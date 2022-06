Los relatos sobre los resultados en Andalucía

El otro día, en el programa que dedicamos a las elecciones en Andalucía, ya comentamos el papel del poder mediático en el desarrollo de la campaña electoral, fijándonos en particular en el rol de Canal Sur. Y hoy podríamos poner nuevos ejemplos de manipulaciones y de cómo los medios de comunicación también entraron en campaña en Andalucía. Pero creo que hoy toca otra cosa y que quizá es más interesante fijarnos en cómo enmarcan las distintas empresas de comunicación los resultados de anoche. Os adelanto que, a mi modo de ver, cada grupo mediático trata de instalar un determinado relato sobre los resultados porque, en función de cuál sea la lectura que se imponga, entenderemos lo sucedido de una u otra manera y eso a su vez influirá en el camino político que pueda decidir recorrer cada actor.

Nos vamos a fijar, si os parece, en la prensa. Empecemos por la prensa de derechas. Os leo portadas. 'ABC': "Victoria absoluta del PP andaluz. Moreno Bonilla arrasa en las elecciones y lamina al resto de partidos: la izquierda se hunde, VOX se desinfla y Ciudadanos desaparece". "El ciclo del sanchismo se agota". "La debacle socialista, un castigo a la gestión de Sánchez". Es decir, 'ABC' enmarca los resultados en su portada claramente en clave nacional, introduciendo la palabra Sánchez, sanchismo, y metiendo al presidente del Gobierno central también con fotografía.

Y los otros diarios de la derecha van en la misma línea. Fijaos. Portada de 'La Razón': el titular principal es "Moreno arrasa". Pero el diario de Marhuenda también introduce el enfoque que veíamos en el 'ABC': "Lectura nacional": Feijoo noquea a Sánchez en su primer pulso y consolida su alternativa". Editorial: "Andalucía refuerza el cambio de rumbo". Más claro, agua. Y una más. Portada de 'El Mundo': "El PP arrasa en Andalucía y acelera el declive de Sánchez". "Moreno Bonilla logra una mayoría absoluta histórica y da impulso a la carrera de Feijoo por La Moncloa". En fin, queda clara la voluntad de la derecha mediática de instalar una lectura de los resultados en clave nacional. La otra idea principal del relato de la derecha sobre los resultados (que os anticipo que no es solo de la derecha porque la enarbola también enérgicamente la progresía mediática, así que es casi un relato de régimen, luego lo veremos), es la siguiente: "el PP moderado logra frenar a VOX"; es decir, el ganador de las elecciones andaluzas es la moderación. Fijaos. Editorial de 'El Mundo', que ocupa un gran espacio en portada: "El triunfo de la moderación".

Dejadme que os lea un par de frases del editorial de 'El Mundo'. "El triunfo de la moderación": "Es de justicia reconocer a Juanma Moreno el acierto de una campaña centrada en la gestión y alejada de toda forma de extremismo. El aplastante triunfo de su estilo moderado y su programa ortodoxo puede significar el principio del fin de un ciclo inaugurado por la irrupción de Podemos y la quiebra del bipartidismo: un momento populista del que por fortuna los españoles parecen haber escarmentado. La victoria sin precedentes de Juanma Moreno cambia el escenario. El ciclo del radicalismo toca a su fin".

Cabe mencionar que hay diarios de izquierdas que hoy no introducen tanto peso editorial o, digamos, un determinado relato sobre los resultados, en sus titulares sobre las elecciones andaluzas. Por ejemplo: 'El Salto': "Moreno Bonilla obtiene la mayoría absoluta". Público: "El PP de Moreno arrasa en Andalucía y gobernará con mayoría absoluta".

Sin embargo, como os decía, los medios de la progresía sí vienen con mucha carga de relato en sus titulares y, salvo en la cuestión de presentar a Pedro Sánchez como el gran perdedor de anoche, cosa que no hacen, comparten con la derecha mediática el otro marco principal sobre los resultados en Andalucía: el que plantea que ha triunfado la moderación y que el freno a VOX es ahora nada menos que el PP. Fijaos. Portada de 'El Periódico de España': "Mayoría absoluta y moderada del PP en Andalucía". 'Eldiario.es', firma Esther Palomera: "La mayoría absoluta del PP en Andalucía frena a VOX y deja noqueada a la izquierda". Portada de 'El País': "Victoria histórica del PP en Andalucía. Los populares contienen el alza de VOX, que no será decisivo en el parlamento". Y noticia en el interior del diario de PRISA: "El histórico triunfo del PP frena a Vox y engulle a Ciudadanos. El PSOE obtiene su peor resultado en Andalucía y las izquierdas sufren su división. El ascenso de los populares, que ganan en todas las provincias y grandes ciudades, pone techo al partido de Abascal".

