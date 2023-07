Rafael Hernando dice que Gregorio Ordóñez, asesinado por el etarra Txapote, le diría "qué te vote Txapote" a Sánchez

El senador del Partido Popular Rafael Hernando ha vuelto a insistir en utilizar el lema "que te vote Txapote" para cargar contra Pedro Sánchez, a pesar de que la hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha pedido en numerosas ocasiones que el que fuera el partido de su hermano deje de emplear el nombre del etarra que lo asesinó como arma arrojadiza contra el Gobierno.

En un tuit, Hernando ha dicho que si Gregorio Ordóñez estuviera vivo le diría a Sánchez "que te vote Txapote". En la publicación, el senador asegura, para legitimar su mensaje, que fue amigo de "Goyo" y acusa la presidenta de COVITE de "monopolizar lo que sienten todas las víctimas de ETA".

Hernando ha borrado el tuit, pero no ha impedido que Consuelo Ordóñez le conteste a través de un tuit con un pantallazo que recuperaba la publicación eliminada.

"Para ser tan amigo en estos 28 años no te he conocido. Lo que es obvio es que no aprendiste nada de él. No hay peor inmundicia que la de aquellos que os atrevéis a decir lo que pensaría Goyo si estuviera vivo. Ni su propia familia lo hemos hecho jamás", ha escrito.

Ni su propia familia lo hemos hecho jamás.@Rafa_Hernando pic.twitter.com/0gOEVkGfuz — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) July 9, 2023

El encontronazo llega un día después de que parte de las gradas de la plaza de toros de Pamplona haya coreado "que te vote Txapote", lo que llevó a Consuelo Ordóñez a condenar los hechos y acusar al PP de haber banalizado el terrorismo al emplear el nombre del asesino de su hermano como arma política.