Ayuso desoye al Gobierno y solo amplía las restricciones en ocho zonas más

La Comunidad de Madrid amplía las restricciones de movilidad a ocho nuevas áreas básicas de salud. De forma que, a las 37 zonas con restricciones en Madrid, se suman ocho más y serán un total de 45 zonas las que tendrán las mismas restricciones. La nuevas zonas afectadas son: Panaderas (Fuenlabrada), Miguel Servet y Doctor Trueta (Alcorcón), García Noblejas (distrito de Ciudad Lineal); Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro); Orcasitas (Usera); Campo de la Paloma y Rafael Alberti (Puente de Vallecas). Las medidas en las nuevas áreas entrarán en vigor el próximo lunes 28 de septiembre.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha desatendido así las recomendaciones del Gobierno. A la vez que comparecía el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, daba otra rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Desde el Ministerio de Sanidad han planteado que se confine cualquier zona que supere los 500 casos de cada 100.000 habitantes.

El ministro de Sanidad ha recomendado así al Gobierno autonómico que confine toda la región ya que la incidencia acumulada de los últimos 14 días supera los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a esto, y la gravedad de la situación, Zapatero sólo ha recomendado a los madrileños que eviten "movimientos innecesarios" así como el teletrabajo y "la entrada escalonada".



La rueda de prensa de Zapatero, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha limitado mucho las medidas que se esperaban. A lo largo de la semana, en las reuniones entre las autoridades sanitarias del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid, se había puesto en común la necesidad de "medidas drásticas" para toda la región. De hecho, se había trabajado sobre aplicar medidas propias de la fase 1 de la desescalada.

El ministro Illa quiso aclarar las recomendaciones hechas desde Sanidad a la Comunidad: ampliar restricciones a toda la ciudad de Madrid, recomendar reducir al mínimo la movilidad y extender a toda la región la prohibición de consumir en la barra de bares y que la ocupación de las terrazas sea del 50%. "Hay que hacer esto, no valen los atajos, y esto es lo que el Gobierno traslada hoy a los ciudadanos de Madrid y de todo el país", ha afirmado el ministro.

Estas recomendaciones han sido rechazadas por el Gobierno de Ayuso, y pese a que las autoridades sanitarias de la comunidad también las veían adecuadas. Aunque Zapatero ha defendido en rueda de prensa las medidas adoptadas y ha reclamado al Gobierno más baremos para la toma de decisiones: "Nos gustaría que hubiera criterios homogéneos en toda España. El martes en un documento que analizamos no hubo recomendaciones de Sanidad. Tenemos que ver la evolución en el tiempo, han pasado cuatro días. No ha ocurrido nada. La comunidad de Madrid está encantada de trabajar con el Gobierno, pero lo que hacemos lo hacemos con criterios técnicos. Si hay que tomar las decisiones, Madrid las va a tomar". Zapatero ha criticado así al Gobierno destacando que el trabajo con el Gobierno tiene que ser de "colaboración" y no de "imposición".



El criterio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes lo rechazan todos los expertos. Y el criterio de 500 casos también parece muy elevado. Alemania confina cuando una zona supera los 50 casos. Y expertos como Joan Caylà, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, cree que 100 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días ya es preocupante. Sea cuál sea el número de referencia, la Comunidad de Madrid sigue superando lo señalado con mucha diferencia.

Número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días./ Público

Los criterios técnicos de la Dirección General de Salud Pública para limitar la movilidad son registrar una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes, una tendencia estable o creciente y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad. Según Andradas, zonas como Lavapiés, con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, no se ven afectadas por no cumplir con los otros dos criterios.