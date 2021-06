El relevo en el PSOE de Andalucía Juan Espadas marca territorio a Ferraz e impone su ritmo para gestionar la salida de Susana Díaz

El candidato del PSOE a la Junta dice que el diálogo con la ex presidenta está siendo colaborativo y no hay bloqueo alguno. Anuncia que en los próximos días se anunciará una decisión acordada para la nueva etapa en la dirección política. Aunque no figura nada en el orden del día del Comité Federal del 3 de julio, la dirección federal amenaza con primarias en ese mes.