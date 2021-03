La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo ni va a torpedear la mesa de diálogo con el Govern de la Generalitat y las relaciones con ERC, ni supone una situación de tensión entre Unidas Podemos y el PSOE en el seno del Ejecutivo (tras votar los de Pablo Iglesias en contra de retirar la inmunidad en el Europarlamento).

Así se ha posicionado Montero este martes, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya lamentado que el Gobierno se felicitase por la retirada de la inmunidad del expresident de la Generalitat de Catalunya: "Si siguen así lo acabaran celebrando en sus casas, y no en Moncloa", advirtió.

Estas palabras no suponen para la portavoz una amenaza por parte del diputado catalán: "Veo lógico y legítimo que en su pensamiento y en su hoja de ruta no comparta el sentido del voto del PSOE en el Parlamento Europeo, pero ERC conoce de sobra cuál era la opinión del PSOE en esta materia, y estoy convencida de que eso no va a afectar para nada a las relaciones que hay entre las diferentes formaciones. Aquí no nos hemos engañado, todos somos conscientes de lo que defiende el otro", ha asegurado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que la aceptación del suplicatorio para juzgar a Puigdemont (una votación en la que los socialistas europeos se posicionaron a favor) no va a entorpecer o dinamitar el diálogo que el Gobierno y el Govern de la Generalitat mantienen para tratar de resolver el conflicto territorial en Catalunya.

"El Gobierno de España seguirá tendiendo la mano para superar esta crisis de convivencia. Estoy convencida de que el diálogo que defienden tanto ERC como las formaciones de este Gobierno nos va a permitir seguir avanzado en las grandes cuestiones sobre esta crisis", ha defendido la portavoz, que ha instado a los partidos catalanes a formar gobierno cuanto antes para poder retomar las mesas de diálogo pendientes.

El PSOE y Podemos, "autónomas" en el Parlamento Europeo

Montero ha afirmado que "todo el mundo" conocía cuál era la posición del PSOE respecto a este asunto y ha rechazado que en sentido del voto de su grupo en el Parlamento Europeo pueda suponer una "sorpresa para nadie": "Rufián y ERC saben que el PSOE piensa que Puigdemont tiene que ser juzgado en España respetando su pretensión de inocencia, pero debemos dejar trabajar a los tribunales. Los tribunales españoles entienden que se dan circunstancias que tienen que investigar por posibles delitos. Mostramos satisfacción porque se va a atender el suplicatorio de los tribunales", ha añadido.

También ha negado que el hecho de que Podemos haya votado en un sentido distinto en el Parlamento Europeo (el PSOE lo ha hecho con su familia política y los de Pablo Iglesias con la suya) haya generado algún tipo de tensión entre los socios de Gobierno. "Somos dos formaciones distintas, nos une el acuerdo de Gobierno y tenemos una hoja de ruta clara que defendemos todos los días. Las formaciones son libres de expresar el sentido de su voto ni más ni menos que en el Parlamento Europeo; nuestra autonomía está preservada y estamos obligados a la unidad de acción dentro del Gobierno y a una hoja de ruta común, no a que se mimeticen nuestras posiciones en todas las cuestiones".

También ha revelado que el tema no ha sido tratado "ni formal ni informalmente" en el Consejo de Ministros de este martes.