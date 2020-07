La polémica protagonizada el miércoles por el PSOE con su rectificación en el compromiso para derogar la reforma laboral del PP ha dejado tocadas las relaciones entre los socialistas y el grupo de EH Bildu en el Congreso. Fue precisamente la formación vasca la autora de la enmienda en la que defendían, en el grupo económico de la comisión de reconstrucción de la Cámara Baja, la necesidad de suprimir la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un primer momento, el PSOE, que está representado en el grupo de reactivación económica por el diputado Pedro Casares, votó a favor de la enmienda de Bildu, en connivencia con el acuerdo firmado a tres (los socialistas, Unidas Podemos y el partido vasco) el pasado mes de mayo. Sin embargo, casi una hora después de esa primera votación, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, entró en la sesión del grupo de trabajo y tomó la palabra para solicitar a la Mesa del órgano la repetición de la votación de la enmienda de Bildu.

La mesa finalmente ordenó repetir la votación, gracias al apoyo del PP a los socialistas, y el PSOE cambió el sentido de su voto para rechazar la derogación de la reforma laboral. "Ayer el PSOE salvó y apoyó la reforma laboral del PP. El PSOE volvió a dar la espada a la ciudadanía y a la clase trabajadora para alinearse con la derecha. Demostró la poca fiabilidad que tiene, lo poco que vale su palabra. No cejaremos en nuestro compromiso con ampliar los derechos laborales de las mayorías sociales", ha asegurado este jueves la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

La diputada vasca ha ofrecido una rueda de prensa para valorar el movimiento del PSOE en la comisión, una posición que a Bildu, ha asegurado, le causa "estupor". Aizpurua ha acusado a Simancas de "retorcer el reglamento" de la comisión "en una votación de dudosa legalidad y que se produjo en contra del criterio del letrado" que da asistencia al grupo de trabajo de reactivación económica.

El plan de trabajo aprobado para la comisión de reconstrucción establece que "finalizado el debate del tema, se someterán a votación ponderada tanto las enmiendas presentadas como el texto final. A propuesta de Grupos Parlamentarios que representen la mayoría de la Cámara, se podrá revisar un aspecto concreto de un tema ya debatido y votado, a la luz de lo tratado en debates sucesivos o en las comparecencias de Comisión". El grupo que apoyó al PSOE en la repetición de la votación fue el del PP

Fuentes de Bildu aseguran en este sentido que "revisar un tema" no es lo mismo que "repetir una votación" y por este motivo, Aizpurua ha anunciado que están "analizando jurídicamente lo que ocurrió" el miércoles por su "dudosa legalidad". En mayo, tras la aprobación de una de las prórrogas del estado de alarma (en la que Bildu se abstuvo), la formación vasca anunció que habían llegado a un acuerdo por el que el PSOE y Unidas Podemos se comprometían a derogar la reforma laboral.

Unas horas después, y a pesar de la existencia de un documento que recogía la firma de los tres portavoces (Aizpurua, Adriana Lastra por el PSOE, y Pablo Echenique por Unidas Podemos), los socialistas mandaron una nota de prensa de madrugada a modo de rectificación en la que incidían en que se "anulaba" el primer acuerdo y en la que remitían a su programa político, que no hablaba de una "derogación integral" de la reforma de Rajoy.

"Este escenario complica cualquier futuro de izquierda"

"Nos tememos que el PSOE ha decidido apostar por la derecha, por pactar con el PP y Ciudadanos. Este escenario complica mucho cualquier futuro en términos de izquierda o progresista. Hemos dado oportunidades a este Gobierno, pero lo que vemos hace difícil este camino. No permitiremos que la crisis la pague la gente. El PSOE ha perdido credibilidad para afirmar lo que yo estoy afirmando", ha insistido Aizpurua.

La portavoz de Bildu ha anunciado que su enmienda para derogar la reforma laboral volverá a estar sobre la mesa este viernes, cuando la comisión de reconstrucción tiene que cerrar sus conclusiones, que posteriormente, a finales de julio, irán al Pleno del Congreso. "El viernes llevaremos de nuevo la derogación de la reforma laboral y esperamos que tanto el PSOE como el PNV rectifiquen en su postura, si no la palabra del PSOE no tendrá ninguna validez".

Aizpurua también ha lamentado que Unidas Podemos no apoyara algunas de sus enmiendas que ayer se rechazaron en el grupo de reactivación económica, aunque ha puesto en valor que sí votara a favor de la derogación de la reforma laboral o del impuesto a las grandes fortunas. "Para nosotros el pacto continúa vigente. Hay un documento firmado y sellado. Podemos apoyó ayer nuestra petición de derogación de la reforma laboral y la ha defendido siempre, pero no apoyó algunas de nuestras cuestiones, y las políticas tibias no sirven para convencer, siquiera, a la derecha".