba a los vecinos para que abandonaran sus viviendas, les metía okupas, degradaba el entorno, no invertía, no dejaba que la Policía patrullara esas calles. Se convirtió en un espacio más que abandonado. Por tanto, ahora es uno de los barrios de referencia de toda España. Está en el mapa por ser uno de los barrios más interesantes de nuestra ciudad. Nosotros en lo que estamos es en generar bolsas de vivienda pública para que no se produzca el efecto de que su puesta en valor no nos lleve a que sus vecinos no puedan volver por la elevación de los precios.

La candidata del PP, María José Catalá, ha dicho que las elecciones son un plebiscito a Pedro Sánchez. ¿qué le parece?

"La candidata del PP representa esa derecha que gestionó mal y desmanteló los servicios públicos"

Pues que no tiene proyecto de ciudad. Me parece un poco triste que quien quiere ser alcaldesa lo haga solo para darle un trofeo a su partido o para ayudar al jefe de su partido a ganar unas elecciones que no son estas. Esto demuestra que no hay un modelo de ciudad, que no hay un proyecto. Ella fue alcaldesa de otro municipio, vino como una paracaidista. Ya lleva cuatro años, le ha dado tiempo a pasearse, no a hacer turismo por nuestros barrios sino conocerlos. He visto, viendo las declaraciones que hace, que no ha hecho su trabajo. Una, cuando se presenta a alcaldesa, lo que tiene que pensar es qué ganan sus vecinos con ella y su partido. Esa respuesta no la ha dado. Y es normal, porque ella tiene poco de lo que presumir, de lo que hablar.

Ella fue consellera en la Generalitat Valenciana. Fue la consellera del paro. Tuvimos los datos más altos de nuestra historia. Tuvo a los niños estudiando en barracones y les quitó las becas del comedor escolar. Le dijo a los padres que se llevaran el tupper y encima les quería cobrar por usar microondas. Dejó perder todos los fondos de garantía juvenil. Fue nefasta en el desmantelamiento de nuestra educación pública. A veces digo que todo lo que está pasando en la sanidad con Ayuso, ella lo hizo antes en educación. No solo representa esa derecha que gestionó mal y desmanteló los servicios públicos. Además viene de la mano de esa derecha corrupta. Todos recordamos a Juan Cotino, ya fallecido, que hubiese sido condenado esta semana por el Tribunal Supremo en el caso Gurtel. Ella vino de la mano de toda esa gente.

¿Siguen los ecos entonces de la corrupción que hemos visto en el PP valenciano?

Totalmente. Es presente. Todo lo que ha pasado en estos años sigue presente en el PP de hoy. Lo vemos con la candidata del PP, que tiene asesores y asesoras imputados en casos de corrupción. Fue a declarar la sobrina de Rita Barberá, a la que Catalá tiene contratada como asesora. Cuando le preguntaron cómo había aumentado su patrimonio dijo que le había tocado la lotería tres veces. Ese es el PP burdo de otra época que sigue representado en el presente.

¿Afecta todo el ruido que hay en la política estatal a lo que sucede en València? No solo por la derecha sino por el lado izquierdo, con las disputas de Yolanda Díaz y Podemos, la alianza con Compromís y el apoyo de Joan Ribó...

Yo estoy muy centrada en ganar las elecciones municipales y en el proyecto y modelo de ciudad. No entiendo y no comparto, y no estoy en esas al menos. No creo que los valencianos y valencianas estén preocupados por saber en qué coalición electoral van Yolanda Díaz, Joan Ribó y Pablo Iglesias para las elecciones generales. Estoy centrada en las elecciones y no creo que toque ahora estar en eso. Toca estar aquí, a pie de calle y de nuestro territorio.

Hay encuestas de todo tipo. ¿Tiene datos de que el PSOE está en condiciones de ganar las elecciones o conseguir la Alcaldía?

Sí, hoy (por el pasado sábado) justo sale una encuesta donde somos las fuerza que va a liderar el Ayuntamiento. Nunca había visto el proyecto del PSOE tan fuerte en esta ciudad. Ahora bien, quiero más. Quiero asegurar el Gobierno progresista y por ello quiero pedir la confianza a la mayoría de valencianos y valencianas. Que apuesten por un proyecto representativo, no sectario y solvente. Aquí tienen su casa y su espacio, con una mirada progresista y se ocupe de las cosas importantes. Cada voto va a contar. El PSOE es un valor seguro.

Hay algunas voces en medios de comunicación que consideran que lo que pase en el País Valencià puede ser muy determinante también para las generales. Se considera este territorio, también a nivel autonómico, como clave. ¿Lo ve así?

"El modelo de València saca de quicio al PP y por eso han puesto aquí el foco"

Hay una realidad incuestionable. La Comunitat y la ciudad de València son un ejemplo que el PP necesita quitar de en medio. Porque es un proyecto frente al que no puede contraargumentar. Aquí nos dejaron la Comunitat arrasada, n os quitaron los bancos, cerraron la televisión pública, llevaron la deuda a una cifra histórica, las cifras de desempleo eran históricas, éramos noticia todos los días por casos de corrupción. La cosa ha cambiado completamente. Somos un territorio que atrae inversiones tan importantes como Wolkswagen, HP, Hitachi o Lufhtansa. Tenemos un fiscal progresista y una reforma laboral justa que ha dignificado las condiciones laborales. Hemos demostrados que nuestro modelo no es solo más justo socialmente sino que es más próspero económicamente y gestiona mejor las cosas. Por eso al PP les saca de quicio y por eso han puesto aquí el foco. Sus candidatos solo hablan de cuestiones nacionales, solo generan ruido y política tóxica. No les va a llevar a la confianza de la mayoría porque la gente no quiere volver al pasado. La gente ya sabe lo que el PP hizo y quiere futuro, que lo representa el PSOE.

El PSOE celebró su 40 Congreso en Valencia. Este fin de semana la Conferencia Municipal. Parece que el partido intenta salir del 'madrileñocentrismo' imperante.

Sí, creo que sí. Se agradece. Como dice el president, más allá de la M-30 hay vida, incluso inteligente. Es una frase que repetimos mucho. El PSOE defendemos un modelo de país polifónico, que significa que cada territorio debe tener su protagonismo. Que hay voces que suman y que vivimos en un país plural. Hay más realidades. El partido que mejor representa ese modelo de España plural es el PSOE.