Pero más allá de eso, sí está presente claramente la otra pata del relato, que no sé qué opinaréis vosotros pero que a mí me parece un relato de refuerzo del PP. Porque se plantea: primero, que las políticas que aplica son moderadas (despedir 8.000 sanitarios como hizo Moreno Bonilla ahora resulta que es algo moderado). Segundo, porque se plantea que lo que ha servido para que VOX no crezca demasiado (aunque ha crecido respecto a las anteriores elecciones, no hay que olvidarlo) es el estilo supuestamente moderado de Moreno Bonilla. Que, incluso comprando que efectivamente su estilo es así, hay que recordar que en Madrid el PP también dejó a VOX en una posición subalterna, fuera del Gobierno, y no fue precisamente porque Ayuso representara un estilo moderado, con lo cual la tesis no se sostiene demasiado.

Y tercero y quizá lo más preocupante: desde las páginas y los micrófonos de la progresía mediática se está presentando al PP como el agente neutralizador de la ultraderecha en España. Porque pasarse años publicando contenidos sobre el peligro que representa VOX, colocando la necesidad de frenarlo como la pulsión política principal que debería guiarnos a todos, y ahora decir que quien frena a VOX es el PP... Pues la consecuencia lógica de ese planteamiento es evidente. Quizá no sea algo buscado o no se haya reparado en ello, pero es lo que es. Más allá de cómo lo valore cada uno, es obvio que estos titulares y los cortes que hemos escuchado no son simplemente informativos: contienen un determinado relato sobre los resultados, y conviene que seamos capaces de identificarlo.

Antes de terminar, un comentario más. Os vuelvo a leer un momento lo que decía 'El País': "El histórico triunfo del PP frena a Vox y engulle a Ciudadanos. El PSOE obtiene su peor resultado en Andalucía y las izquierdas sufren su división". Si os fijáis, en esa frase también se ofrece una determinada explicación de los malos resultados de la izquierda: la división en dos candidaturas distintas. Y el mismo argumento lo he encontrado también en otros lugares. Por ejemplo, pieza de 'La Sexta': "¿Qué resultados tendrían Adelante Andalucía y Por Andalucía si se hubiesen presentado juntas? Responde Lluis Orriols". La respuesta que se da en el interior es que si hubieran concurrido juntos habrían obtenido más escaños y que la división penaliza a la izquierda.

Porque, más allá de lo que piense cada uno sobre eso (y yo desde luego opino que la dispersión que se ha producido en los últimos años del espacio de la izquierda no es un buen negocio), es llamativo recordar que los mismos medios que ahora concentran la explicación de los malos resultados de la izquierda en su división, cuando se trataba de jalear la ruptura del espacio de Unidas Podemos en 2019, argumentaban que yendo por separado con dos candidaturas distintas se sumaba más. "Divididas Podemos", por ejemplo fue una pieza que firmó el propio Lluis Orriols en 2019, en la que argumentaba precisamente eso: que dividirse en dos candidaturas podría beneficiar a la izquierda. Ahora sin embargo se dice lo contrario. Ojo: no digo esto por criticar a Orriols en concreto: imagino que él diría que no tiene por qué suceder lo mismo siempre independientemente de las circunstancias, y que lo que puede valer en unos casos puede no valer en otros. Y eso seguramente es cierto. Además en unos territorios hay circunscripción única y en otros, como Andalucía, no, y eso es importante. Pero también digo que a mí me ha llamado bastante la atención ver a los mismos diarios, radios y televisiones que dijeron que ir divididos era buenísimo porque se sumaba más, decir ahora todo lo contrario sin despeinarse. Suele suceder con esto de los relatos mediáticos sobre los resultados electorales: más que análisis honestos de lo ocurrido son argumentarios interesados.