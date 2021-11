Rectificación solicitada por José Merino

En relación con el artículo titulado La promotora del Open Madrid de tenis pagó mordidas al exjefe de seguridad de la Mutua que Villarejo logró silenciar publicado el pasado 23 de noviembre de 2021 en Público, el Sr. Merino, al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, ha manifestado a este diario lo siguiente:



"Es rotundamente falso que haya estado 'a los mandos de la asesoría jurídica' de la promotora del torneo de tenis de Madrid y, por tanto, 'en el ensamblaje de sus contratos en general', como se afirma en el artículo. Ni he estado nunca 'a los mandos' de la asesoría jurídica de la empresa gestora del torneo de tenis ni, mucho menos, me he dedicado al 'ensamblaje de sus contratos', ni en general ni en particular".



"No he visto, estudiado, ni leído, ni, por supuesto, elaborado o firmado, el contrato al que se refiere la noticia, suscrito, al parecer, por una entidad denominada 'Fronterizza, S.L.'".



"Relata la noticia que el Sr. García Cañón estaba trabajando en la mercantil OHL en 2014. Pues bien, mi despacho actual –'Business & Law'- fue fundado en 2015 y asumió, por vez primera, la defensa jurídica de D. Juan Miguel Villar Mir en un asunto judicial en 2016. Amén de que desconozco por completo la vida, personal o profesional, del Sr. García Cañón, cualquier intento de vincular ambas cuestiones carece absolutamente de fundamento".



"Es más, no he asumido la defensa jurídica, en primera persona, de D. Juan Miguel Villar Mir en momento o procedimiento judicial alguno, por lo que la afirmación que contiene la noticia al respecto tampoco es correcta".