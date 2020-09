La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que las medidas tomadas por el Gobierno regional para frenar el avance del coronavirus "son las adecuadas".

Así lo ha expresado después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendase públicamente a la Comunidad que aplique restricción de movilidad a toda la capital así como a todos los municipios en los que haya más de 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, Ayuso ha respondido que "más que confinar Madrid" su "misión es ayudar a las personas". "Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas...", comentaba en su cuenta de Twitter.

Y es que, según fuentes del Ejecutivo autonómico, en el Gobierno regional ven "discriminación" en que el ministro pida "el confinamiento" para Madrid pero no para el resto de España. Considera que "lo incomprensible es que el ministro pida restricciones en Madrid pero no lo pida al resto de España". Esto es, a su parecer, una "discriminación" a la que se van "acostumbrando".

Por su parte, el viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, Antonio Zapatero, ha declarado, en rueda de prensa, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid toma sus decisiones para afrontar el coronavirus en base a "criterios técnicos" y ha defendido que ya aplicaron "medidas contundentes" que entraron en vigor esta misma semana.

El PSOE y Más Madrid no aprueban las nuevas restricciones

Por su parte, la concejala y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de capital, Rita Maestre, ha mostrado su rechazo ante las nuevas medidas del gobierno regional para frenar la pandemia.

"¿Cuándo tomarán las medidas necesarias?, ¿Cuando las UCI estén repletas de covid?, ¿Qué es lo que pretende Ayuso?, ¿A qué juega?, ¿Qué sentido científico tienen las medidas segregadoras?, ¿Y Almeida?, ¿Dónde está?, ¿Y Sanidad?, ¿Solo recomienda?, ¿Alguien al mando?" ha comunicado Maestre en su cuenta de Twitter, donde también exigía "Medidas YA".



Asimismo, el senador y portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha declarado que le genera "ciertas dosis de incertidumbre" las medidas que ha anunciado hoy el viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19 ya que indicó que parecen "un poco escasas".

En una entrevista con Servimedia, Cepeda manifestó que ve al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "demasiado enrocado en otras derivadas de carácter ideológico que no tienen mucho sentido", puesto que señaló que los datos que aportan los expertos exigen otro tipo de medidas.

Afirmó que "estamos en una situación de alarma epidemiológica que no ideológica". "Esto es lo que no entiende muy bien este Gobierno de Madrid". Tras recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "doblegar al virus debe estar por encima de las luchas partidistas", y afirmó que Ayuso, "ha querido hacer de la pandemia una estructura de batalla política para proyectarse no sé donde ni con qué objetivos".

"Todo esto es demasiado serio y por encima de batallas de partido está la salud de todos los madrileños", apuntó Cepeda, quien agregó que "nos gustaría saber cuáles son los criterios objetivos" que están detrás de las medidas anunciadas por la Consejería de Sanidad.

El senador y diputado regional recordó que cuando se tomaron las primeras medidas restrictivas en áreas sanitarias de la capital y de algunas localidades de la región "hubo algunos alcaldes socialistas que pidieron los informes epidemiológicos para ponerlas en marcha".