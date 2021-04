El Gobierno insiste en que no prorrogará el estado de alarma, por lo que el próximo 9 de mayo decaerá esta medida excepcional. "La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma", ha reafirmado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su comparecencia para presentar ante el Pleno de la Cámara Baja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que ha anunciado que se ampliarán tres meses más todas las medidas de los últimas reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda.

Sánchez ha defendido que esta decisión de no prorrogar el estado de alarma se debe a que la situación no es comparable a la que existía cuando se tuvo que recurrir a esta herramienta el pasado 25 de octubre, gracias en gran parte al avance de la vacunación. Sin embargo, las inseguridades jurídicas existentes ante la toma de decisiones por parte de las comunidades para hacer frente a la pandemia y la consolidación de la cuarta ola, sumada a la paralización del envío de las dosis de la vacuna Janssen, hacen que la preocupación entre los principales partidos de la oposición y los socios del Gobierno crezca a menos de un mes de que finalice esta medida.

Prácticamente todos los portavoces de los grupos han compartido desde la tribuna de oradores la misma petición: prorrogar el estado de alarma o, en su defecto, diseñar un plan jurídico alternativo que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones que afectan a derechos recogidos en la Constitución, como aplicar el toque de queda o los cierres perimetrales.

"¿Qué prisa hay para levantar el estado de alarma?", ha cuestionado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha rectificado a Sánchez por decir que los territorios cuentan con elementos suficientes para impulsar las restricciones que hagan frente a la pandemia. "Es una temeridad retirarlo", ha apuntado tras indicar que los datos de contagios pueden empeorar a lo largo de este mes restante. A esto se le suma el desconcierto por la disparidad de decisiones sobre la vacuna de AstraZeneca. "¿Tiene esa seguridad un 14 de abril de que no va a pasar nada y que se mantenga el calendario de vacunas?", ha lanzado Esteban. En cuanto al plan de recuperación económica (una inversión de 70.000 millones de euros entre 2021 y 2023), el diputado jeltzale ha pedido al Gobierno que precise los procedimientos para que las empresas puedan acceder a esos fondos. Hasta que esto no se cumpla, "no será eficiente" la hoja de ruta.

Su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha afeado a Sánchez por venir a la Cámara Baja sin ofrecer una alternativa a esta situación. "Ha tenido seis meses para trabajar en ella y no lo ha hecho", ha recriminado. "Nos preocupa mucho la situación de inseguridad jurídica que se puede dar al decaer las medidas sujetas al estado de alarma. La situación no parece que vaya a cambiar en un mes. ¿Qué pasará después? ¿Cómo protegeremos a la población?", ha expresado la portavoz para después lanzar una sugerencia, una "alternativa jurídica y política, consensuada al estado de alarma": "Que dialogue con las CCAA un paraguas jurídico, un marco suficiente y válido que permita que los territorios podamos tener garantías para aplicar las medidas oportunas".

También, Aizpurua ha urgido a Sánchez a acometer la reforma laboral ante el "bloqueo" de la patronal y de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, a pesar de los "esfuerzos" de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Hemos sido pacientes, pero todo tiene un límite, por eso vamos a redoblar nuestros esfuerzos para desmontar la reforma laboral". Asimismo, sobre la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de alargar la edad de jubilación mediante incentivos (que podrían alcanzar los 12.000 euros), la diputada vasca ha opinado que la medida esconde "recortes encubiertos por penalizar a la gente que no quiere o no puede trabajar tantos años".

Liberación de las patentes de las vacunas

"Tengo la sensación de que durante este año se han consolidado dos realidades paralelas. Hay una realidad aquí, en la que hacemos grandes anuncios, pero hay otra realidad ahí fuera que no tiene nada que ver ni con el tono ni el optimismo de los grandes anuncios", ha recordado el líder de Más País, Íñigo Errejón. El portavoz le ha recriminado el "desorden institucional" que, desde su punto de vista, se ha producido con la aplicación del estado de alarma, con las dispares medidas aplicadas en los distintos territorios que han creado "caos e incertidumbre" y con los anuncios de ayudas que "o llegan tarde o no acaban de llegar".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido al presidente del Gobierno que reconsidere la decisión de no prorrogar la medida excepcional. "Creo que se precipitó anunciando su intención de que fuera el final del estado de alarma porque su responsabilidad en la lucha contra la pandemia recae en las comunidades autónomas". Por eso, le ha pedido que escuche a las autonomías, ya que tendrán que tomar las decisiones y hacer frente a las posibles resoluciones jurídicas. También, ha pedido que dialogue con los agentes sociales y que los fondos para el plan de reconstrucción "lleguen a la economía real y que no sean acaparados por los grandes grupos".

Además de incidir en la aprobación de un nuevo instrumentos jurídico, Néstor Rego, diputado de BNG, ha exigido al Gobierno que cambie su opinión y se muestre a favor de la liberación de las patentes de las vacunas ante Europa y la Organización Mundial del Comercio (OMC), una petición a la que se han sumado otros representantes como Mertxe Aizpurua e Íñigo Errejón. El presidente, en el turno de réplica, se ha mostrado dispuesto a abordar ese debate. "Estamos dispuestos a liberarlas, pero el debate es más complejo y si queremos hacerlo bien, tenemos que atender a todas las posturas", ha reconocido.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de actuar durante la pandemia bajo la premisa de "atacar al Gobierno sobre todas las cosas". Por ello, ha agradecido al resto de formaciones políticas por dar apoyo al Ejecutivo y les ha pedido "confianza" de cara a los próximo meses porque "juntos derrotaremos al virus". Su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha alertado de la "peligrosa amenaza reaccionaria" que suponen Vox y el PP, y que "seguirá ahí una vez pasada la pandemia". En otro orden de cosas, los diputados de ERC, incluido su portavoz, Gabriel Rufián, han estado ausentes en el debate de hoy al seguir en cuarentena por tener contacto con un parlamentario que dio positivo por covid.